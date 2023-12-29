'Microsoft brengt Surface Laptop met Arm-soc uit in 2024'

Microsoft gaat in het voorjaar van 2024 de Surface Pro 10 en Surface Laptop 6 aankondigen, beweert Windows Central. De laptops worden naar verluidt geoptimaliseerd voor AI. Intel en Qualcomm gaan chips leveren voor de apparaten.

Het wordt de eerste keer dat zowel de Surface Pro als de Surface Laptop versies krijgen met een Intel-chip of een Arm-chip, schrijft Windows Central op basis van interne bronnen. Er is al een Surface Pro 9 met een Arm-soc op de markt, maar nog geen Surface Laptop.

Beide laptops krijgen een volgende generatie npu-chip. De bronnen zouden vooral enthousiast zijn over de Arm-variant, omdat die een aanpaste versie is van Qualcomms Snapdragon X Elite-soc. De nieuwe architectuur zou de pc's geschikt maken voor de nieuwe versie van Windows. Deze heet volgens de site Hudson Valley, maar wordt vermoedelijk uitgebracht onder de naam Windows 12.

Verder krijgt de Surface Laptop 6 twee uitvoeringen: een van 13,8 inch en een van 15 inch. De laptops krijgen een nieuw ontwerp en meer poorten. Ook krijgt de Surface Pro 10 een beter scherm dat hdr ondersteunt.