Vivaldi brengt versie 7.0 met nieuwe UI en aanpasbaar Dashboard uit

Vivaldi heeft een nieuwe versie van zijn browser uitgebracht, die een volledig nieuw ontwerp heeft. Versie 7.0 heeft onder andere een UI met zwevende tabbladen en nieuwe pictogrammen. Ook zit er een nieuw Dashboard in de browser waar gebruikers widgets zoals een inbox kunnen zien.

Vivaldi schrijft in een blogpost dat het versie 7.0 algemeen beschikbaar heeft gemaakt, nadat die versie al een tijdje in bèta beschikbaar was. Het gaat om een grote release waarin met name de UI aanzienlijk veranderd is. Zo zweven de tabbladen nu bovenin, waardoor het geheel volgens de browsermaker ruimer aan moet voelen. Ook zijn de pictogrammen in de browser aangepast en moderner gemaakt. Het blijft altijd nog mogelijk om thema's in te schakelen en de pictogrammen en kleurenschema's aan te passen.

Naast een nieuwe UI zitten er ook enkele nieuwe features in de geüpdatete browser, waaronder het Dashboard. Dat is in feite een vast tabblad, maar wel eentje waarop gebruikers verschillende diensten als kaartwidgets kunnen plaatsen. Zo kunnen ze er een RSS- of socialemediafeed op plaatsen, maar ook een agenda- of inboxwidget. In sommige gevallen, zoals die laatste twee, gaat het om specifieke widgets waarvoor gebruikers een koppeling met de Mail-functionaliteit moeten maken. Daar vallen verder ook widgets onder met een datum en tijd, bladwijzers en privacystatistieken. Daarnaast is het mogelijk om websites in te laden via embeds.

In dat laatste geval worden websites wel weergegeven, maar dat kan afhankelijk van de website mogelijk niet goed gaan omdat dat niet schaalt. Het is niet mogelijk om de widgets aan te passen op grootte. Vivaldi biedt twee opties aan: een reguliere en een extra lange.

In de nieuwe versie heeft Vivaldi ook aanpassingen gedaan aan de Feed-lezer. Die ondersteunt nu verschillende mappen. In de Mail-client is het nu mogelijk om direct naar de recentste mail te gaan. Ook worden tabbladen en bladwijzers voortaan sneller gesynchroniseerd met andere apparaten.