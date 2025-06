Dell introduceert 14 Premium- en 16 Premium-laptops als opvolgers voor XPS-serie

Dell kondigt twee nieuwe laptops aan: de 14 Premium en 16 Premium. Het gaat om de opvolgers van de XPS-serie, waar de fabrikant begin dit jaar mee stopte. Ze krijgen onder andere een nieuwere cpu, maar lijken verder sterk op hun XPS-tegenhangers.

De Dell 14 Premium en 16 Premium vervangen respectievelijk de XPS 14 en XPS 16; de fabrikant kondigde in januari aan dat die merknaam wordt geschrapt. De nieuwe laptops krijgen iets betere specs, waaronder een Intel Core Ultra 200H-cpu op basis van de Arrow Lake-architectuur. De voorgaande XPS-laptops hadden nog een Meteor Lake-chip.

De Dell 16 Premium wordt standaard geleverd met een Intel Arc-igpu, die dankzij de overstap naar Arrow Lake wel wat krachtiger is dan voorheen. Ditmaal kan de 16"-variant optioneel geleverd worden met een GeForce RTX 50-gpu van Nvidia, waar zijn voorganger nog gpu's uit de RTX 40-serie had. Bij release zou er een RTX 5060-variant komen. Later zouden laptops met Arc-igpu, RTX 5050 en RTX 5070 beschikbaar komen. Die laatste moet ook Thunderbolt 5 ondersteunen, schrijft The Verge.

Bij de Dell 14 Premium is dit overigens niet het geval: ook deze laptop wordt nog steeds standaard uitgerust met een Intel Arc-igpu, het apparaat kan hooguit geüpgraded worden met een RTX 4050. De laptop ondersteunt in die uitvoering ook alleen Thunderbolt 4. De 14"-variant krijgt ditmaal wel Wi-Fi 7, net als de duurdere 16 Premium en de XPS 16 van vorig jaar.

De laptops krijgen verder een licht gewijzigd ontwerp; het Dell-logo op de behuizing is bijvoorbeeld niet meer omcirkeld. Verder lijken de nieuwe Dell Premium-laptops sterk op hun XPS-voorgangers. De schermen, aansluitingen, accu's en opslagopties zijn allemaal hetzelfde gebleven.

De Dell 14 Premium staat inmiddels op de Nederlandse website, met een adviesprijs vanaf 1799 euro. De 16 Premium is hier nog niet beschikbaar. De 16"-variant met RTX 5060 kost in de Verenigde Staten overigens 2700 dollar; de prijs voor het instapmodel met Arc-igpu wordt niet vermeld.

De Dell 14 Premium (links) en 16 Premium. Bron: Dell