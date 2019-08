Gerucht: Apple gaat speciale iPhones aan beveiligingsonderzoekers geven

Volgens bronnen van Forbes gaat Apple beveiligingsonderzoekers speciale varianten van zijn iPhones geven, soortgelijk aan wat het interne beveiligingsteam krijgt, maar dan met wat minder toegangen. Ook zou Apple een bug bounty-programma opzetten voor macOS.

De apparaten zouden gegeven worden aan de hackers die deelnemen aan Apples bestaande beloningsprogramma voor het melden van bugs in iOS. Dat programma is alleen op uitnodiging toegankelijk. Er wordt niet gesproken over plannen om de aangepaste iPhones ook op andere manieren te verspreiden.

Op de apparaten krijgen onderzoekers meer toegang tot het besturingssysteem, en kunnen ze de processor stoppen en het geheugen inspecteren, schrijft Forbes. Dat is meer toegang dan mogelijk is met een iPhone uit de winkel, maar niet zoveel als Apple zelf heeft. De firmware blijft bijvoorbeeld versleuteld. De site tekent ook aan dat de zet een reactie kan zijn op het uitlekken van prototypes van iPhones.

Apple heeft sinds 2016 een bug bounty-programma voor iOS, maar nog niet voor macOS. Volgens de bronnen van Forbes komt daar verandering in. Apple zou de aankondigingen volgens de bronnen van de site later deze week doen op de Black Hat-conferentie in Las Vegas. Apple zelf reageerde niet op vragen om commentaar van Forbes.