AMD kondigt Radeon Pro W7700-workstationvideokaart aan voor 999 dollar

AMD heeft een nieuwe videokaart voor workstations aangekondigd: de Radeon Pro W7700. De videokaart is gebaseerd op RDNA 3-architectuur en heeft 16GB GDDR6-geheugen aan boord. De Pro W7700 moet 999 dollar kosten.

De Radeon Pro W7700 beschikt over een Navi 32-gpu, net als de Radeon RX 7800 XT voor consumenten. De PCIe 4.0-videokaart is backwards compatible met PCIe 3.0-aansluitingen en telt 48 compute-units. Die ondersteunen hardwarematige raytracing. De maximale kloksnelheid van de Pro W7700 bedraagt 2,3GHz en de kaart beschikt over 64MB Infinity Cache.

De W7700 krijgt 16GB GDDR6-geheugen mee in combinatie met een 256bit-geheugenbus. De geheugenbandbreedte bedraagt volgens AMD 576GB/s. De W7700 heeft een tbp van 190W en beschikt over een enkele 8-pinsaansluiting voor de stroomvoorziening. De kaart heeft een dualslotontwerp en is 24,1cm lang. De W7700 beschikt over vier DisplayPort 2.1-aansluitingen en is vanaf 13 november beschikbaar voor 999 dollar.

Eerder dit jaar kondigde AMD de Radeon Pro W7500 en W7600 voor midrangeworkstations aan. De W7600 en W7500 zijn beide gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en hebben 8GB GDDR6-geheugen. De W7600 heeft een adviesprijs van 599 dollar, terwijl de W7500 beschikbaar komt voor 429 dollar.