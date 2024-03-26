Google brengt native Arm-versie van Chrome uit voor Windows-pc's

Google komt met een native Arm-versie van zijn Chrome-browser voor Windows-pc's. Dat maakt de techgigant op dinsdag bekend. Eerder verscheen al een Arm-versie van de Chrome Canary-testbrowser voor dat besturingssysteem.

Google brengt de native Arm-versie van zijn webbrowser 'deze week' uit voor Windows, zo meldt de techgigant in een blogpost. Chipontwerper Qualcomm meldt op zijn beurt dat de uitrol vanaf dinsdag begint. De nieuwe versie komt bij release beschikbaar op de website van Google.

Deze nieuwe native Arm-versie van Chrome ondersteunt arm64-architecturen. Daarmee moet deze op Arm-pc's beter presteren dan de x86-versie, die werkt via emulatie. Google bracht eerder al een Arm-versie van Chrome uit voor Apples Mac-apparaten. Ook Chromebooks met Arm-soc ondersteunen Chrome al langere tijd.

De komst van een native Arm-versie van Chrome komt voorafgaand aan de release van Qualcomms nieuwe Snapdragon X-socs voor Windows-pc's in de zomer. Qualcomm is momenteel het enige bedrijf dat Arm-chips voor Windows-apparaten maakt. Volgens bronnen van Reuters werken ook AMD en Nvidia aan Arm-chips voor pc's.