'Snapdragon X Elite is de helft sneller dan Intel Core Ultra 7- en 9-chips'

Qualcomm zegt dat de Snapdragon X Elite beter presteert in Geekbench 6-tests dan de Intel Core Ultra 7 155 H en Intel Core Ultra 9 155H. De Arm-chip van Qualcomm zou in sommige taken meer dan 60 procent energiezuiniger zijn dan de genoemde Intel-chips.

Qualcomm heeft tijdens een persmeeting met PC World enkele cijfers over de Snapdragon X Elite gedeeld. De chip zou in singlethreaded taken van Geekbench 6 ongeveer 54 procent sneller zijn dan een Intel Core Ultra 7 155H, bij een vergelijkbaar opgenomen vermogen van ongeveer 7 watt. Volgens Qualcomm is de Snapdragon X Elite 65 procent energiezuiniger in singlethreaded taken dan de Intel Core Ultra 7-chip.

Wat de multithreaded prestaties betreft zou de Snapdragon X Elite ongeveer 52 procent sneller zijn dan een Intel Core Ultra 7 155H, en dat bij een vergelijkbaar opgenomen vermogen van ongeveer 22 watt. Het bedrijf concludeert dat de Snapdragon X Elite in deze specifieke Geekbench 6-taak ongeveer 60 procent minder stroom verbruikt.

De gpu van de Snapdragon X Elite is ook getest, met de 3D Mark Wild Life Extreme-benchmark. De gpu van de Snapdragon is volgens Qualcomm in deze test ongeveer 36 procent sneller dan de gpu van de Intel Core 7 155H. De ingebouwde gpu van de Snapdragon X Elite zou in dezelfde taak ook 50 procent minder stroom verbruiken.

Qualcomm vergeleek de prestaties van de Snapdragon X Elite ook met die van de Intel Core 9 Ultra 9 155H. De Snapdragon-cpu zou wat singlethreaded taken betreft in Geekbench 6 ongeveer 51 procent sneller zijn dan de Intel Core 9 Ultra-chip bij een vergelijkbaar opgenomen vermogen van ongeveer 9 watt. De Snapdragon X Elite is in deze specifieke test naar verluidt 65 procent energiezuiniger dan de Intel Core 9 Ultra 9 155H. In de multithreaded test claimt Qualcomm dat de Snapdragon X Elite ongeveer 41 procent sneller is dan de Intel-chip en dat bij een vergelijkbaar opgenomen vermogen van ongeveer 31 watt.

De Snapdragon X Elite is in oktober 2023 aangekondigd. Het betreft een Arm-chip die gebaseerd is op technologie van chipontwerper Nuvia, dat in 2021 door Qualcomm is overgenomen. De Snapdragon X Elite zal op 4nm gebakken worden en beschikt over twaalf Oryon-processorkernen op maximaal 3,8GHz met de mogelijkheid een of twee kernen te boosten tot 4,3GHz. Die kernen zijn gebaseerd op de Arm-v9-architectuur. Daarnaast is er een npu-cluster voor AI-taken, dat het mogelijk maakt om grote taalmodellen met 13 miljard parameters lokaal te draaien. De soc is te combineren met maximaal 64GB Lpddr5x-geheugen met een bandbreedte van 136GB/s. Voor opslag ondersteunt de soc SD 3.0, NVMe over PCIe Gen 4 en UFS 4.0. De modem ondersteunt 5G tot 10Gbit/s en maximaal Wi-Fi 7.

Qualcomm zegt met Microsoft te werken aan compatibiliteit van Arm-systemen met Windows, zodat steeds meer apps native op Arm kunnen draaien. De Snapdragon X Elite is de opvolger van de Snapdragon 8x-socs, die in de afgelopen jaren zijn uitgekomen. De eerste laptops met de Snapdragon X Elite moeten dit jaar verschijnen, maar verdere details daarover zijn onbekend.

Vergelijking Snapdragon X Elite met Intel Core 7 Ultra en Core 9 Ultra
Vergelijking Snapdragon X Elite met Intel Core 7 Ultra en Core 9 UltraVergelijking Snapdragon X Elite met Intel Core 7 Ultra en Core 9 UltraVergelijking Snapdragon X Elite met Intel Core 7 Ultra en Core 9 Ultra

Door Jay Stout

Redacteur

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03-04-2024 • 16:21

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7 jun 2024 | met video

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h3x4d3c1m4l 3 april 2024 16:34
Ik zit hier zo ongelofelijk op te wachten eigenlijk. Ik heb sterk het gevoel dat dit gaat zorgen voor Windows/Linux ultrabooks (zoals oorspronkelijk Intel het eigenlijk bedoeld had) Compacte machines, lange batterijduur, en weinig hoeven inleveren op het vlak van performance.

Eindelijk ook iets wat qua combinatie van batterijduur, performance en temperatuur goed kan concurreren met Apple Silicon.
MazeWing @h3x4d3c1m4l3 april 2024 16:38
Alles valt of staat met optimalisatie en de support vanuit Microsoft. De vorige keer dat er een Windows ARM versie kwam was de support vanuit Microsoft slecht en die van 3rd party apps al helemaal.

Apple heeft dat allemaal veel strakker in handen met als gevolg veel betere support.
ArnoldSmit @MazeWing3 april 2024 17:03
Apple heeft het ook een stuk makkelijker dan Microsoft.
Zei beheersen de hardware configuraties van A tot Z waarop hun OS en software moet draaien.
Microsoft heeft die luxe niet en moet op enorm uiteenlopende configuraties kunnen werken.

Echter lijkt er meer motivatie te zijn vanuit Microsoft om het ARM platform beter te gaan ondersteunen.
Zowel server/cloud side:
https://www.datacenterdyn...rator-chips-custom-racks/

Alsmede voor de consument, in bijvoorbeeld Windows 11.
Als Microsoft de emulatie goed regelt voor backwards compatibility zou dit op termijn best wel een behoorlijk verschuiving op kunnen leveren.
ARM kan qua prestaties tegenwoordig goed meekomen met X86, met minder energie verbruik, voor datacenters en voor mobiele apparaten zoals laptops.
Op termijn zie ik voor de consument een grote verschuiving plaatsvinden als Microsoft serieus werk gaat maken van het ARM platform.

