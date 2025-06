'Google betaalt 36 procent van Safari-zoekinkomsten aan Apple'

Apple ontvangt 36 procent van de inkomsten die Google genereert uit zoekopdrachten via de Safari-browser. Dat zegt een getuige in de antitrustzaak tegen de techgigant. Eerder maakten zowel Google als Apple bezwaar tegen het openbaren van details van hun overeenkomst.

Volgens Bloomberg kromp John Schmidtlein, de belangrijkste procesadvocaat van Google, 'zichtbaar ineen' toen economisch expert Kevin Murphy, die namens Google getuigde, het percentage noemde dat de techgiganten vertrouwelijk wilden houden. In een eerdere rechtszaak deze maand betoogde Google dat het openbaren van details over de deal met Apple de concurrentiepositie van Google op 'onredelijke wijze' zou ondermijnen.

Hoeveel advertentie-inkomsten Google genereert uit zoekopdrachten via de Safari-browser is niet duidelijk, maar het gaat waarschijnlijk om tientallen miljarden dollars. In 2022 zette Google in totaal bijna 280 miljard dollar om. Het merendeel daarvan is afkomstig uit advertenties.

Het was al enige tijd bekend dat Google jarenlang miljarden dollars betaalde aan Apple om de dominantie van zijn zoekmachine te behouden. In 2021 zou Google 18 miljard dollar hebben betaald om de standaardzoekmachine in Safari te zijn. Eind oktober werd bekend dat Google in 2018 aan Apple vroeg om de Search-app standaard te installeren op iOS-apparaten.