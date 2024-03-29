Google: Apple gaat RCS in herfst op iPhones ondersteunen

Apple zou RCS in de herfst van dit jaar willen ondersteunen op iPhones. Dat blijkt uit een inmiddels verwijderde website van Google. Het was al bekend dat Apple dit jaar RCS wil toevoegen aan iMessage, maar nog niet wanneer.

De informatie stond tijdelijk op de website voor Google Berichten. "Apple heeft aangekondigd dat het RCS in de herfst van 2024 wil implementeren. Zodra dat gebeurt, krijgt iedereen een betere chat-ervaring", schrijft Google, naast een tijdelijke placeholdertekst waar een afbeelding zou moeten komen. Vermoedelijk is die informatie te vroeg online gegaan. Via de Wayback Machine is de informatie nog wel terug te zien.

Het was al wel bekend dat Apple het Rich Communication Services-protocol zou gaan ondersteunen. Eind vorig jaar zei het bedrijf dat in 2024 te willen doen, maar het specificeerde toen nog geen tijdspad. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over waarom Apple RCS nu toch wil toelaten op de iPhone. RCS wordt gezien als de opvolger van sms en maakt het mogelijk berichten met afbeeldingen en opmaak te sturen, maar uitgerekend Apple weigerde lange tijd het protocol te ondersteunen. Dat gebeurt waarschijnlijk vanwege de Digital Markets Act, die Apple dwingt zijn platformen, waaronder iMessage, open te gooien voor concurrerende diensten.

Google iPhone RCS

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 29-03-2024 17:37
35 • submitter: Anonymoussaurus

29-03-2024 • 17:37

35

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (35)

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SterkeYerke 29 maart 2024 17:52
Ben benieuwd of ze het ook nog aan mijn 6S gaan geven. Die draait iOS 15 en da’s natuurlijk niet de nieuwste, maar tot dusver wordt ‘ie nog keurig ondersteund.
JustRob @SterkeYerke29 maart 2024 17:54
Zou er niet op rekenen. Oudere iOS’en krijgen alleen nog security updates, geen nieuwe functionaliteit.
Olaf van der Spek @JustRob29 maart 2024 23:44
Zou er niet op rekenen. Oudere iOS’en krijgen alleen nog security updates, geen nieuwe functionaliteit.
Dat ze af en toe een update krijgen betekent niet dat ze dezelfde security support hebben als de meest recente iOS versie..
DaniGeus @SterkeYerke29 maart 2024 17:57
Ik zou er niet te snel vanuit gaan met iOS 18 kan ik het me nog voorstellen maar die 6s van jou krijgt alleen nog maar beveiliging updates.
Woodsnaps @SterkeYerke29 maart 2024 18:09
Als je nog dagelijks gebruik maakt van een iPhone 6S op iOS 15 in 2024, dan zou ik mij toch andere dingen gaan afvragen zoals beveiliging en dergelijke..
JeroenED @Woodsnaps29 maart 2024 18:18
Waarom? Die wordt gewoon nog ondersteund? Enkel security weliswaar, maar ondersteund.

Maar rcs zal er dan ook waarschijnlijk niet inzitten.

https://endoflife.date/ios

[Reactie gewijzigd door JeroenED op 22 juli 2024 23:06]

Woodsnaps @JeroenED29 maart 2024 18:23
Oh wauw, ik dacht dat alleen 1 versie onder de huidige nog security updates kregen, maar dat zelfs iOS 15 dat nog krijgt, vind ik wel heel erg tof!
DigitalExorcist @Woodsnaps29 maart 2024 19:38
Yep. Apple snapt wél hoe het spelletje werkt. Die ondersteunen echt járenlang.
hsb85 @DigitalExorcist29 maart 2024 22:05
Alleen iOS, macOS juist weer niet. (vergeleken met Windows 10 dat draait op hardware van 20 jaar geleden of Linux distros)

Snap niet waarom Apple het niet doortrekt naar MacOS
oscar oscar @hsb8529 maart 2024 22:53
Klipt niet, macBooks krijgen langere support.