En voor jou als Mac gebruikers, wellicht word bootcamp weer mogelijk(of ben ik nu aan het vloeken in de kerk)
Cergorach @ArnoldSmit3 april 2024 17:51
Apple heeft het ook een stuk makkelijker dan Microsoft.
Nobody cares! Ook al is het enorm lastig voor MS, dat zal de klant aan het achterwerk geroest zijn. Zolang er geen goede/voldoende software support is, zal het stukje hardware falen, samen met de software die wel beschikbaar is.

Apple heeft dat niet alleen heel erg goed voor elkaar met hun eigen standaard software, maar ook met hun Rosetta 2 compatibiliteit layer en de al bestaande iOS/iPadOS software.

Waarom zit en blijft men op Windows (x86) hardware/software hangen? Ivm. bestaande Windows x86 software die niet compatible is met ARM en/of Linux/MacOS. Als je vervolgens alsnog niet die (oude) Windows x86 software kan draaien op een ARM machine, wat schiet je er dan exact mee op om over te stappen. Dan kan je imho beter overstappen naar een al bestaand en bewezen stukje hardware/OS => Apple Silicon met MacOS of zelfs een iPad Pro met iPadOS.

Alleen de CPU zegt immers niet zoveel, net zoals alleen een automotor niet veel doet zonder de rest van de auto (voor de doorsnee consument).

De iPad deed het in 2010 relatief goed omdat er al behoorlijk wat software op draaide vanuit de iPhone en er eigenlijk nog geen concurrentie was die een dergelijk tablet formaat opleverde. In 2024 is er al 4 jaar concurrentie die eigenlijk al perfect doet waar Qualcomm nu mee wil gaan concurreren. MS en Qualcomm zullen enorm moeten tillen aan hun ARM ecosysteem wil men significant marktaandeel gaan winnen, niet allen qua software maar ook de hardware buiten de CPU. Het huidige verkoop argument lijkt voornamelijk: It's not Apple! Maar wat dat betreft zijn MS en Qualcomm echt niet beter of zo voor bedrijven/consumenten.

Het is fijn dat er meer concurrentie lijkt te komen, maar het is imho een beetje aan de late kant. En MS heeft bij velen een nare smaak achtergelaten met hun Surface Pro X uit 2019...
Frituurman @Cergorach3 april 2024 18:09
Waarom zit en blijft men op Windows (x86) hardware/software hangen? Ivm. bestaande Windows x86 software die niet compatible is met ARM en/of Linux/MacOS. Als je vervolgens alsnog niet die (oude) Windows x86 software kan draaien op een ARM machine, wat schiet je er dan exact mee op om over te stappen. Dan kan je imho beter overstappen naar een al bestaand en bewezen stukje hardware/OS => Apple Silicon met MacOS of zelfs een iPad Pro met iPadOS.
Ehrrr.. heel veel van de software die je (waarschijnlijk) bedoelt, werkt niet of is ook niet beschikbaar op MacOS of iOS. Waarom zou je dan overstappen op een ogenschijnlijk duurder platform, wat een stuk anders werkt (ik heb een jaartje dagelijks met MacOS (Big Sur en nog even Monterey) gewerkt, maar ik kón er niet aan wennen) wat ook je geliefde software niet ondersteunt? Om vervolgens compleet overgeleverd te zijn aan een (in mijn ogen té dure) hardwareproducent die ook nog eens je OS in handen heeft? Nee, bedankt. Dan wacht ik liever op een goed ARM-ecosysteem met een herkenbaar OS wat, naar mijn verwachting, uiteindelijk ook kostenefficiënter kan zijn, al was het maar omdat 75% van al het PC-gebruik via Windows gaat. Groter publiek, betekent uiteindelijk groter aanbod en een groter aanbod heeft een positieve invloed op de prijzen.
Cergorach @Frituurman3 april 2024 22:56
Heel veel van de Windows (x86) software werkt zowel niet op Apple Silicon als op Windows on ARM. Het grote verschil is dat er bij MacOS (on ARM) ondertussen heel veel software leveranciers wel een ARM versie voor MacOS hebben uitgegeven. Waardoor je als je toch kiest voor ARM, beter (momenteel) voor Apple kan kiezen ivm. volwassenheid van het platform en diens software.

Kosten efficiëntie voor een stukje hardware welke je dagelijks gebruikt over een 5+ periode is een heel stuk minder belangrijk dan andere zaken qua efficiëntie.

Ik zelf ben van plan om juist meerdere hardware platformen te gebruiken met meerdere OSen en bv. Windows (en Linux) on ARM op te vangen door virtualisatie van Apple Silicon. Door zaken als Proton en Geforce Now ben ik een heel stuk minder afhankelijk geworden van Windows (x86) en kan makkelijker naar Linux (x86) via bv. Steam Deck en Apple Silicon/MacOS voor de rest. Windows is decennia lang door ons strot geramd, tijd voor wat anders! En ik gebruik heel veel Linux tegenwoordig voor heel specifieke usecases, maar ik vind het gewoon een niet zo heel fijn UI hebben voor mijn standaard meuk.
SuperDre @Cergorach3 april 2024 22:24
Apple beter geregeld? Tja, als je vindt dat wat oudere software totaal niet kunnen draaien op wat nieuwere MacOS beter geregeld noemt.. Apple heeft gewoon nu al een paar keer gezegd, vanaf die en die versie van MacOS draait oudere software gewoon helemaal niet.
Cergorach @SuperDre3 april 2024 22:46
Beter geregeld dan momenteel Windows on ARM. Veel software is door die harde regel gewoon voor ARM uitgegeven en zij die niet mee wilde zijn ondertussen vervangen door nieuwe software pakketten. Die situatie is er gewoon niet voor Windows on ARM omdat de vraag er niet is.

