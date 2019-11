Google verhoogt maximale bugbountybeloning naar 1,5 miljoen dollar

Google verhoogt het maximale bedrag voor zijn bugbountyprogramma. Hackers kunnen met bepaalde ontdekkingen tot wel 1,5 miljoen dollar verdienen. Het gaat dan om bugs in de Titan M-chip in de Pixel-telefoons. Ook komen er nieuwe categorieën in het programma.

Voor dat maximale bedrag moeten hackers wel een serieuze bug vinden. Het gaat dan specifiek om een kwetsbaarheid waarmee het hele Android-systeem vanaf een afstand kan worden overgenomen, met persistence zodat het lek ook actief blijft, schrijft Google. Dat geldt alleen voor lekken in de Titan M-chip in de Pixel-toestellen. Dat is een fysieke Trusted Execution Environment-chip waarop gevoelige data zoals wachtwoorden, maar ook de bootloader en diskversleuteling op staan. Eerder kregen hackers 200.000 dollar als zij een kwetsbaarheid konden vinden in deze TEE bij Pixel-telefoons. Nu wordt dat een miljoen dollar, ofwel zo'n 900.000 euro. Daar bovenop kunnen hackers nog eens de helft extra als bonus krijgen als zij die lekken vinden in bepaalde ontwikkelaarspreviews van Android.

Google heeft ook een aantal nieuwe categorieën aan het bugbountyprogramma toegevoegd. Het gaat daarbij onder andere om een beloning voor wie het vergrendelscherm kan omzeilen of informatie uit de telefoon kan weten te lekken. Google verwijst naar de regels van het programma voor een complete lijst met alle lekken waarvoor hackers een beloning kunnen krijgen.

Google zegt in de blogpost ook dat het bedrijf in de afgelopen vier jaar meer dan 1800 bug-meldingen heeft afgehandeld en dat daar meer dan vier miljoen dollar aan is uitgegeven. Anderhalf miljoen daarvan werd in het afgelopen jaar uitgedeeld. De hoogste beloning die het bedrijf uitdeelde was aan een onderzoeker van het Alpha Lab van Qihoo 360. Hij kreeg in totaal 201.337 dollar of 181.923 euro voor een kwetsbaarheid waarmee een aanvaller met één klik een remote code execution kon uitvoeren op een Pixel 3.