Dit zijn voorbeelden van MacBooks die nog kunnen ge-update worden naar Big Sur, en alle beveiligings ipdates krijgen:
MacBook (2015 or later)
MacBook Air (2013 or later)
MacBook Pro (Late 2013 or later)
Mac mini (2014 or later)
iMac (2014 or later)
iMac Pro (2017 or later)
Mac Pro (2013 or later)

De iPhone 6S is van 2015, jonger dan de oudste MacBook die nog steeds ge-update kan worden.
iCore @oscar oscar30 maart 2024 02:33
Klipt niet, macBooks krijgen langere support.

Dit zijn voorbeelden van MacBooks die nog kunnen ge-update worden naar Big Sur, en alle beveiligings ipdates krijgen:
MacBook (2015 or later)
MacBook Air (2013 or later)
MacBook Pro (Late 2013 or later)
Mac mini (2014 or later)
iMac (2014 or later)
iMac Pro (2017 or later)
Mac Pro (2013 or later)

De iPhone 6S is van 2015, jonger dan de oudste MacBook die nog steeds ge-update kan worden.
Big sur release was eind 2020 en iOS 15 (bijna) eind 2021, MacOS Monterey was de 2021 release en dropte support voor alle pre-2015 macbooks/imac's etc (Alleen eind 2014 Mac Mini en eind 2013 Mac pro werden nog ondersteund)

De meest recente MacOS (Sonoma, 2023) is alleen devices nieuwer dan 2018 (excl. iMac Pro van eind 2017)

[Reactie gewijzigd door iCore op 22 juli 2024 23:06]

PrimusIP @iCore30 maart 2024 11:08
Waarbij ik wel wil opmerken dat je in de praktijk een nieuwe(re) macOS nog best wel op een oude Mac kunt installeren met behulp van OpenCore Legacy Patcher.

Dus, support Apple daarmee oudere modellen? Nee. Kan het in de praktijk wel gewoon? Ja, zonder veel moeite.
jabwd @PrimusIP30 maart 2024 19:40
En vergeet je te melden dat dit alle security van je device op 0 zet en daardoor een simpele target wordt.

Ik had OCLP ook nodig voor mijn hackintosh, maar sorry, zo ver ga ik niet zakken. Heb het opgegeven, en ga wel met een mac mini en een KVM aan de gang.
Luchtbakker @SterkeYerke29 maart 2024 20:22
In-build apps worden enkel geüpdate via ios updates en niet via de store. Gezien je alleen nog security updates krijgt, zal ik er niet vanuit gaan dat je die functie krijgt.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 23:06]

Stroper 29 maart 2024 19:21
Dat gebeurt waarschijnlijk vanwege de Digital Markets Act, die Apple dwingt zijn platformen, waaronder iMessage, open te gooien voor concurrerende diensten.
Eerder melden jullie nog dat iMessage niet onder de DMA valt(nieuws: IMessage, Bing en Edge vallen niet onder Digital Markets Act van Euro...), weten jullie het nog?
Lijkt mij trouwens van niet, aangezien ze het wereldwijd gaan invoeren.
Wat ik mij nu wel afvraag, heel wat providers ondersteunen RCS nog niet, Google heeft daar in android een workaround voor voorzien door het verkeer via de Google Servers te laten werken, ik hoop dat dat bij iPhones niet het geval is, of toch uit te zetten is, want privacy gewijs lijkt mij dit niet oke.
Frame164 @Stroper29 maart 2024 19:54
Het is iets anders. Als een telecomprovider zelf geen RCS ondersteund kunnen zij gebruik maken van de RCS hub van Google. Google heeft eigenlijk gedaan wat de providers hebben laten liggen: interconnects tussen verschillende netwerken mogelijk gemaakt. De RCS standaard voorziet daar gewoon in maar de provider dachten dat ze het wel konden volhouden met SMS. En in zekere zin klopt dat wel: al die A2P sms berichten leveren behoorlijk wat op zonder dat ze veel kosten hebben. De SMSC's zijn nog gedimensioneerd op P2P verkeer dus daar hebben ze niets hoeven te investeren. De kosten zijn beperkt tot supportcontracten en een product manager en wat engineers.
WhatsappHack
@Stroper29 maart 2024 23:12
Klopt, iMessage valt niet onder de DMA. Vind het ook vreemd dat Tijs daarover begint. En daar komt bij: als men iMessage zou opengooien, wat is dan de toegevoegde waarde voor Apple precies om dan RCS ernaast toe te voegen? Snap de link ff niet. De DMA verplicht ook helemaal niemand om RCS te ondersteunen.