Zelfs MS eigen software was beter uitgegeven op Apple Silicon dan op diens eigen Windows on ARM. Dat mag toch wel enige indicatie geven hoe MS hier zelf tegenaan kijkt?
Fireshade @Cergorach4 april 2024 11:12
Zelfs MS eigen software was beter uitgegeven op Apple Silicon dan op diens eigen Windows on ARM. Dat mag toch wel enige indicatie geven hoe MS hier zelf tegenaan kijkt?
Tja, wat wil je ook met een 32-bit architectuur destijds. Daar zat toen al geen toekomst in.
SuperDre @Cergorach4 april 2024 21:02
Voor zover ik weet kan de huidige windows on ARM gewoon doorsnee oude software draaien, dankzij x86 emulatie.
ArnoldSmit @Cergorach4 april 2024 11:55
De situatie tussen MS en Apple is totaal niet vergelijkbaar.
Apple is een niche speler in de PC markt, een van de redenen dat MS zo groot is.
Is dat ze ze een goede allround speler zijn voor diverse scenario's:
- Goedkope PC of laptop
- Game PC of laptop
- Zakelijke markt
- Diverse configuraties.
MS is niet voor niets zo groot geworden, ze kunnen een hele brede groep aan gebruikers en hun vraagstukken bedienen.

Ook is MS beter in backwards compatibility.
Je stelt de vraag waarom mensen blijven hangen ?
- bedrijven omdat als bepaalde soft en of hardware nog voldoet, wordt het niet vervangen.
- personen omdat ondanks de imperfectives van Windows dit toch voor hun de beste oplossing is.

Het is niet Apple als bedrijf die in staat is om ARM mainstream te maken, is hun userbase te klein voor en ze bedienen veel minder doelgroepen dat MS.
(Zie je ook overduidelijk aan het marktaandeel)
Als de doorbraak voor ARM er komt in laptops en PC's hangt dat van Microsoft af en hoe goed hun ondersteuning hiervoor is, zodat de gebruikers bereid zijn om een overstap te maken.
Cergorach @ArnoldSmit4 april 2024 12:28
Mainstream: Windows heeft slechts nog maar een 3-5 keer zo groot marktaandeel dan MacOS (afhankelijk van welke maand je bekijkt). Dat klinkt als niet zo groot voor MacOS, maar dat is huge in vergelijking met een jaar of 10 geleden! Als je bekijkt hoe groot de markt is voor Windows in het zakelijke segment dan betekend dit dat MacOS significanter is in het consumenten segment. Mainstream is wat anders dan het grootste marktaandeel hebben.

MS is alleen beter in backwards compatibility op het x86 platform, niet op het ARM platform. Hier is Apple beter in dan MS (op ARM) van wegen hun extreem goede compatibility layer. Daarnaast is met elke major Windows update (W10/W11) de compatibility ook minder zonder extra compatibiliteits layers of emulators

Alles van ~25 jaar geleden moet toch al via een emulator, dan maakt het niet uit of dat op een x86 Windows bak gebeurt of op een ARM OSX (of zelfs Linux) bak...

Bij de vraag gaf ik ook het antwoord => retorische vraag.

Apple heeft ARM al mainstream gemaakt, met hun MacOS, maar veel eerder al met hun iPhones/iPads. De doorbraak in laptops is gemaakt door Apple, heel veel mensen die over kunnen stappen op MacOS doen dat ook al in hordes, puur vanwege de batterijduur. En hordes devs zijn al overgestapt omdat een M1/M2/M3 een veel snellere build tijd heeft/had dan een x86 Windows laptop...

Note: Voordat iemand Apple fanboy roept, dit is nog steeds getypt op een Windows PC.
Marve79 @MazeWing3 april 2024 17:06
Dat is het probleem, mensen verwachten dat ze op Windows ARM alles kunnen downloaden en draaien net als op de x86 versie. Maar wellicht kan emulatie hier nog wel voor zorgen dat dit mogeljk wordt.

En in feite als je Office ARM hebt en en je web browsers Chrome/Firefox ARM dan heb je al 90% van alle use cases. Dan nog wat overige meuk: Adobe Reader, Putty, WinSCP, Notepad++ komen dan ook vanzelf wel.
willieverhoef @Marve793 april 2024 18:36
Denk dat die verwachtingen anders moet, voor thuis is office, en de browser genoeg. Voor ontwikkelaars Visual Studio of Visual Code, en diverse pyton en javascript tools.
Denl dat het meeste het dan wel doet.
Maar de verwachting is echter dat ieder spelletjes en oid programma nog werkt, maar dat loopt ook niet op je Apple.
Frame164 @Marve793 april 2024 21:08
Als Windows een fatsoenlijke emulator krijgt kan je tijdens de transitie ook gewoon die x86 apps draaien. Als er een goed programma wordt opgezet door Microsoft heb je binnen een redelijke tijd ARM based apps. Het is wat complexer dan voor Apple maar niet onmogelijk.
the_shadow @MazeWing3 april 2024 17:10
Alles valt of staat met optimalisatie en de support vanuit Microsoft. De vorige keer dat er een Windows ARM versie kwam was de support vanuit Microsoft slecht en die van 3rd party apps al helemaal.
Windows 11 draait al prima op ARM, incl. mogelijkheid om x86/x64 applicaties te draaien. Ik heb zelf een Surface Pro X met een SQ1 SOC, draait als een zonnetje. Deze SOC heeft een Single-Core score van 1057, en een Multi-Core Score van 3677. De X Elite zit op resp 2427/14254. Ter vergelijking: de Apple M2 zit rond de 2680/14400.
TheVivaldi @MazeWing3 april 2024 17:20
Alles valt of staat met optimalisatie en de support vanuit Microsoft.
Hij heeft het over zowel Windows als Linux. Wat heeft Microsoft met Linux-ondersteuning en -optimalisatie te maken?
jpsch @TheVivaldi3 april 2024 18:06
MS Diensten draaien toch grotendeels op Linux en biedt toch ook ondersteuning?


https://learn.microsoft.com/en-us/linux/

https://www.agconnect.nl/...d-om-linux-te-installeren
TheVivaldi @jpsch3 april 2024 18:06
Maar dat was het punt van h3x4d3c1m4l niet.
jpsch @TheVivaldi3 april 2024 18:09
MS Omarmt Linux, dan kun je toch niet om ARM heen voor de toekomst?
litemotiv @TheVivaldi3 april 2024 18:48
Hij heeft het over zowel Windows als Linux. Wat heeft Microsoft met Linux-ondersteuning en -optimalisatie te maken?
Het succes van deze hardware zal afhankelijk zijn van Windows ondersteuning, de markt voor desktop linux is te klein om zulke hardware te blijven ontwikkelen en ondersteunen. Dus als Microsoft het erbij laat zitten qua ondersteuning dan zullen er geen of weinig nieuwe generaties op de markt worden gebracht, dat is dan simpelweg niet rendabel.
TheVivaldi @litemotiv3 april 2024 19:09
Maar de persoon waarop gereageerd werd had het over Windows en Linux. Microsoft focust zich op Windows, niet op Linux. Ja, ze zijn ook met Linux bezig de laatste tijd, maar hun core business voor apparaten met een Elite gaat toch echt Windows zijn. En het maakt voor Linux niet uit wat Microsoft met Windows doet.
mrPopo @MazeWing3 april 2024 17:21
Met alle respect, maar Apple support is absoluut niet goed! Sterker nog Apple Support opereert vanuit de wij weten het beter dan jij en bewijs maar dat het niet door jezelf komt positie. Ze negeren bugs zolang tot het niet anders kan , dat ze het moeten oplossen.

