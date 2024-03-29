Google: Apple gaat RCS in herfst op iPhones ondersteunen

Apple zou RCS in de herfst van dit jaar willen ondersteunen op iPhones. Dat blijkt uit een inmiddels verwijderde website van Google. Het was al bekend dat Apple dit jaar RCS wil toevoegen aan iMessage, maar nog niet wanneer.

De informatie stond tijdelijk op de website voor Google Berichten. "Apple heeft aangekondigd dat het RCS in de herfst van 2024 wil implementeren. Zodra dat gebeurt, krijgt iedereen een betere chat-ervaring", schrijft Google, naast een tijdelijke placeholdertekst waar een afbeelding zou moeten komen. Vermoedelijk is die informatie te vroeg online gegaan. Via de Wayback Machine is de informatie nog wel terug te zien.

Het was al wel bekend dat Apple het Rich Communication Services-protocol zou gaan ondersteunen. Eind vorig jaar zei het bedrijf dat in 2024 te willen doen, maar het specificeerde toen nog geen tijdspad. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over waarom Apple RCS nu toch wil toelaten op de iPhone. RCS wordt gezien als de opvolger van sms en maakt het mogelijk berichten met afbeeldingen en opmaak te sturen, maar uitgerekend Apple weigerde lange tijd het protocol te ondersteunen. Dat gebeurt waarschijnlijk vanwege de Digital Markets Act, die Apple dwingt zijn platformen, waaronder iMessage, open te gooien voor concurrerende diensten.