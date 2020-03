Investeringsmaatschappij neemt securitybedrijf Sophos over voor 3,5 miljard euro

Securitybedrijf Sophos is overgenomen. De koper, private investeerder Thoma Bravo, heeft alle aandelen van Sophos gekocht voor in totaal zo'n 3,5 miljard euro. In de bekendmaking wordt verder niet gesproken van een koerswijziging onder de nieuwe eigenaar.

Wat Sophos wel stelt in de bekendmaking, is dat het verwacht onder het nieuwe bewind 'zijn groei en productontwikkeling te versnellen'. Het bedrijf bestaat sinds 1985 en maakte de beursgang in 2015. Ten opzichte van de initiële aandelenprijs heeft Thoma Bravo 168 procent van de waarde per aandeel betaald. Sophos is een Engels bedrijf en Thoma Bravo is gevestigd in Chicago.

De intentie om over te nemen werd oorspronkelijk in oktober van 2019 aangekondigd. Alle aandeelhouders moesten ermee instemmen, wat in december gebeurde. Nu is de overeenkomst volledig rond. Aandelen van Sophos zijn niet meer verkrijgbaar op de beurs.

Sophos is bekend van producten als de XG Firewall, Intercept X en Sandboxie, maar ook het consumentenpakket Sophos Home. Daarnaast komt het securitybedrijf met enige regelmaat in het nieuws met bekendmakingen over nieuw ontdekte kwetsbaarheden in hard- en software.