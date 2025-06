Bloomberg: EU overweegt Apple iMessage niet onder DMA te laten vallen

Apple iMessage krijgt mogelijk een uitzondering voor de nieuwe Digital Markets Act van de Europese Unie. Dat melden ingewijden aan Bloomberg. Markttoezichthouders zouden voorzichtig geconcludeerd hebben dat de dienst niet populair genoeg is.

Ambtenaren van de Europese Commissie 'neigen naar' een vrijstelling voor Apple iMessage als onderdeel van een marktonderzoek naar de berichtendienst. Dat onderzoek wordt naar verwachting in februari definitief afgerond, vertellen de anonieme bronnen aan Bloomberg. Daarmee zou iMessage mogelijk dus niet onder de strenge DMA-regels gaan vallen, die onder meer zouden verplichten dat de dienst moet samenwerken met concurrerende berichtendiensten als WhatsApp.

De EU heeft volgens Bloomberg voorzichtig geconcludeerd dat iMessage niet populair genoeg is onder zakelijke gebruikers in de EU om onder de regelgeving te vallen. De Europese Commissie wilde niet reageren op vragen van Bloomberg, zo schrijft het persbureau. Ook een woordvoerder van Apple heeft nog niet gereageerd.

De Europese Commissie wees in september de eerste 'poortwachters' aan onder de Digital Markets Act, een wet die de macht van grote techbedrijven moet inperken en concurrentie moet bevorderen. Daaronder vallen 6 bedrijven, die in totaal 22 diensten hebben die onder de strenge DMA-regels gaan vallen. Daaronder vallen onder meer WhatsApp en Facebook Messenger, naast de Apple App Store.

De EU begon in september ook nadere marktonderzoeken naar Apple iMessage, naast Microsoft Bing, Edge en Microsofts advertentieplatform. Al die diensten vallen nog niet onder de DMA, maar de EU zou gaan onderzoeken of dat wel het geval zou moeten zijn. In het geval van iMessage zou de EU mogelijk dus concluderen dat dat niet het geval is. Apple zei onlangs al dat het iMessage van RCS-ondersteuning gaat voorzien. Daarmee krijgt het onder andere ondersteuning voor groepsgesprekken met Android-gebruikers.

Verschillende bedrijven tekenden al bezwaar aan tegen hun aanmerking als poortwachter. Naast Apple deden ook Meta en TikTok-eigenaar ByteDance dat. Die bedrijven vinden niet dat hun respectievelijke diensten onder de wetgeving moeten vallen. De DMA gaat begin maart definitief gelden.