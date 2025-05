AMD gaat nieuwe Threadripper 7000-cpu's weer aan consumenten verkopen

AMD kondigt de komst van een nieuwe generatie Threadripper-processors aan. Anders dan van de op Zen 3 gebaseerde serie, komen van de nieuwe generatie op basis van Zen 4 ook weer op consumenten gerichte modellen uit. Het duurt wel nog ruim een maand voordat het zover is.

De nieuwe processors komen uit in de Ryzen Threadripper 7000-serie voor consumenten en de Ryzen Threadripper 7000WX-serie voor professionele gebruikers. Fysiek zijn dat dezelfde chips en ze delen ook dezelfde socket sTR5, maar het consumentenplatform krijgt minder geheugenkanalen en PCI Express-lanes. Volgens AMD moet dat de kosten van het platform significant drukken.

Line-up en intercompatibiliteit

Voor consumenten bestaat de line-up uit drie modellen: de Ryzen Threadripper 7960X met 24 cores, de 7970X met 32 cores en de 7980X met 64 cores. Ze hebben allemaal een tdp van 350W. De Threadripper Pro-line-up is grotendeels vergelijkbaar, maar heeft een extra topmodel in de vorm van de 7995WX met 96 cores. Het is in tegenstelling tot voorheen mogelijk om een Pro-chip in een consumentenbord met de TRX50-chipset te gebruiken, waardoor je als veeleisende consument alsnog met die 96 cores aan de slag kunt gaan. Andersom, dus een consumenten-cpu in een zakelijk WRX90-moederbord, werkt niet.

AMD Ryzen Threadripper 7000-serie Cores Threads Boostsnelheid L3-cache Tdp Ryzen Threadripper 7980X 64 128 5,1GHz 256MB 350W Ryzen Threadripper 7970X 32 64 5,3GHz 128MB 350W Ryzen Threadripper 7960X 24 48 5,3GHz 128MB 350W AMD Ryzen Threadripper Pro 7000-serie Cores Threads Boostsnelheid L3-cache Tdp Ryzen Threadripper Pro 7995WX 96 192 5,1GHz 384MB 350W Ryzen Threadripper Pro 7985WX 64 128 5,1GHz 256MB 350W Ryzen Threadripper Pro 7975WX 32 64 5,3GHz 128MB 350W Ryzen Threadripper Pro 7965WX 24 48 5,3GHz 128MB 350W Ryzen Threadripper Pro 7955WX 16 32 5,3GHz 64MB 350W Ryzen Threadripper Pro 7945WX 12 24 5,3GHz 64MB 350W

Op basis van Epyc Genoa

In technische zin gaat het bij beide series om de chip die AMD al bijna een jaar gebruikt voor zijn Epyc 9004-processors, beter bekend onder de codenaam Genoa. Die chip wordt geproduceerd op TSMC's 5nm-proces en is opgebouwd uit twaalf ccd's met ieder acht Zen 4-cores. Per core is 1MB L2-cache aanwezig, per ccd een gedeelde L3-cache van 32MB. In de i/o-die zit een achtkanaals-DDR5-controller die registered dimm's met een snelheid tot DDR5-5200 ondersteunt, al moeten snelheden van DDR5-8000 mogelijk zijn bij overklokken. Regulier DDR5-geheugen volgens de Udimm-standaard wordt niet ondersteund, ook niet bij de non-Pro Threadrippers.

Verschil Pro en non-Pro

Naast de Pro-featureset voor onder meer beheer op afstand, missen de consumenten-Threadrippers vier van de acht geheugenkanalen en ruim de helft van de PCIe 5.0-lanes. Bij de Threadripper Pro-modellen zijn dat er maximaal 128, bij de non-Pro's maximaal 48. Daarnaast zijn nog de nodige PCIe-lanes volgens oudere standaarden beschikbaar, waardoor het totale aantal lanes uitkomt op 148 voor de Pro-modellen en 92 voor de non-Pro's. Als je een Pro-cpu in een consumentenbord met TRX50-chipset gebruikt, krijg je op geen van deze vlakken meer dan wat een non-Pro-cpu zou bieden.

Uiteraard hebben we AMD gevraagd waarom de non-Pro Threadripper-serie drieënhalf jaar na de laatste introductie toch een terugkeer maakt. Volgens AMD is er voldoende vraag naar dit soort cpu's van mensen die geen achtkanaalsgeheugen of 128 PCIe 5.0-lanes nodig hebben om een aparte non-Pro-serie te rechtvaardigen. Toch lijkt de fabrikant nog altijd te twijfelen aan het nut van extreem veel cores voor consumenten, getuige het ontbreken van het 96-coretopmodel in de non-Pro-lijn.

Releasedatum

De verkoop van de Ryzen Threadripper 7000-processors start over ruim een maand, op 21 november. Ook de boxed versies van de Ryzen Threadripper 7000 Pro-serie liggen vanaf dan in de winkels.