Overklokker haalt DDR5-geheugensnelheid van 12.054MT/s met luchtkoeling

Overklokker speed.fastest heeft een DDR5-geheugensnelheid van 12.054 megatransfers per seconde gehaald gehaald door middel van luchtkoeling. Het is voor het eerst dat een dergelijke snelheid is behaald zonder gebruik te maken van 'exotische' koelingsmethodes.

Speed.fastest behaalde zijn overklokrecord afgelopen weekend, blijkt uit een vermelding op HWBot. De overklokker behaalde de geheugensnelheid op een enkele 24GB-module van G.Skill, in combinatie met timings van CL68-128-128-128.

Op foto's van speed.fastest is te zien dat de overklokker ventilators bij de DDR5-reepjes heeft gemonteerd, maar daarbuiten werden geen externe koelmethodes gebruikt tijdens de recordpoging. Anders dan bij andere extreme overklokpogingen werd geen gebruik gemaakt van koelers op basis van vloeibare stikstof of droogijs.

De overklokpoging werd verder uitgevoerd met een Intel Core Ultra 9 285K-cpu. Die processor had tijdens de recordpoging een kloksnelheid van slechts 400MHz op een enkele P-core. De overige kernen waren uitgeschakeld. Daarmee is 12.054MT/s geen snelheid die in de praktijk gehaald zal worden in een dagelijkse setting.

De snelheid van 12.054MT/s is geen wereldrecord. Dat is momenteel in handen van Splave, met 12.698 megatransfers per seconde, maar dat record werd behaald door de DDR5-reepjes te koelen met vloeibare stikstof.

Bron: speed.fastest, via HWBot