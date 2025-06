Renders tonen robuuste Samsung Galaxy XCover 7-smartphone

Er zijn renders van de Samsung Galaxy XCover 7 online gekomen. De robuuste smartphone krijgt een grijze behuizing met een instelbare actieknop en oranje accentkleuren. Het is niet duidelijk wanneer het toestel op de markt zal verschijnen.

Op de renders is te zien dat de grijze behuizing van de XCover 7 groeven en verstevigde hoeken bevat. Volgens de redactie van AndroidHeadlines heeft de smartphone ook een achterklep die te verwijderen is en dat kan erop wijzen dat de accu te vervangen is. Het is niet duidelijk hoe groot de capaciteit van de accu is.

De XCover 7 bevat ook een camera aan de achterkant met daarnaast een dubbele flitslamp. Aan de voorzijde is een selfiecamera te zien. Aan de linkerzijde van het toestel bevindt zich een instelbare actieknop; aan de rechterzijde zijn de aan-uitknop en de volumeknoppen te zien.

Samsung bouwt al jaren robuuste smartphones. Vorig jaar introduceerde de smartphonefabrikant de Samsung XCover 6 Pro. Die smartphone was waterdicht, en had een 6,6”-scherm en een verwisselbare accu van 4050mAh.