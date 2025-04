Kleine browsers winnen marktaandeel in EU dankzij verplicht browserkeuzescherm

Onafhankelijke kleine browsers hebben dankzij het verplichte browserkeuzescherm extra marktaandeel gewonnen in de Europese Unie. Dat schrijft Reuters op basis van verklaringen van browserontwikkelaars.

De ontwikkelaars achter de Aloha-, Vivaldi-, Ecosia-, Brave-, DuckDuckGo, Opera en Private-browser hebben volgens Reuters allemaal een toename van het aantal gebruikers vastgesteld. Die toename zou te danken zijn aan de Digital Markets Act die op 7 maart is ingevoerd en waardoor er nu een browserkeuzescherm op de mobiele besturingssystemen van Apple en Google te zien is om er de dominantie van Safari en Chrome te helpen doorbreken.

Het is niet duidelijk hoeveel Europese gebruikers de browser er bij hebben gekregen, maar sommige ontwikkelaars geven toch een indicatie. De ontwikkelaar achter Aloha zegt tegen Reuters dat het aantal Europese gebruikers sinds begin maart met 250 procent is toegenomen. Aloha kan volgens Reuters wereldwijd op 10 miljoen maandelijkse gebruikers rekenen en de Europese Unie is momenteel de op een na grootste markt van het bedrijf. Tot voor kort was de Europese Unie nog de vierde grootste markt. Een topman van Opera meent dan weer dat er momenteel sprake is van een recordaantal Europese Opera-gebruikers.

Ongeveer een week nadat de Digital Markets Act in werking is getreden, kwamen Mozilla, Brave en Vivaldi ook al met het nieuws naar buiten dat er een toename van het aantal gebruikers in de Europese Unie kon worden vastgesteld. Het aantal installaties van Firefox voor iOS zou tijdens de eerste week na de invoering van de DMA in Duitsland met 50 procent zijn toegenomen. In Frankrijk was er een toename van ongeveer 30 procent. Bij Brave was er ook een toename van het aantal installaties geregistreerd. Op 6 maart zouden er in de EU ongeveer 6000 installaties zijn doorgevoerd. Een week later lag dat aantal naar verluidt op 11.000 installaties.