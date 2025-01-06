Dell introduceert instaplaptops Dell 14 Plus en Dell 16 Plus

Dell introduceert twee laptop-modellen onder de gewone 'Dell'-merknaam. Die laptops zijn bedoeld voor consumenten. Het gaat om modellen met een schermdiagonaal van 14 of 16 inch. Bij beide schermdiagonalen komt ook een optie voor een 360 graden draaibaar scherm.

Het gaat daarbij niet om de meest eenvoudige modellen, maar de duurdere 'Plus'-varianten. De Dell 14 Plus en 16 Plus worden beide voorzien van processor van de Intel Lunar Lake-generatie en naast de klassieke clamshell maakt de fabrikant ook 2-in-1-uitvoeringen, waarbij het aanraakgevoelige scherm om de laptop heen kan klappen.

Dell 14 PlusDell 14 PlusDell 14 PlusDell 14 Plus

Dell 14 Plus

Dell 14 Plus 2-in-1Dell 14 Plus 2-in-1Dell 14 Plus 2-in-1Dell 14 Plus 2-in-1

Dell 14 Plus 2-in-1

Het 14"-model kan geleverd worden met Core Ultra 5-, Ultra 7- of Ultra 9-processors. Afhankelijk van de cpu is de laptop van 16GB of 32GB geheugen voorzien. Het scherm heeft een 16:10-beeldverhouding en een resolutie van 1920x1200 of 2560x1600 pixels. Er is maximaal 2TB opslag aanwezig. Welke configuraties naar Nederland en België komen, is nog niet bekend.

Dell 16 PlusDell 16 PlusDell 16 PlusDell 16 Plus

Dell 16 Plus

Het 16"-model is een convertible die eveneens met Core Ultra 5, 7 of 9 geleverd kan worden, met net als het 14"-model 16 of 32GB werkgeheugen en maximaal 2TB opslag. Deze laptop voorziet Dell ook van een resolutie van 1920x1200 pixels of 2560x1600 pixels met een miniledbacklight. Het laatstgenoemde scherm heeft bovendien een verversingssnelheid van 90Hz en een HDR600-certificering.

Dell 16 Plus 2-in-1Dell 16 Plus 2-in-1Dell 16 Plus 2-in-1Dell 16 Plus 2-in-1

Dell 16 Plus 2-in-1

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:45 6

06-01-2025 • 20:45

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Reacties (6)

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venqwish 6 januari 2025 20:58
De plus laptops die hier staan zijn niet de instaplaptops.. toch? Dat lijkt niet te matchen :D. Ik verwacht geen 16:10 op instappers, dat zal wschl 16:9 worden, spijtig genoeg. In elk geval benieuwd naar de prijzen, zowel deze als de plus. Zolang je dat niet weet, geen idee waar de deze net positioneren gezien hun sub-brands nu zijn verdwenen blijkbaar.
AuteurPiweD Redacteur @venqwish6 januari 2025 21:11
Ja was al bang dat het onduidelijk zou worden... In principe zijn de 'Dell'-laptops (dus niet 'Dell Pro', of 'Dell Pro Max') wel de instaplaptops, maar binnen 'Dell' is er dan weer de onderverdeling

Dell (nog geen modellen van aangekondigd)
Dell Plus (de bovengenoemde laptops)
Dell Premium (ook nog geen modellen van aangekondigd)

Het is dus niet het allergoedkoopste wat ze zullen leveren, maar een stapje daarboven. Ik hoop dat de nieuwe modelnamen op een gegeven moment logisch gaan klinken, want de halve redactie is al in de war wat nou beter is. Pro? Premium? Ultra? Max? Elite? Plus? :+
jongetje @PiweD6 januari 2025 22:07
Bij instap denk ik aan 400 of 500 euro waarbij ik vermoed dat dit een stuk duurder zal zijn.
mac1987 @PiweD6 januari 2025 23:24
Gezien deze naamgeving en de huidige trend, vermoed ik de Pro Max Ultra Deluxe Plus Extreme :+
Hamoudi1995 6 januari 2025 21:11
Het zijn mooie laptops, alleen vraag ik me steeds af, waarom doen meerdere fabrikanten, alleen 2 usb c poorten en slechts 1x USB 3 (Apple doet er zelfs 0)?
Ik zie dat bij deze laptop nog ruimte is voor een tweede USB 3.1 poort en ook SD kaartlezer. Is het puur om kosten te besparen of geen ruimte meer in de laptop?
Loller1 6 januari 2025 21:25
Hoezo zijn dit instapmodellen? Is dat niet wat Dell Base zou moeten zijn?

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