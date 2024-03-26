Google brengt native Arm-versie van Chrome uit voor Windows-pc's

Google komt met een native Arm-versie van zijn Chrome-browser voor Windows-pc's. Dat maakt de techgigant op dinsdag bekend. Eerder verscheen al een Arm-versie van de Chrome Canary-testbrowser voor dat besturingssysteem.

Google brengt de native Arm-versie van zijn webbrowser 'deze week' uit voor Windows, zo meldt de techgigant in een blogpost. Chipontwerper Qualcomm meldt op zijn beurt dat de uitrol vanaf dinsdag begint. De nieuwe versie komt bij release beschikbaar op de website van Google.

Deze nieuwe native Arm-versie van Chrome ondersteunt arm64-architecturen. Daarmee moet deze op Arm-pc's beter presteren dan de x86-versie, die werkt via emulatie. Google bracht eerder al een Arm-versie van Chrome uit voor Apples Mac-apparaten. Ook Chromebooks met Arm-soc ondersteunen Chrome al langere tijd.

De komst van een native Arm-versie van Chrome komt voorafgaand aan de release van Qualcomms nieuwe Snapdragon X-socs voor Windows-pc's in de zomer. Qualcomm is momenteel het enige bedrijf dat Arm-chips voor Windows-apparaten maakt. Volgens bronnen van Reuters werken ook AMD en Nvidia aan Arm-chips voor pc's.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-03-2024 18:18 15

26-03-2024 • 18:18

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Reacties (15)

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The Zep Man
26 maart 2024 18:22
Van Edge, Firefox en Chromium bestaan al een tijd ARM64 builds voor Windows. Google Chrome is één van de laatste "grote" browsers die het begint te ondersteunen.

Wat snelheidstestjes van een jaar geleden die ik vond. Chrome is uiteraard traag in die tests, want die draaide via x86-emulatie.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 13:40]

Commandor1961 26 maart 2024 18:42
? is hier ook 1 Portable versie van
tweakkjoost 26 maart 2024 22:34
Draait deze dan ook op Windows RT?
lkruijsw @tweakkjoost27 maart 2024 00:59
Windows RT was toch ARM 32-bit? Dat is er in Windows 11 uitgesloopt. Alleen nog ondersteuning voor 64-bit.
hrigteri 26 maart 2024 23:12
enorme blonde vraag - maar Windows RT was toch gecancelled? Misschien moet ik zelf ff wat onderzoek doen ipv de vraag hier stellen hoor , maar ik dacht dat de windows-voor-ARM er niet meer was. en dan lees ik dit.
onverwacht.
Loller1
@hrigteri27 maart 2024 00:50
Windows on ARM bestaat sinds Windows 10 versie 1607 en is juist iets dat Microsoft nu haarder aan het beginnen pushen is, zeker met de aankomende Surface Pro 10 en Surface Laptop 6 in mei later dit jaar, en alle andere hardware van partners die gebruik gaan maken van de Snapdragon X Elite.
The Zep Man
@Loller127 maart 2024 09:22
Windows on ARM bestaat sinds Windows 10 versie 1607
Windows RT was de eerste vorm van Windows on ARM, gebaseerd op Windows 8/8.1.
Loller1
@The Zep Man27 maart 2024 17:09
Nee. Windows RT was niet "de eerste vor mvan Windows on ARM". Je verwart "Windows dat kan draaien op ARM" met "Windows on ARM", een project opgezet in de ontwikkeling van Windows 10 om Windows applicaties die gemaakt waren voor x86 te kunnen draaien op ARM. In tegenstelling tot wat je hieronder zegt is er ook een ARMv7 versie van Windows 10.
The Zep Man
@hrigteri27 maart 2024 09:26
enorme blonde vraag - maar Windows RT was toch gecancelled?
Windows RT was uitgekomen en liep een tijdje mee met de codebase van Windows 8 en 8.1. Uiteindelijk is het de nek omgedraaid omdat zowel leveranciers als afnemers er geen brood meer in zagen door de problemen die het OS had.

Zoals @Loller1 noemt is sinds een bepaalde versie van Windows 10 er weer een ARM-versie beschikbaar van Windows, die qua codebase (en functionaliteit) meeloopt met Windows 10 voor x86. Windows RT was voor ARM 32-bit ("armv7h"). Windows 10 en 11 is voor ARM 64-bit "(ARM64/AArch64)".
_Thanatos_ @hrigteri27 maart 2024 12:55
De vorm waarom het bestond, was inderdaad gecancelled. In mijn ogen hebben ze een paar missers gemaakt:

* Het is een apart product, ipv gewoon hetzelfde product (Windows 8) maar dan voor een enadere microarchitectuur. Dit laatste bestond gewoon al (x86 en x64 versies) dus het was op z'n zachtst gezegd raar dat voor ARM opeens een heel nieuw product moest komen.
* Performance was ondermaats. Wellicht was Windows gewoon niet goed uitgeoptimaliseerd voor deze SoC, en lag de focus bij de devs nog teveel op x86/x64.
* Emulatie was nog ondermaatser. Toegegeven, Apple heeft dit prachtig opgelost, maar die hebben dan ook de hardware in eigen handjes. Microsoft moet het doen met universele oplossingen, en die zijn nou eenmaal ingewikkelder, en dus moeilijker om goeie performance uit te halen.
* Tools. Naar mijn weten waren er geen goeie tools (compilers vooral) om software voor ARM te bouwen. Dus kwam Windows RT in de vicieuze cirkel terecht waar devvers geen software ervoor konden maken, en klanten het niet kochten omdat er geen software voor was. En de belabberde x86-emulatie was dan een trap na, voor mensen die er wél in geloofden.

Vziw gaat Windows 10 gewoon in z'n volledige jasje op ARM werken, maar ik weet niet hoe het zit met de x86-emulatielaag. Wel zijn er nu meer en betere tools om er software voor te compileren.
powerbug 27 maart 2024 09:49
Dit is ook van toepassing voor alle Mac M1/M2/M3 gebruikers die Windows 11 draaien in een Parallels VM.
Misschien is deze groep zelfs groter dan native Windows devices op ARM?
Hobbit13 @Jan Onderwater26 maart 2024 20:43
Ik merk eigenlijk vrijwel geen verschil tussen Edge, Chrome en Firefox. Ik gebruik de password manager van Google, en daarom Chrome.

Het is wel goed dat er meerdere spelers zijn, daardoor blijven ze steeds werken aan nieuwe features etc.
Verwijderd @Hobbit1327 maart 2024 08:48
voor mij hetzelfde gebruik de laatste tijd voor namelijk Edge en daarnaast Chrome en Firefox als vergelijking.

Op Windows is Edge duidelijk beter voor mij batterij duur en firefox werkt lekkerder op Android vanwege de extensies waardoor ik soms schakel van Edge > Firefox.
Maar als het goed is heeft de volgende Android release van Edge ook extensies waardoor ik wat meer Edge zal gebruiken op Android.

Chrome had voor mij de nummer 1 keuze geweest als ze op Android extensions beschikbaar hadden gemaakt, ik kan niet browsen zonder adblock en al helemaal niet mobiel.

en password manager alles overzetten naar Edge/MS authenticator is in 2 klikken gedaan, ook voor Firefox btw en beide zijn in te stellen als default Android PW manager.
xorpd @Jan Onderwater27 maart 2024 13:52
Ze komen er nog wel achter, maar dan is het te laat. Google is sowieso op z'n retour, duurt alleen even voor het zichtbaar voor iedereen wordt door de grootte.

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