Ze dreigen letterlijk winkels en grote ketens, met dat ze ze geen Apple producten meer mogen verkopen, als ze bugs of andere Apple problemen ontdekken en lekken naar de buitenwereld. Kijk bijvoorbeeld even naar de iphone waar heel veel issues inzaten m.b.t. 4G netwerk in Nederland. Apple ontkende en ontkent dit nog steeds snoeihard. Als de providers in kwestie deze issues naar buiten zouden laten lekken als Apple bugs en issues, hadden ze een probleem. Apple dreigde namelijk keihard met dat ze dan geen Apple toestellen meer mochten verkopen. En dat doen ze nog steeds.

Zo opereren ze ook richting consument, jij bent de boosdoener en jij moet maar bewijzen dat het niet aan jou ligt. En ze proberen altijd meer geld uit je portemonnee te trekken dan noodzakelijk.
cariolive23 @mrPopo3 april 2024 17:50
Totaal niet mijn ervaring, maar ook die van mij is een N=1 ervaring.

De afgelopen jaren een honderdtal laptops en iMacs aangeschaft en in gebruik. Als er al iets was, werd dat snel opgelost. Wij werken vanuit 4 landen en de ervaringen zijn vergelijkbaar. Dit is voor mij de reden om bij Apple te blijven, die dingen doen het gewoon en wanneer er toch een issue is, wordt het snel opgelost. Al moet ik wel zeggen, dat ik weinig ervaring heb met Apple in Nederland.
pBook @mrPopo3 april 2024 19:09
Ze dreigen letterlijk winkels en grote ketens, met dat ze ze geen Apple producten meer mogen verkopen, als ze bugs of andere Apple problemen ontdekken en lekken naar de buitenwereld. Kijk bijvoorbeeld even naar de iphone waar heel veel issues inzaten m.b.t. 4G netwerk in Nederland. Apple ontkende en ontkent dit nog steeds snoeihard. Als de providers in kwestie deze issues naar buiten zouden laten lekken als Apple bugs en issues, hadden ze een probleem. Apple dreigde namelijk keihard met dat ze dan geen Apple toestellen meer mochten verkopen. En dat doen ze nog steeds.
Bron?
mrPopo @pBook6 april 2024 01:32
Maakt niet uit of je de waarheid verteld, zodra het over Apple gaat en het is iets negatief, wordt het automatisch onderuit gemod hier.

De bron ben ik zelf, gewerkt bij meerdere grote providers in Nederland waaronder de grote K en de grote M en bij beide grote partijen was het precies hetzelfde. Apple functioneert als een mafia op dat gebied. En ze weten het allemaal, maar niemand durft het naar buiten te brengen vanwege de mogelijke gevolgen. De dreiging dat ze de producten van Apple niet meer mogen verkopen. Zoveel macht heeft Apple dus blijkbaar wel op de grote providers.
YoMarK @MazeWing3 april 2024 17:26
De "vorige keer" is het gegaan zoals het gegaan is om een hele andere reden. Er viel wel iets aan te merken op Microsoft, maar het was met name de ARM hardware die gewoon niet interessant was.
In het kort: trager, en nauwelijks zuiniger. Ik heb de originele Surface ooit(in 2013 of zo) gekocht (Tegra 3 ARM). Windows RT werkte op zich prima, maar het ding met native software al traag.

Die werd ook aangekondigd als iPad en Intel killer. 12 jaar geleden dus.

En eigenlijk is tot 2023 tot nu toe niets veranderd wat betreft ARM voor desktop Windows/ Linux. De Surface Pro X werd onlangs ook aangekondigd als x86 killer, maar wat specifieke use cases/ "workloads" daargelaten is Qualcomm's ARM chip een alternatief, maar niet beter ( lees: zuiniger en/of sneller) dan x86 en dat komt niet alleen door niet-geoptimaliseerde software.

Daar komt nog eens bij dat op x86 gemiddeld genomen veel meer open is. Je ramt er een USB-stick in, en installeert een ander OS en de meeste dingen werken. Ik heb hier een x86 Surface Go 3 en daar kan ik "gewoon" Linux op installeren.

De meeste mobile ARM SoC fabrikanten(qualcomm inclusief) hebben helemaal geen trek in open source, andere OS-en, en "lange" support. Wat betreft surface devices: https://github.com/linux-...-Features#surface-tablets

Dat gezeik kennen we van mobile telefoons waarbij de Qualcomm's van deze wereld blobs leveren die alleen werken met bepaalde versies van Linux kernels, en daarna is het afgelopen.
Planned obsolescence is iets waar we helemaal geen trek in zouden moeten hebben in de tablet, laptop en desktop wereld. In ieder geval niet als de andere voordelen maar minimaal blijken te zijn.

En ook deze keer heb niet het idee dat Qualcomm gemiddeld genomen sneller en/of zuiniger gaat zijn dan een mobile Intel of AMD chip. Deze benchmarks lijken net als bij de vorige grootse aankondigingen cherry-picking. En de gunfactor hebben ze door hun gesloten hardware/software ook niet.

Apple heeft ons laten zien wat mogelijk is met ARM, maar dat heeft minder te maken met ARM, en meer met Apple. Ik zie Qualcomm het gewoon niet doen.

AMD en in iets mindere mate Intel(TDP's/stroomverbuik lopen wel erg op) maken overigens ook nog steeds flinke stappen.

