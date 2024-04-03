'Snapdragon X Elite is de helft sneller dan Intel Core Ultra 7- en 9-chips'

Qualcomm zegt dat de Snapdragon X Elite beter presteert in Geekbench 6-tests dan de Intel Core Ultra 7 155 H en Intel Core Ultra 9 155H. De Arm-chip van Qualcomm zou in sommige taken meer dan 60 procent energiezuiniger zijn dan de genoemde Intel-chips.

Qualcomm heeft tijdens een persmeeting met PC World enkele cijfers over de Snapdragon X Elite gedeeld. De chip zou in singlethreaded taken van Geekbench 6 ongeveer 54 procent sneller zijn dan een Intel Core Ultra 7 155H, bij een vergelijkbaar opgenomen vermogen van ongeveer 7 watt. Volgens Qualcomm is de Snapdragon X Elite 65 procent energiezuiniger in singlethreaded taken dan de Intel Core Ultra 7-chip.

Wat de multithreaded prestaties betreft zou de Snapdragon X Elite ongeveer 52 procent sneller zijn dan een Intel Core Ultra 7 155H, en dat bij een vergelijkbaar opgenomen vermogen van ongeveer 22 watt. Het bedrijf concludeert dat de Snapdragon X Elite in deze specifieke Geekbench 6-taak ongeveer 60 procent minder stroom verbruikt.

De gpu van de Snapdragon X Elite is ook getest, met de 3D Mark Wild Life Extreme-benchmark. De gpu van de Snapdragon is volgens Qualcomm in deze test ongeveer 36 procent sneller dan de gpu van de Intel Core 7 155H. De ingebouwde gpu van de Snapdragon X Elite zou in dezelfde taak ook 50 procent minder stroom verbruiken.

Qualcomm vergeleek de prestaties van de Snapdragon X Elite ook met die van de Intel Core 9 Ultra 9 155H. De Snapdragon-cpu zou wat singlethreaded taken betreft in Geekbench 6 ongeveer 51 procent sneller zijn dan de Intel Core 9 Ultra-chip bij een vergelijkbaar opgenomen vermogen van ongeveer 9 watt. De Snapdragon X Elite is in deze specifieke test naar verluidt 65 procent energiezuiniger dan de Intel Core 9 Ultra 9 155H. In de multithreaded test claimt Qualcomm dat de Snapdragon X Elite ongeveer 41 procent sneller is dan de Intel-chip en dat bij een vergelijkbaar opgenomen vermogen van ongeveer 31 watt.

De Snapdragon X Elite is in oktober 2023 aangekondigd. Het betreft een Arm-chip die gebaseerd is op technologie van chipontwerper Nuvia, dat in 2021 door Qualcomm is overgenomen. De Snapdragon X Elite zal op 4nm gebakken worden en beschikt over twaalf Oryon-processorkernen op maximaal 3,8GHz met de mogelijkheid een of twee kernen te boosten tot 4,3GHz. Die kernen zijn gebaseerd op de Arm-v9-architectuur. Daarnaast is er een npu-cluster voor AI-taken, dat het mogelijk maakt om grote taalmodellen met 13 miljard parameters lokaal te draaien. De soc is te combineren met maximaal 64GB Lpddr5x-geheugen met een bandbreedte van 136GB/s. Voor opslag ondersteunt de soc SD 3.0, NVMe over PCIe Gen 4 en UFS 4.0. De modem ondersteunt 5G tot 10Gbit/s en maximaal Wi-Fi 7.

Qualcomm zegt met Microsoft te werken aan compatibiliteit van Arm-systemen met Windows, zodat steeds meer apps native op Arm kunnen draaien. De Snapdragon X Elite is de opvolger van de Snapdragon 8x-socs, die in de afgelopen jaren zijn uitgekomen. De eerste laptops met de Snapdragon X Elite moeten dit jaar verschijnen, maar verdere details daarover zijn onbekend.