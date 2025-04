Apple begint bugbountyprogramma voor AI, zet virtuele omgeving op voor hackers

Apple begint een bugbountyprogramma om zijn eigen AI-model te laten testen. Hackers kunnen tot maximaal een miljoen dollar verdienen als ze bugs vinden in Private Cloud Compute. Apple biedt daarvoor een virtuele omgeving aan.

Apple biedt hackers en beveiligingsonderzoekers de mogelijkheid om de beveiliging van Private Cloud Compute te testen. Het bedrijf heeft daarvoor documentatie online gezet. Het bedrijf heeft hiervoor een virtuele omgeving opgezet waarmee onderzoekers PCC in een afgesloten omgeving kunnen testen. "De Virtual Research Environment bestaat uit tools die het mogelijk maken om je eigen securityonderzoek naar PCC te doen vanaf je Mac", zegt Apple. Het gaat om een virtuele machine waar gebruikers de software van een PCC-node kunnen draaien, inclusief het bootproces en de kernel. In die omgeving zit ook een virtuele Secure Enclave Processor die data beveiligd opslaat, vergelijkbaar met wat er in Apples eigen servers zit.

Onderzoekers kunnen beloningen ontvangen als ze bugs aandragen in het systeem. Die lopen uiteen van tussen 50.000 dollar voor onverwachte data-lekken via configuratie-instellingen tot maximaal een miljoen dollar voor de mogelijkheid om code uit te voeren met bepaalde rechten. Apple zegt dat het alle aangedragen bugs naar rato wil beoordelen, ook als die buiten de officiële categorieën vallen.

Apple is met programma voor zijn eigen doen opvallend vooruitstrevend. Het bedrijf kreeg in het verleden veel kritiek omdat het lang geen officieel bugbountyprogramma had. Ook was het bedrijf vaak onduidelijk over wat er binnen en buiten de scope van zijn programma viel en communiceerde het vaak slecht met onderzoekers. Tweakers schreef daar in 2021 een achtergrondartikel over.

Dat het bedrijf nu niet alleen in een vroeg stadium een bugbountyprogramma begint, maar ook nog eens een aparte virtuele omgeving voor onderzoekers opzet, is daarom extra opvallend. Eerder begon het bedrijf al wel met een beperkte proef waarbij het iPhones met minder restricties uitdeelde aan beveiligingsonderzoekers, maar dat gebeurt slechts op een kleine schaal.