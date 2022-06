Apple geeft iPhones met minder restricties aan beveiligingsonderzoekers

Apple deelt speciale iPhones uit aan beveiligingsonderzoekers. Het gaat om aangepaste hardware waarmee onderzoekers kwetsbaarheden kunnen vinden. De telefoons bieden meer mogelijkheden dan consumententelefoons, maar het programma heeft ook restricties.

De apparaten zijn Security research devices. Apple deelt die uit aan een kleine groep beveiligingsonderzoekers. Zij kunnen de telefoons gebruiken om kwetsbaarheden in de software te vinden of om te testen. Daar zitten wel voorwaarden aan. Apple deelt de telefoons alleen uit aan onderzoekers die in het verleden gaten in iOS hebben gevonden, en ze moeten lid zijn van het Apple Developer Program. Ook zijn onderzoekers verplicht de gevonden bugs te melden via Apples bugbountyprogramma.

De iPhones zelf zijn altijd van het recentste model. Op de telefoons zijn de meeste beveiligingsfuncties uitgeschakeld. De telefoons geven niet alleen toegang tot software die op consumententelefoons niet te krijgen is, maar ook tot bepaalde aspecten van de hardware. Zo kunnen onderzoekers aan de gang met de Secure Enclaves op de chips. Dergelijke telefoons gaan rond op de zwarte markt en zijn veel geld waard.

Apple zei vorig jaar tijdens de Black Hat-conferentie al dat het speciale iPhones aan beveiligingsonderzoekers wil geven. Het bedrijf worstelt al jaren met hoe het beveiligingsonderzoekers tegemoet kan komen. Juist omdat roottoegang tot iPhones zo moeilijk te verkrijgen is, zijn zerodays in iOS veel geld waard, miljoenen euro's op de commerciële markt, terwijl Apple zelf minder betaalt via het bugbountyprogramma. Het bedrijf hoopt beveiligingsonderzoekers tegemoet te kunnen komen door hen gemakkelijker onderzoek te laten doen.