Dat terzijde: Nee, Apple gaat gelukkig geen gebruik maken van "RCS" van Google. Apple gaat echt de RCS-standaard ondersteunen, niet Google's proprietary protocol met dezelfde naam waarbij alles over Google servers moet.

Het zou trouwens wel een beetje raar zijn als Google nu opeens stelt: "Zodra dat gebeurt, krijgt iedereen een betere chat-ervaring". Het hele argument van Google rondom RCS was dat ze wilden dat Apple dus juist die Google-variant ging ondersteunen in plaats van RCS zodat er een universele ervaring zou ontstaan met uitwisselen van bijlagen e.d.. (Dat was trouwens echt extreem misleidende marketing). Dat gaat Apple niet doen, dus als ze dan nu dit zouden plaatsen vind ik dat wel vreemd en tegenstrijdig. Maarja, het artikel is dan intussen ook al snel verwijderd blijkbaar, foutje - bedankt. :+
LanTao @WhatsappHack29 maart 2024 23:48
De link tussen DMA en RCS klopt ook niet. Waarschijnlijk was het de Chinese overheid die Apple gedwongen heeft RCS te gaan ondersteunen.
pepsiblik @LanTao30 maart 2024 04:08
Of de Amerikaanse overheid, gezien de recente aanklacht. Dat Apple als monopolist wordt gezien, heeft onder andere te maken met de lock-in van iMessage.
Terracotta @Stroper30 maart 2024 09:35
RcS is ook meet een Amerikaans issue omdat de iPhone een 65procent market share heeft daar en veel Amerikanen aan I message verslaafd zijn, wat in de EU meer door WhatsApp gevuld wordt.
Blijkbaar is het daar echt wel een probleem als je geen imessage hebt want dan zit je in group chats met iemand die enkel sms'en etc krijgt.
RcS zou daar een stop gap voor zij n wa't dan kunnen die paar armoezaaiers ook de foto's etc in de group chat ontvangen.

Ben blij dat iemand anders zijn keuze voor een telefoon mijn keuze niet mee bepaalt...
ShadLink 29 maart 2024 17:50
Dat is dus met de release van iOS 18, vermoed ik.
Rhinosaur @ShadLink29 maart 2024 18:05
Gaan ze als feature marketen. Daar draait het om. Volgens mij zou een simpele iOS update volstaan, maar die keynote moet ergens mee volgestopt worden. Vorig jaar was het alsof ze USB-C hebben uitgevonden.
ShadLink @Rhinosaur29 maart 2024 18:17
Vorig jaar was het alsof ze USB-C hebben uitgevonden.
Gezien ze USB-C samen met Intel voor de originele 12" MacBook hebben ontworpen klopt dat deels ook wel.

En verder is Apple redelijk bombastisch voor belangrijke nieuwe features, idd. Maar dat zijn ze altijd al geweest.
Master Chieftec @Rhinosaur29 maart 2024 20:23
Maar dat klopt ook. Volgens een artikel van The Verge hebben 18 ontwikkelaars van Apple meegewerkt aan USB-C, samen met Intel. Vanaf 2015 zat er al een USB-C poort op de 12 inch MacBook. Ik kijk al hun keynotes en USB-C hebben ze juist geruisloos ingevoerd. Heb je ergens wat anders gezien of speelde dit meer in je hoofd af?
Daejji @Rhinosaur30 maart 2024 01:07
Waar heb jij het over, je reinste onzin wat je zegt.
Misschien even terug kijken.. ze zeiden er juist bijna niks over.
JackBol 29 maart 2024 18:52
Het zal niet encrypted zijn, aangezien dat niet gestandaardiseerd is. Dus geen postzegel filmpjes meer, maar ook geen e2e en zeker geen blauwe bubbeltjes.