[Reactie gewijzigd door YoMarK op 22 juli 2024 13:28]

turbojet80s @MazeWing3 april 2024 18:42
Microsoft brengt hele mooie arm64 programma's uit voor MacOs. Denk aan Teams, Office Suite, Edge, OneDrive, maar ook tools als Azure Data Studio. Daar zit vast meer achter.
MazeWing @turbojet80s3 april 2024 19:04
Microsoft is onder Nadella aanzienlijk minder afhankelijk van Windows en Office geworden en is zich meer gaan richten op "diensten" zoals alles wat onder Azure valt. Een fatsoenlijk en brede ondersteuning qua devices en OS'en is dan gewoon belangrijk en ook haast logisch...
turbojet80s @MazeWing3 april 2024 19:30
Ik bedoelde eigenlijk meer: die native arm64 apps ontwikkelen ze niet voor niets. Die kunnen ze straks herbruiken voor Windows 12 arm :)
Loller1 @MazeWing3 april 2024 19:46
ARM ondersteuning vanuit Microsoft is al sinds 2016 gewoon goed, de hardware kan nu eindelijk ook mee. Geen reden om te denken dat het nu plots minder zou worden.
TechSupreme @MazeWing3 april 2024 21:31
Wat versta jij onder "de vorige keer"? Windows on ARM is nooit weggeweest. Hun eigen Surface lineup heeft ARM CPU's en Microsoft heeft ook hun eigen ARM SoC.

https://www.tomshardware....oft-surface-pro-9-sq3-arm

Die kan jij nu kopen!

De app support is voortreffelijk, de x64 emulatie via de hypervisor (wat ze al deden via Hyper-V) werkt als een trein.
MneoreJ @Vaevictis_3 april 2024 17:07
Dan zit je dus met een VM op een ARM bak die AMD64 moet zitten emuleren voor Windows (dingen als Wine gaan niet werken want de arch klopt niet). Niet alleen lever je dan weer een stuk performance in maar met de compatibiliteit zal het ook niet zo goed gesteld zijn (hardware passthrough en whatnot). Ik denk niet dat dit het ei van Columbus is.
TheVivaldi @MneoreJ3 april 2024 17:22
Je kunt met behulp van QEMU een andere arch emuleren zonder al teveel in te leveren op prestaties. En anders met behulp van virtIO-gpu.
sspiff @TheVivaldi3 april 2024 18:38
Je kunt met behulp van QEMU een andere arch emuleren zonder al teveel in te leveren op prestaties
Dat vind ik een sterk statement. Native instructies in user's pace emuleren doet Qemu heel snel, maar een andere architectuur loopt via TCG.

Die is goed in compatibiliteit en correct emuleren, maar je spreekt wel makkelijk over een 5x tragere uitvoering van je software in CPU intensieve taken, en zelfs meer als je multithreading nodig hebt.
TheVivaldi @sspiff3 april 2024 19:07
Dat valt wel mee, maar verder noemde ik ook nog virtIO-gpu. En anders is er nog box64, zoals PTR al zei. Dat draait zelfs op Raspberry Pi's prima, dus op een Elite moet het verschil al zeker niet merkbaar zijn.
sspiff @TheVivaldi4 april 2024 20:26
Virtio gpu lost een heel ander probleem op, en box64 is een heel ander verhaal, maar zelf daar kan je nog steeds op een 2x slowdown rekenen voor CPU intense taken.
PTR @MneoreJ3 april 2024 17:24
Check box64, dit icm wine doet standaard x64 apps prima draaien op arm. Ik draai dit op een rasp4 zonder problemen.
YoMarK @PTR3 april 2024 17:45
Een Pi is dan ook een open platform. Heb je wel eens gekeken naar Linux op Qualcomm devices?
YoMarK @Vaevictis_3 april 2024 17:54
Wel eens een custom Linux op je telefoon proberen te installeren? Het wel een geprobeerd om Linux op een ander Qualcomm device te installeren zoals de Surface X? Tip: https://github.com/linux-surface/linux-surface
Dat gaat hem dus niet worden, en dit is op zichzelf ook een reden om dit soort devices links te laten liggen.
TheVivaldi @YoMarK3 april 2024 19:07
Ik draai Ubuntu Touch op meerdere arm-telefoons, dus ja, het kan wel. En gewoon via hun eigen installer, dus klik-klik-klik. Maar zelf bouwen kan ook vrij makkelijk.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:28]

YoMarK @TheVivaldi3 april 2024 21:00
Bedankt voor het valideren van mijn punt. Welgeteld 7 devices met volledige ondersteuning. De meeste jaaaren oud. Zie https://devices.ubuntu-touch.io/ . Volledige ondersteuning wil nog steeds niet zeggen dat alles werkt. Dual SIM werkt volgens mij sowieso niet op Ubuntu Touch. VoLTE ook niet.
Nou vooruit, 17 met essential feature support, daar kan je mee bellen en foto's maken.
Ik gebruik zelf een Sailfish telefoon als mijn daily driver, dus ik weet ook wel dat het wel kán.
Het blijft een bij elkaar gehackt zooitje met allerhande obscure blobs voor functionaliteit als camera, vingerafdruk lezers, enz. Zelfs als telefoons dezelfde SoC's hebben zijn images totaal niet uitwisselbaar, ze booten niet eens. Totaal geen standaardisatie. Je kan het je met x86 niet voorstellen. Zelf bouwen kan helemaal niet vrij gemakkelijk, tijdrovend klusje en veel technische kennis nodig waarbij je geen enkele hulp kunt verwachten van de SoC leverancier.,

[Reactie gewijzigd door YoMarK op 22 juli 2024 13:28]

TheVivaldi @YoMarK3 april 2024 22:52
Dual SIM werkt prima op Ubuntu Touch. VoLTE wordt hard aan gewerkt en kan binnenkort worden getest op de eerste apparaten (nu al in alfa).

Wat er daar op de site staat is niet altijd up-to-date; dat betreur ik ook. Bij een paar apparaten heb ik ook aangegeven dat het aangepast moet worden.

Dat dezelfde images niet opstartbaar zijn op dezelfde telefoonserie is niet waar. Alleen al die van de Xiaomi Redmi 9-serie zijn met minimale aanpassingen uitwisselbaar. Dezelfde image voor de Redmi 9 werkt prima op een Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi 9S, Redmi 9 Pro en Redmi 9 Pro Max (met een paar aanpassinkjes, met name de codenamen).

