Versie 5.30 van Sandboxie is uitgekomen. Met dit programma is het mogelijk om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's als Internet Explorer worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken. Bovendien is er geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows XP en hoger, en een licentie kost 25 euro voor een jaar. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 5.30: Addressed a bug that affected activations and licensing creation.

Added partial support for Windows 10 Insider -Fast ring version 18362 (still working on full support, we are aware downloads will not work from sandboxed browsers) .