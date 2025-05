Dell onthult XPS- en Inspiron-laptops met Qualcomm Snapdragon X-socs

Dell onthult zijn eerste laptops met de nieuwe Snapdragon X-socs van Qualcomm. De XPS 13 beschikt over een Snapdragon X Elite-soc of Snapdragon X Plus-soc. De Inspiron 14-modellen worden ook voorzien van een Snapdragon X Plus-soc.

De nieuwe XPS 13 is volgens Dell de 'dunste en lichtste XPS-laptop' tot nu toe, met een dikte van 14,8 millimeter en een gewicht van 1,18 kilogram. De laptop heeft een 13,4"-scherm met de optie voor een oledscherm met 2880x1800 pixels. De laptop is verkrijgbaar met 16, 32 of 64GB Lpddr5x-geheugen en tot 4TB aan ssd-opslag. Verder is er ondersteuning voor Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4. Het apparaat is verkrijgbaar in de kleuren Platinum en Graphite, en komt verkrijgbaar vanaf 1.299 dollar.

Dell voorziet de XPS 13 van de nieuwe Snapdragon X-socs van Qualcomm. De Snapdragon X Elite-soc moet volgens Qualcomm de helft sneller zijn dan Intel Core Ultra 7- en 9-chips. De X Elite is een Arm-chip gebaseerd op de technologie van Nuvia, een chipontwerper die in 2021 door Qualcomm werd overgenomen. De soc is gemaakt op het 4nm-procéde van TSMC.

De nieuwe Inspiron 14 en Inspiron 14 Plus krijgen een Snapdragon X Plus-soc. Het Plus-model heeft een 14"-qhd+-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en een beeldverhouding van 16:10. De laptop is verkrijgbaar met 16GB Lpddr5x-geheugen en 512GB of 1TB ssd-opslag. Het apparaat komt beschikbaar vanaf 1.099 dollar.

De XPS 13 en Inspiron 14 Plus zijn direct vooruit te bestellen, al is het niet duidelijk of dit ook voor de Benelux geldt. De volledige release vindt 'later dit jaar' plaats. Dell brengt op een later moment ook de Inspiron 14 uit, en twee Latitude-laptops uit voor de zakelijke markt. Ook deze laptops worden voorzien van de nieuwe Snapdragon X-socs. De prijzen van deze modellen worden op een later moment bekendgemaakt.