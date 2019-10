9to5Google: Assistant op Pixel 4 krijgt 'raise to talk'-functie

Volgens een rapport van 9to5Google werkt Google bij de Pixel 4 en 4 XL aan de mogelijkheid voor gebruikers om met Assistant te praten door simpelweg het toestel op te tillen. Daarna moet direct een commando of vraag volgen, die dan offline verwerkt zou worden.

Google zou zich bewust zijn dat de privacy hier erg gevoelig ligt, wat de redenering zou zijn achter het feit dat gebruikers direct tegen Assistant moeten spreken en dat er niet iedere keer bij het oprapen van de telefoon stemopnames naar Google gestuurd worden. 9to5Google tekent verder aan dat de Pixel 4 en 4 XL de functie wellicht niet direct bij de release van die toestellen aan boord zullen hebben.

De functie zou de tweede manier zijn om Assistant op te roepen zonder de stem te gebruiken. Dat kan nu al door het gebruik van de Active Edge, oftewel het knijpen in de zijkanten van de telefoon. Verder is er nog het gebruik van 'OK Google' en de home-knop ingedrukt houden.

Google-concurrent Apple heeft sinds september van 2018 een soortgelijke feature: Apple Watch-gebruikers kunnen hun horloge naar hun mond toe tillen om met Siri te praten. Een soortgelijke functie voor de iPhone is er op het moment niet.

Google heeft op 15 oktober een evenement gepland staan, onder meer om zijn Pixel-telefoons aan te kondigen. Er verschenen al eerder hands-on-video's, promovideo's en andere details over de telefoons, nadat Google eerder deze zomer al informatie gaf en een render online zette. De vele lekken rondom de Pixel 4 waren onderwerp van gesprek in aflevering 81 van de Tweakers Podcast.