Hands-on-video's van Pixel 4 XL verschijnen online

Er zijn drie video's op YouTube verschenen waarin reviewers en eerste blik op de Pixel 4 XL van Google werpen. Naast een bespreking van de hardware komt ook de software waaronder 'Screen Attention aan bod. Ook is er een foto die wordt vergeleken met een foto van de Pixel 3 XL.

De video's zijn afkomstig van het Vietnamese AnhEm TV, Duy Thẩm en Rabbit TV. De beelden tonen de witte variant met zwarte randen en oranje aanknop, een zwarte 4 XL en een oranje variant. De video's bevestigen eerdere geruchten dat het toestel een Snapdragon 855, 6GB ram en een 6,23"-scherm met resolutie van 3040x1440 pixels heeft. Er is geen inkenping in het scherm. Aan de achterkant zit een vierkant camera-eiland met drie camera's en een led-flitser.

Ook is duidelijk dat het scherm een verversingssnelheid van 90Hz biedt. Met de instelling Smooth Display kunnen gebruikers schakelen tussen 60Hz en 90Hz, waarbij Google voor de laatste stand waarschuwt voor invloed op de accuduur. 'De functie Screen Attention maakt waarschijnlijk dat een sensor registreert of de gebruiker naar het scherm kijkt om te voorkomen dat het scherm in de slaapstand gaat. Ook is er de Recorder-app voor opnames.

Er zijn in de afgelopen maanden al veel details van de Pixel 4-toestellen online verschenen, ondanks dat een aankondiging pas in oktober verwacht wordt. Volgens Android Central zijn er aanwijzingen in een render dat de introductie op 15 oktober plaatsvindt.