“Zelf bouwen kan helemaal niet vrij gemakkelijk, tijdrovend klusje en veel technische kennis nodig waarbij je geen enkele hulp kunt verwachten van de SoC leverancier.”

Ook dat is niet helemaal waar. Ja, het is tijdrovend en vereist technische kennis, maar we hebben het hier niet over Henk & Ingrid, maar over tweakers. En hulp van een SoC-leverancier heb je niet nodig, want daar is Halium/libhybris voor bedoeld.

Dat je Sailfish gebruikt is top, maar het lijkt erop alsof je Ubuntu Touch nog nooit gebruikt hebt, maar wel doet alsof je er alles van weet. Dat is duidelijk niet het geval. Ik ben onderdeel van het Ubuntu Touch-team en jarenlange gebruiker, dus ik weet er wel het een en ander van.

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Aanvullend: en dat x86 de heilige graal is, is ook niet waar. Alleen al op mijn oude Motorola Razr i-smartphone met x86-soc van Intel kan ik niet zomaar iets anders installeren, ondanks de ontgrendelde bootloader. En op computers gaat het ook nog wel eens mis. Op mijn moeders laptop bijvoorbeeld werkt de pauzestand niet op Linux, voor het eerst in jaren dat ik dat heb meegemaakt. En dat is toch echt een AMD Ryzen, dus x86 (oké, wel 64-bit, maar toch). En op mijn vaders nog niet zo oude pc die ik inmiddels heb overgenomen krijg ik Wayland niet aan de praat, ondanks de AMD-apu. Dus ook daar nog werk aan de winkel.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:28]

djwice @h3x4d3c1m4l3 april 2024 18:48
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Asus_Eee_PC
noemde we dat vroeger (2007).
ripper22 @h3x4d3c1m4l5 april 2024 14:15
Natuurlijk! Ik begrijp je frustratie over de huidige moederborden en hun SSD-aansluitingen. Het is belangrijk dat hardwarefabrikanten luisteren naar de behoeften van gebruikers en producten ontwikkelen die daadwerkelijk waarde toevoegen.

Het lijkt erop dat je zit te wachten op een moederbord met de volgende specificaties:

ARM-socket (om de Snapdragon X Elite CPU te ondersteunen).
Minimaal 2x Gen5 SSD-aansluitingen (voor een krachtige RAID 0-configuratie met bijvoorbeeld de T705 of Rocket5 SSD’s).
Het is inderdaad frustrerend als moederborden niet voldoen aan de verwachtingen, vooral als ze een aanzienlijke prijs hebben (rond de 1000 Euro) en slechts 1x gen5 M.2 en verder alle SSD M.2 ports gen4). Hopelijk zullen fabrikanten in de toekomst meer aandacht besteden aan de behoeften van gebruikers zoals jij.

Als je specifieke moederborden wilt bekijken die aan deze eisen voldoen, raad ik aan om de productlijnen van de volgende fabrikanten te volgen:

Acer
ASUS
Dell
HP
HONOR
Lenovo
Microsoft Surface
Samsung
Xiaomi
ASRock
MSI
Gigabyte

Laten we hopen dat de toekomstige moederborden de prestaties en functionaliteit bieden waar je op zit te wachten! 🚀💻
SinergyX 3 april 2024 16:37
Relative performance..

Ok, hij presteert beter onder bepaalde voorwaarden, maar welke is bij volle kracht dan weer sneller?

Leuk dat mijn auto 20km/h harder rijd dan een Veyron bij vergelijkbaar benzineverbruik, maar mijn auto topt bij 240km/h en de Veyron gaat voorbij de 400km/h.. Snap dat watt's matters (haha), maar als ik straks een laptop hebt die per saldo trager is, maar enkel minder verbruikt, schiet je alsnog weinig mee op.
Tourmaline @SinergyX3 april 2024 16:41
Als hij snel genoeg is en toch 60% zuiniger heeft het wel toekomst.
21jaaj @SinergyX3 april 2024 17:42
Op de grafieken is toch ook te zien tot hoe 'hoog' de verschillende processors gaan? De X Elite komt volgens deze (sterk versimpelde) grafieken hoger uit dan zowel de Intel- als de AMD-chips.

Uiteraard moet je dit met de nodige korrels zout nemen, maar Qualcomm claimt dus dat de X Elite een hogere peak performance heeft én veel minder stroom verbruikt dan de concurrentie.
CivLord @SinergyX4 april 2024 12:36
Dat is leuk op de Duitse Autobahn.
Voor het dagelijkse woon-werk-verkeer betekent het gewoon dat jouw auto een stuk zuiniger is.
Nightscope 3 april 2024 16:30
Een snelle ddg laat zien dat het veelbelovend uitziet, zelfs tegenover een M3. Het lijkt mij leuk om een Linux laptop later een configureren met een ARM chip zoals Asahi Linux Remix op de Mac. Schijnt een hele goede ervaring te zijn.
duderuud @Nightscope4 april 2024 11:30
Alleen jammer dat de M3 nog niet ondersteund wordt...
DLSS 3 april 2024 17:10
Bleek dat Geekbench niet zeer biased ten faveure van ARM/Apple chips? Ik dacht dat het een controversiële benchmark was. Wellicht is dat inmiddels beter en zit ik fout.

Ik ben vooral benieuwd naar gaming prestaties trouwens, als consument zijn eigenlijk er niet veel andere taken waarvoor je een ultra high-end CPU nodig zou hebben.
Xthemes.us 3 april 2024 17:15
Tjah ze vergelijken met Intel i.p.v. AMD waar vast een reden voor zijn. Volgens de geruchten is de volgende generatie AMD ook nog eens stukken sneller. Waarschijnlijk hetzelfde als altijd - het klink erg goed maar tegen de tijd dat het uit is - een storm in een glas water.

