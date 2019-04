Versie 19.04 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: USAC: DRC effect types, Sample peak level, True peak level, Program loudness

HDR: SMPTE ST 2094 App 4 (including HDR10+) support

HDR: move HDR10, Dolby Vision and SL-HDR meta to specific generic "HDR Format" lines

Matroska: SMPTE ST 2086 (HDR10) support

Matroska: FieldOrder support

HEIF image format support

AV1: support of AV1 in MP4, HEIF, IVF

MOV: Add a lot more countries to AppleStoreCountry field internal list

MXF: Fix memory leak when fully parsing big file with acquisition metadata

HEVC: more HEVC profiles (Multiview, Scalable, Screen Content...)

AAC: better handling of corrupted streams

AAC: better handling of unknown channel layouts

AVC in MP4: better support of corrupted streams Fixed: B1101, AVI: fix crash with some invalid streams

B1101, SMPTE ST 337: fix crash with some invalid streams

Matroska: chapters timestamp were not display if chapters have no name

MXF: Fix false positive truncated file detection when there is no Random Index Pack

AAC: channel layout typos (Rls instead of Lrs, Lr instead of Rb)

ProRes: correctly show color space if alpha plane is present

MPEG Audio: some VBR files use "Info" Xing header, so we ignore the difference between "Info" and "Xing"

I943, MPEG-4: wrong display aspect ratio in some corner cases (32-bit release only)

I1096, OGG: assign METADATA_BLOCK_PICTURE tag to cover