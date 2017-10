Toen eind vorig jaar naar buiten kwam dat Andy Rubin een telefoonfabriek was gestart, stond onze redactie meteen op scherp. Oprichter van Android en voormalig Google-topman Rubin is namelijk niet zomaar iemand en als mensen met zijn staat van dienst iets nieuws ondernemen, is het verstandig om op te letten. Dus dat deden we, en langzaam kwam meer informatie naar buiten over zijn bedrijf Essential. Het eerste product zou een telefoon met minimale bezels zijn. Dat was destijds, voor de introductie van de Galaxy S8, LG G6 en iPhone X, een behoorlijk opvallend aspect.

Eind mei was de publieke introductie en meteen werd duidelijk hoever ze bij Essential waren gegaan met het terugdringen van de schermranden. Bovenaan loopt het scherm namelijk vrijwel door tot de rand van de telefoon, waarbij een hapje uit het scherm is genomen om ruimte te maken voor de voorste camera. Vergelijkbaar met wat Apple maanden later toonde bij de introductie van de iPhone X. Maar dat is niet het enige wat de Essential Phone speciaal maakt; Rubin en zijn team ontwikkelden een systeem met magneten om eenvoudig accessoires aan de telefoon te bevestigen. Het eerste accessoire dat hiermee overweg kan, is een 360-gradencamera.

Daarnaast koos Essential ervoor om de behuizing van keramiek en titanium te maken en niet van de metaal-glascombinatie die we tegenwoordig zo gewend zijn. Tel daarbij op de krachtige hardware, de dubbele camera, en de belofte dat de gebruikte Android-software niet wordt volgehangen met toeters en bellen waar niemand op zit te wachten, niet gek gezien Rubins verleden, en er ontstaat een totaalbeeld dat zich behoorlijk onderscheidt van wat we gewend zijn.

Wij besloten de Essential Phone PH-1 daarom over te laten komen uit de Verenigde Staten. De levering verliep verre van vlekkeloos, maar na vele weken wachten kwam de telefoon eindelijk binnen op de Tweakers-redactie. In deze review kijken we of Andy Rubins eerste telefoon een product is waarvan de concurrentie iets kan leren, of dat zelfs een ervaren mobilegrootheid als Rubin er moeite mee heeft om anno 2017 nog een originele draai aan het concept smartphone te geven.