En om de overstap naar arm aantrekkelijk te maken moet het wel
A) Enorm veel sneller
of
B) Enorm veel efficienter zijn
Als de stap een klein stapje blijkt te zijn dan blijft men liever bij een x86 chip waar alles voorspelbaar prima loopt.
Snowfall @Xthemes.us3 april 2024 17:28
Ze zullen zeker vergelijken met Intel omdat ze dan beter uit de verf komen, maar je moet niet vergeten dat Intel chips eigenlijk de standaard zijn in het wereldje waar de SNapdragon X moet opereren. Dan heeft een vergelijking met AMD gewoon veel minder nut.
CivLord @Xthemes.us4 april 2024 12:43
Of het moet een stuk goedkoper zijn op laptops die voornamelijk voor web browsen en Netflix gebruikt worden.
Wanneer je er dan ook alle andere Windows software op kan draaien (al dan niet via emulatie) wordt dan een uniek selling point. Dat eventuele emulatie trager gaat zal bij de meeste software voor de meeste gebruikers niet relevant zijn, omdat hun huidige € 500 laptops ook al geen snelheidsmonsters zijn.
Jan Onderwater 3 april 2024 17:16
Mooi dat Intel AMD en Apple meer concurrentie krijgen. Meer concurrentie is meer innovatie, dit is voor iedereen goed.
Sinester 3 april 2024 17:22
Altijd als ik zulke claims zie is het altijd met Geekbench.. heb ook altijd het idee dat Geekbench echt zeer weinig zegt over echte performance is echte applicaties, maar dat kan ik natuurlijk fout hebben
NaliXL 3 april 2024 16:36
Opvallend dat een CPU met dergelijke snelheden schijnbaar als product voor consumenten word neergezet. Ik weet niet hoe dit zich verhoudt tot bijvoorbeeld ampére CPU lijn, maar ik krijg uit dit artikel de indruk dat de snapdragon x elite goed zou kunnen meekomen.
kdekker @NaliXL3 april 2024 16:56
De vergelijking gaat op binnen - in dit geval - soortgelijk TDP.
Maar reken je niet al te rijk: ARM en laptops + Windows: ik zie het niet snel gebeuren.

Achtergrond: ik heb al PowerPC (icm Linux), DEC Alpha (icm met Windows) meegemaakt. Het eerste is mischien niet helemaal geflopt, omdat IBM PowerPC en Linux nog stees ondersteunt, maar het tweede staat al in het museum. Net zoals Windows op Itanium (wat op zijn beurt een opvolger was van DEC Alpha). Ook die variant is al volkomen weg (net als Itanium en HP-UX zo'n beetje). Kortom: een OS + allerlei andere partijen zo gek te maken dat toevoegen van een extra hardware platform nuttig is, is een uitdagende zaak. Voor datacentra zou een betere prestatie/Watt een goede reden zijn, mits ook de prijs/prestatieverhouding op orde is. Maar voor die tijd moeten softwareontwikkelaars investeren. Of de kip of het ei dan eerst komt, dat is het probleem.

Ik weet niet in hoeverre het voor Microsoft mogelijk is om Windows 11 c.q. Windows Server op ARM te porten c.q. publiekelijk vrij geven en verkopen als product met normale ondersteuning. Zonder dat komen er niets eens applicaties. En dan moet ARM het doen met Linux. Of in de low-power/handheld/smartphone/tablet wereld blijven steken (Android is min of meer Linux).
NaliXL @kdekker3 april 2024 17:14
Windows 11 voor arm bestaat. Windows 10 voor ARM is niet meer, maar bestond ook al sinds 2019 (zie hier bijvoorbeeld voor een lijst met releases). Dus het porten is al gebeurd. Het gaat meer op bredere support hangen denk ik, alhoewel je met x86 emulatie ook al een eind komt.
the_shadow @kdekker3 april 2024 17:11
Maar reken je niet al te rijk: ARM en laptops + Windows: ik zie het niet snel gebeuren.
Uh, Windows 10 had al een ARM build, Windows 11 idem, incl x86/x64 compatibiliteit.

[Reactie gewijzigd door the_shadow op 22 juli 2024 13:28]

kdekker @the_shadow3 april 2024 17:23
Ik weet alleen niet hoe de ondersteuning in elkaar steekt + er is geen server versie.
Daarnaast, en dat is nog wellicht belangrijker dan een kaal OS, programma's die liefst native op ARM draaien.

Uiteraard ken ik het fenomeen emulator (ook een reactie naar @NaliXL , maar dat is voor een softwareleverancier ook een bak werk, nl: deze moet een statement afgeven dat hij zijn x86/x64 support op ARM hardware met x86 emulator. Kortom: die moet voor iedere software versie die hij uitlevert intern een validatie traject hebben en dus ARM hardware in huis hebben. Niet alleen voor dev/test doeleinden, maar ook voor de supportafdeling (+trainingsdoeleinden). Daar zit voor een softwareleverancier een behoorlijke kostenpost die alleen genomen wordt als het zakelijke/opbrengsten plaatje klopt voor ARM. Als er door de emulator performance problemen zijn (al dan niet t.o.v. de native x86 versie) dan zal de noodzaak voor een native ARM port toch vroeger of later komen (afhankelijk van de aard van de software). Nu is Microsoft zover dat ook kennelijk Visual Studio op ARM beschikbaar is, dus er zijn al wat hobbels genomen.

Uit ervaring weet ik dat zowel softwarebedrijven als afnemers van de software met een x86 systeempark niet snel een nieuw platform nemen, tenzij dat er een goed verhaal tegenover staat. En dat kan pas bewezen worden als je alles al af hebt (kip/ei). Vandaar dat zo'n hobbel nemen vaak jaren duurt. Of nooit echt een succes wordt. Zie mijn eerder genoemde voorbeelden.
jja2000 @kdekker3 april 2024 19:28
Ik weet alleen niet hoe de ondersteuning in elkaar steekt + er is geen server versie.
Sinds kort wel, versie 2025 is nu beschikbaar als insider versie.
Daarnaast, en dat is nog wellicht belangrijker dan een kaal OS, programma's die liefst native op ARM draaien.
Er draait al een hele stapel op ARM. Je favoriete build tools, browser en het gemiddelde Open Source project heeft al een WoA port beschikbaar. Sterker nog (dit heeft even geduurd), alle onderdelen van Windows, inclusief Microsoft 365, zijn ook al arm64 native.
Uiteraard ken ik het fenomeen emulator (ook een reactie naar @NaliXL , maar dat is voor een softwareleverancier ook een bak werk, nl: deze moet een statement afgeven dat hij zijn x86/x64 support op ARM hardware met x86 emulator. Kortom: die moet voor iedere software versie die hij uitlevert intern een validatie traject hebben en dus ARM hardware in huis hebben. Niet alleen voor dev/test doeleinden, maar ook voor de supportafdeling (+trainingsdoeleinden). Daar zit voor een softwareleverancier een behoorlijke kostenpost die alleen genomen wordt als het zakelijke/opbrengsten plaatje klopt voor ARM. Als er door de emulator performance problemen zijn (al dan niet t.o.v. de native x86 versie) dan zal de noodzaak voor een native ARM port toch vroeger of later komen (afhankelijk van de aard van de software). Nu is Microsoft zover dat ook kennelijk Visual Studio op ARM beschikbaar is, dus er zijn al wat hobbels genomen.

