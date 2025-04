Overklokkers breken grens van 12.000MT/s op DDR5-ram met Intels Ultra 200-cpu's

Verschillende overklokkers hebben de grens van 12.000MT/s op DDR5-geheugen doorbroken. Dat was mogelijk door het gebruik van de pas uitgebrachte Intel Core Ultra 200-cpu's en Cudimm-geheugen. Het voorgaande record stond op 11.648MT/s.

Op moment van schrijven staat Kovan Yang op nummer een in de geheugenfrequentieranglijst van HWBot. De Taiwanese overklokker heeft een frequentie van 6053,7MHz behaald, ofwel 12.108MT/s. De gekozen hardware bestaat uit een Intel Core Ultra 7 265KF, die is gepaard met Kingston Fury Renegade-Cudimm-geheugen en een MEG Z890 Unify-X-moederbord van MSI.

Om deze frequenties te bereiken gebruikte de overklokker naast geschikt geheugen ook extra externe koeling. Yang behaalde zijn resultaat in combinatie met vloeibare stikstof. Daarnaast is de geheugencontroller van de processor een belangrijke factor. Om deze reden worden er vaak records gebroken bij de release van nieuwe processors, zoals in dit geval de Core Ultra 200-serie van Intel. Eerder deze week publiceerde Tweakers een review van deze cpu's.