Pyrus overwinning voor Google, aangezien het alleen maar bloot gaat leggen dat ze geen goed messaging alternatief hebben gemaakt en deze gestandaardiseerd. Het is een Frankenstein van standaarden waarvan de helft niet eens is voorgelegd door Google bij de GSMA.
willieverhoef @JackBol29 maart 2024 19:13
Die blauwe bubbels zeker niet, want dat is juist het marketing ding blauw is veilig blauw is goed.
Byte 29 maart 2024 18:30
Ondanks dat ik privacy wappie ben merk ik dat ik niet zoveel weet over RCS. Hoe veilig is RCS als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Whatsapp, Signal of Matrix? Zijn er hier al mensen die gebruik maken van RCS?
RobbyTown @Byte29 maart 2024 18:36
Ja hier op de Pixel 4a. Kwa veiligheid weet ik zo niet. Maar je kan nu dus zien wie er een iPhone heeft (dat gaat binnenkort dus veranderen :p) of een Android gebruiker die RCS heeft uit staan. Daar komt dan sms te staan.

Enige rare is wel. RCS gaat hier spontaan kapot (kan de logica niet vinden). Dan valt die terug op sms terwijl RCS aan staat. Enige fix die ik gevonden is RCS uit, telefoon uit, telefoon aan, RCS aan en het is weer gemaakt voor x tijd. RCS uit en aan is niet voldoende. Waar zit in zit geen idee. Telefoon, provider ik weet het niet.
Frame164 @Byte29 maart 2024 19:50
Als je een recente Android smartphone hebt en een Vodafone abonnement (daar weet ik het zeker van, de anderen hebben het misschien ook), dan kan je met de google messages app rcs gebruiken. Veel mensen doen het waarschijnlijk al ongemerkt. Het grote voordeel is dat RCS op open standaarden (OMA, 3GPP) is gebaseerd.
jnr24 @Byte29 maart 2024 20:27
Ik scroll al een paar jaar door mijn Contacten om te zien wie er RCS heeft en dat valt bizar tegen.
Volgens mij moet je ook echt een bericht starten om te zien of er 'SMS' of 'Chat' wordt getoond.
Casual familie/vrienden/club groepen zijn dan ook uitgesloten.
Geen hond weet ook wat er gebeurt en van de 5% contacten die je dan een RCS stuurt zal 75% weer afhaken door vreemde app, angst voor sms/mms kosten, onwennigheid etcetera...
MarcoC @jnr2430 maart 2024 09:58
Zo weinig mensen hebben het omdat Apple het niet ondersteunt. Juist daarom is het natuurlijk belangrijk dat Apple het gaat ondersteunen.
david-v @Byte29 maart 2024 22:58
De Google RCS implementatie maakt gebruik van E2E encryptie. Daarvoor gebruiken ze het Signal protocol, dezelfde encryptie methode als WhatsApp, Facebook Messenger en uiteraard de chatapp Signal.

Alleen de RCS standaard voorziet niet in encryptie voor zover ik weet, dus het is wel iets wat Google zelf eraan heeft toegevoegd in hun implementatie. Ik vermoed dat Apple de standaard RCS implementatie zal toevoegen, en dat is zonder encryptie (net zoals sms)
MarcoC @david-v30 maart 2024 10:01
Het voordeel van RCS vind ik dat het verkeer loopt via lokale telecompartijen en niet via door Big Tech-beheerde infrastructuur. Dat betekent dat de overheid grip heeft op wat er gebeurt met jouw data. Ook geeft het de gebruiker keuze: vertrouw je liever Google/Apple of KPN/Vodafone?
Yggdrasiel590 30 maart 2024 11:07
ik probeer deze hele ontwikkeling te begrijpen:

Kan ik het zo zien dat we gaan (of in ieder geval wordt voorgesteld via de DMA) naar een systeem zoals het bij e-mail werkt?
Dat wil zeggen (kort door de bocht) 1 (server) protocol waar je zelf zeggenschap hebt over de userclient om je berichten te ontvangen?

Of gaat deze vergelijking ergens mank?

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