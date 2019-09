Volgende smartphone van Essential zit in vroege testfase

Essential bevestigt aan een nieuwe smartphone te werken en zegt dat die momenteel in een vroege testfase zit. Concrete details over het toestel zijn er niet. Volgens een eerder gerucht werkt Essential aan een 'ai-telefoon' met een klein scherm.

Een woordvoerder van Essential heeft tegenover XDA Developers bevestigd dat er een nieuw toestel aankomt en dat er eerste tests worden uitgevoerd met die smartphone. Hoe lang het duurt voordat de nieuwe telefoon uitkomt is niet duidelijk. De woordvoerder geeft daarover ook geen details.

XDA Developers heeft zelf enkele aanwijzingen gevonden die specificaties zouden kunnen verklappen. De site spotte commits van een Essential-ontwikkelaar bij het Android Open Source Project. Daaruit blijkt dat het bedrijf test met een apparaat dat Android 10 draait en de codenaam 'gem' heeft. Ook zijn er verwijzingen naar de SM7150, ofwel Qualcomms Snapdragon 730-soc.

Voor het prototype wordt microg gebruikt, een opensource-alternatief voor Google Play Services. Het is mogelijk dat Essential dat alleen doet in de testfase en later wel voor het Google-pakket kiest. Essential is tot nu toe altijd zeer snel geweest met Android-updates. Zo was de Essential Phone uit 2017 de eerste smartphone na de Pixel-toestellen die Android 10 kreeg.

Eind 2018 ging er een gerucht dat Essential zou werken aan een kleine 'ai-telefoon' met spraakbesturing. Dat apparaat zou anders zijn dan reguliere smartphones. De aanwijzingen die XDA gevonden heeft bevestigen het gerucht niet, maar ontkrachten het ook niet.

Essential is opgericht door Android-oprichter Andy Rubin. Het bedrijf heeft tot nu toe één smarphone uitgebracht, de Essential Phone PH-1, die in 2017 uitkwam. Eind 2018 maakte Essential bekend te stoppen met de productie van dat toestel, zonder details te geven over een eventuele opvolger.