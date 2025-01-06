Dell introduceert instaplaptops Dell 14 Plus en Dell 16 Plus

Dell introduceert twee laptop-modellen onder de gewone 'Dell'-merknaam. Die laptops zijn bedoeld voor consumenten. Het gaat om modellen met een schermdiagonaal van 14 of 16 inch. Bij beide schermdiagonalen komt ook een optie voor een 360 graden draaibaar scherm.

Het gaat daarbij niet om de meest eenvoudige modellen, maar de duurdere 'Plus'-varianten. De Dell 14 Plus en 16 Plus worden beide voorzien van processor van de Intel Lunar Lake-generatie en naast de klassieke clamshell maakt de fabrikant ook 2-in-1-uitvoeringen, waarbij het aanraakgevoelige scherm om de laptop heen kan klappen.

Dell 14 Plus

Dell 14 Plus 2-in-1

Het 14"-model kan geleverd worden met Core Ultra 5-, Ultra 7- of Ultra 9-processors. Afhankelijk van de cpu is de laptop van 16GB of 32GB geheugen voorzien. Het scherm heeft een 16:10-beeldverhouding en een resolutie van 1920x1200 of 2560x1600 pixels. Er is maximaal 2TB opslag aanwezig. Welke configuraties naar Nederland en België komen, is nog niet bekend.

Dell 16 Plus

Het 16"-model is een convertible die eveneens met Core Ultra 5, 7 of 9 geleverd kan worden, met net als het 14"-model 16 of 32GB werkgeheugen en maximaal 2TB opslag. Deze laptop voorziet Dell ook van een resolutie van 1920x1200 pixels of 2560x1600 pixels met een miniledbacklight. Het laatstgenoemde scherm heeft bovendien een verversingssnelheid van 90Hz en een HDR600-certificering.

Dell 16 Plus 2-in-1