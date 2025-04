Sophos wil Dells securitybedrijf Secureworks voor 859 miljoen dollar overnemen

Sophos wil het securitybedrijf Secureworks overnemen. Hiervoor wil het bedrijf ongeveer 859 miljoen dollar betalen. Dell heeft nu nog een meerderheidsbelang in Secureworks. Sophos, eveneens een securitybedrijf, wil de diensten van beide bedrijven samenvoegen.

Het gaat Sophos met name om Secureworks' Taegis-xdr-platform, blijkt uit het overnamebericht. Xdr staat voor extended detection and response en gaat om securityplatforms die onder meer AI en automation gebruiken, schrijft Microsoft. Xdr-platforms zijn bedoeld voor enterpriseklanten. Dit Taegis-platform is complementair aan Sophos' managed detection and response-diensten, schrijft Sophos.

Sophos is vooral gefocust op kleinere en middelgrote bedrijven; met de overname van Secureworks kan het bedrijf ook diensten aanbieden aan grotere klanten, schrijft het bedrijf. De overname moet begin volgend jaar afgerond zijn. Sophos werd in maart 2020 overgenomen door een investeerder.