Uit ervaring weet ik dat zowel softwarebedrijven als afnemers van de software met een x86 systeempark niet snel een nieuw platform nemen, tenzij dat er een goed verhaal tegenover staat. En dat kan pas bewezen worden als je alles al af hebt (kip/ei). Vandaar dat zo'n hobbel nemen vaak jaren duurt. Of nooit echt een succes wordt. Zie mijn eerder genoemde voorbeelden.
Dit was tot nu toe het meest ingewikkelde onderdeel. Op het moment dat ze de Windows Devkit 2023 uitbrachten is dit wel verbeterd. Zoals je noemt draait Visual Studio nu native op ARM64 hardware en zijn er wat stappen genomen om traditioneel x86(_64) programma's wat makkelijker te laten draaien i.c.m. de emulator die Microsoft aanlevert (keyword arm64ec).

Nu de hardware nog beter op gang komt zul je zien dat bedrijven wat meer geneigd worden om arm64 versies te leveren... langzaamaan...
_Pussycat_ @the_shadow3 april 2024 18:15
Met langzame emulatie die vaak problemen heeft.... nee, dat wordt hem niet.
Jammer das Apple heeft laten zien hoe het goed kan, maar Qualcomm/Microsoft het niet kunnen nabootsen.
jja2000 @_Pussycat_3 april 2024 19:31
Apple's emulatie laag moet het vooral hebben van de Hardware foefjes die de M-socs hebben. Op zich prima voor een ecosysteem als macOS, maar dat gaat niet lekker werken als de Ampere's en Nvidia's van deze wereld socketed ARM SoC's gaan maken en je allemaal verschillende hw configuraties krijgt.

Het verschil op gelijke hardware zou daarentegen niet zo veel zijn vergeleken met de emulatielaag die microsoft voor x86 en (apart) x86_64 levert.
_Pussycat_ @jja20004 april 2024 06:35
Yup, en dus zou ik hopen dat QC en MS dezelfde foefjes zouden gebruiken om samen Win on ARM succesvol te maken. Een Surface met zo een CPU zou ik graag kopen.

Maar dat doen ze dus niet. En zonder die foefjes is het maar troep.

Ik heb laatst een laptop gekocht en zou echt graag ARM hebben willen kopen... Maar het is gewoon nutteloos.
jja2000 @_Pussycat_4 april 2024 10:04
Yup, en dus zou ik hopen dat QC en MS dezelfde foefjes zouden gebruiken om samen Win on ARM succesvol te maken. Een Surface met zo een CPU zou ik graag kopen.

Maar dat doen ze dus niet. En zonder die foefjes is het maar troep.
Nou zeg, dat valt best mee. Het grootste probleem tot nu toe (of eigenlijk totdat de 8cx gen 3/SQ3 uitkwam) was de basis performance van de ARM apparaten as-is. Zoals ik al in de gelinkte Tweakers reply liet zien ligt het verschil tussen emulated en niet-emulated helemaal niet zo ver uiteen.

Ik ben het er volledig mee eens dat Windows on ARM niet viable is zonder native programma's en/of hoge prestatie SoC's. Beide lijken nu al geen probleem meer te zijn en met de release van de X Elite SoC's al helemaal niet.
Ik heb laatst een laptop gekocht en zou echt graag ARM hebben willen kopen... Maar het is gewoon nutteloos.
Ik draai al een enkele tijd een X13s als hoofdlaptop (eerst op WoA, daarna op Linux) en heb een tijd een Windows Devkit 2023 als schrijfpc gebruikt voor mijn scriptie (is nu onderdeel van mijn homelab). Die hebben beide totaal geen problemen met dagelijks gebruik.
Sissors @NaliXL3 april 2024 16:53
Ampere CPUs verbruiken een paar honderd watt! Dat zijn compleet andere chips met heel veel meer cores en performance dan deze CPUs. Hij wordt dan ook vergeleken met de Intel laptop processoren.
nielsalmelo 3 april 2024 16:41
Ben benieuwd waar we over 5 jaar staan. Gamen we op ARM processoren, of toch nog op x86 architectuur
AJediIAm @nielsalmelo3 april 2024 16:47
Hangt voornamelijk van Microsoft af. Geven ze het de vinger of pakken ze de ARM (pun intended)
MneoreJ @nielsalmelo3 april 2024 17:10
Zonder enige twijfel x86. De game industrie is niet zo technologisch vooruitstrevend, de laatste nieuwe GPU snufjes ten spijt. De kans dat games geport gaan worden of parallel ondersteund lijkt me klein, daar zitten de gamebakkers niet op te wachten. Het is extra werk dat ze er alleen in gaan steken als het echt niet anders kan, en waarschijnlijk zijn ze nog eerder over op 100% cloud gaming dan zo'n exercitie. Kijk alleen al naar hoe lang het duurde voordat 32-bit eindelijk ter ziele was en dingen native 64-bit gingen draaien, ondanks dat ze het extra geheugen heel goed konden gebruiken. En dan heb ik het nog niet eens over drivers...

Voor Windows aan de serverkant kan het zeker een ander verhaal zijn, maar op de desktop gaat de combinatie ARM + Windows voorlopig echt nog geen potten breken en al helemaal niet voor gaming.

[Reactie gewijzigd door MneoreJ op 22 juli 2024 13:28]

Dijkstra02 3 april 2024 18:46
50% sneller, 0,5x zo snel is langzamer. Beter 1,5x zo snel
Loller1 @Dijkstra023 april 2024 19:48
50% sneller is 150% van de snelheid van waartegen je vergelijkt...

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