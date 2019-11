ABN Amro stopt met Android Wallet wegens te weinig gebruikers

ABN Amro stopt met Android Wallet. Het bedrijf zegt dat te weinig klanten gebruik maken van de betaaldienst. Het nieuws volgt enkele weken nadat bleek dat nfc-betalingen onder Android 10 niet meer werkten.

De bank schrijft dat slechts vijf procent van de klanten met een Android-toestel gebruik maakt van het betalen met Android Wallet. Dat zijn er te weinig om de dienst nog langer te kunnen ondersteunen. De ondersteuning stopt over twee maanden. Tot die tijd kunnen klanten nog betalen, daarna niet meer. ABN Amro wijst klanten op de mogelijkheid om met bijvoorbeeld wearables contactloos te betalen.

Betalen is alleen mogelijk op versies van Android tot aan 10. Met die nieuwste versie van het besturingssysteem kan überhaupt geen gebruik worden gemaakt van de Wallet. Dat ontdekten Pixel-gebruikers in september al. ABN Amro bevestigde toen aan Tweakers dat nfc-betalingen niet meer mogelijk waren omdat de dienst gebruik moet maken van het imei-nummer van een smartphone. Onder Android 10 kunnen ontwikkelaars die informatie niet meer opvragen. ABN Amro zei destijds ook al dat de bank zocht naar een oplossing. De bank zegt nu niet of het stoppen van de Wallet-ondersteuning met die problemen te maken heeft.