'Google en providers willen dat iMessage onder Europese DMA-wet gaat vallen'

Google en Europese providers als Vodafone en Deutsche Telekom pleiten er bij de EU voor dat Apples iMessage-chatdienst onder de DMA komt te vallen. Daardoor moet Apple bijvoorbeeld interoperabiliteit mogelijk maken. Dat schrijft de Financial Times.

De Europese providers en Google stellen dat iMessage voldoet aan de voorwaarden om als zogenaamde poortwachter te kunnen fungeren, zoals apps en diensten heten die onder de regels van de Digital Markets Act vallen. Met die DMA-wet wil de Europese Unie concurrentie versterken en gesloten platforms openbreken. De bedrijven vinden dat wanneer iMessage onder de DMA zou vallen, dit beter zou zijn voor Europese bedrijven en consumenten. De providers en Google richten hun brief naar Thierry Breton, Europees Commissaris voor de Interne Markt, schrijft de Financial Times.

De DMA kent verschillende drempelwaarde, zoals een Europese jaaromzet van ruim 7,5 miljard dollar en ten minste 10.000 maandelijks actieve Europese zakelijke gebruikers, voordat diensten als poortwachter worden bestempeld. De Europese Commissie kan deze drempelwaardes versoepelen voor specifieke diensten.

Google en de providers, waaronder Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica en Orange, stellen dat het openstellen van iMessage belangrijk is voor het bedrijfsleven. "Het is van belang dat bedrijven al hun klanten kunnen bereiken met moderne communicatiediensten. Met iMessage kunnen zakelijke gebruikers alleen verrijkte berichten naar iOS-gebruikers sturen en moeten ze sms gebruiken voor alle andere gebruikers."

Het was al bekend dat de Europese Commissie onderzocht of iMessage onder de DMA valt; Apple diende eerder bezwaar in tegen die classificatie. Het bedrijf claimt dat iMessage geen 45 miljoen maandelijks actieve Europese gebruikers heeft, een van de DMA-drempelwaardes, daarnaast kunnen iPhones zonder iMessage worden gebruikt. Gebruikers hebben op een smartphone vaak meerdere chatdiensten en wisselen ook regelmatig tussen chatdiensten, waardoor iMessage geen poortwachter zou zijn, aldus Apple. Het bedrijf stelt ook dat iMessage is bedoeld voor consumenten en niet direct voor zakelijk gebruik.

IMessage is een chatdienst die iOS-gebruikers afbeeldingen en video's met hogere resolutie laat sturen, en end-to-endversleuteling bevat. Deze chats zijn te herkennen aan blauwe tekstvelden. Wanneer een Android-gebruiker aan een iMessage-gesprek wordt toegevoegd, valt de chat terug op sms, worden die iMessage-functies niet langer ondersteund en verschijnen er groene tekstbollen.

Google wil al langer dat iMessage wordt opengesteld en sprak vorig jaar januari nog over een 'lock-in-strategie' met 'groepsdruk en pestgedrag'. Het bedrijf stelt dat consumenten door die groene tekstbolletjes onder druk worden gezet over te gaan op iPhones, omdat ze met een Android sociaal worden buitengesloten, vooral onder Amerikaanse tieners.