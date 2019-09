Sandboxprogramma Sandboxie is voortaan freeware en later opensource

De premiumversie van de populaire sandboxsoftware Sandboxie is voortaan gratis te gebruiken en op termijn brengt eigenaar Sophos het programma onder een opensourcelicentie uit. Sophos nam Sandboxie in 2017 over.

Er bestond al een gratis versie van Sandboxie maar die had minder functionaliteit dan de betaalde premiumvariant. Zo ontbrak de mogelijkheid meerdere sandboxes op een systeem te draaien. Sophos heeft het programma nu zo aangepast dat geen licentiesleutel meer nodig is om de betaalde functies vrij te geven: de gratis licentie geeft toegang tot alle functies.

Sophos meldt dat de eenvoudigste beslissing voor Sophos zou zijn om Sandboxie als end-of-life te beschouwen, waarmee het bedrijf lijkt aan te geven dat het niet om winstgevende software gaat. De liefde voor de technologie en de community rond het programma zouden Sophos hebben doen besluiten de sandboxapplicatie tot freeware te maken. Over de transitie naar opensourcesoftware maakt het bedrijf op een later moment meer bekend.

Voor ondersteuning moeten klanten voortaan bij de community zijn en betaalde licenties blijven doorlopen tot hun einddatum, waarna de gratis licentie gaat gelden als gebruikers de software bijgewerkt hebben. Om de gratis versie te verkrijgen via de downloadsite moeten gebruikers eerst een Software Export Compliance-formulier op last van de Amerikaanse overheid invullen. Sophos belooft ingevulde gegevens niet voor marketingdoeleinden in te zetten.