Vivaldi brengt experimentele browser uit voor Windows op Arm-architectuur

Vivaldi heeft een versie van zijn browser uitgebracht voor Windows op Arm-chips. Het gaat om een preview die volgens het bedrijf nog vol zit met 'serieuze problemen' en mogelijk niet goed werkt, maar toch is het een van de populairste browsers die op dat platform werkt.

Vivaldi schrijft in de releasenotes van versie 3329.7 dat er naast de standaard Windows 10-, macOS- en Linux-versies ook een 'architecturepreview' beschikbaar komt voor Windows op Arm64-architectuur. "Deze builds zijn nog geen onderdeel van ons geautomatiseerde testsysteem en zijn alleen lichtjes getest op een stuk hardware", schrijven de browsermakers. "Serieuze problemen kunnen bestaan en moeten verwacht worden."

Google bracht eerder dit jaar al een versie van Chromium uit voor Arm64-architectuur, waar Vivaldi op gebaseerd is. Er zijn nog weinig pc's met een Arm-processor waar Windows op draait, maar naar verwachting verandert dat als later dit jaar de Snapdragon X Elite van Qualcomm uitkomt. Dan komt er ook meer behoefte aan browsers die voor Windows op Arm-architectuur zijn geoptimaliseerd. Naast Chrome zelf experimenteert ook Mozilla met een Firefox-variant voor Arm. Ook Edge en Brave hebben experimentele builds voor Windows op Arm.

In versie 3329.7 van Vivaldi zitten verder nog enkele bugfixes en verbeteringen. De grootste verbetering is dat een Memory Saver-optie in de browser is ingebouwd.