Banken verhogen transactielimiet contactloos betalen van 25 naar 50 euro

Om verspreiding van het coronavirus te helpen bestrijden, verhoogt de Nederlandse Vereniging van Banken het maximale bedrag per transactie bij contactloos betalen van 25 naar 50 euro. De zogenaamde cumulatieve limiet was onlangs al verhoogd van 50 naar 100 euro.

De redenering van de NVB is dat de maatregel de kans verkleind dat het coronavirus zich verspreid via de toetsen op pinterminals. Het lijkt erop dat de maatregel tijdelijk is. Contactloos betalen kan in Nederland met een bankpas, maar ook met een met nfc uitgeruste smartphone of wearable.

De wijziging wordt op afstand doorgevoerd, wat betekent dat winkeliers zelf niets aan hun terminals hoeven te doen. 'Vrijwel alle supermarkten en andere drukbezochte winkels' zouden deze aanpassing aan hun terminals al gehad hebben. Op woensdag 25 maart is naar verwachting de wijziging actief op driekwart van alle betaalautomaten in Nederland.

De cumulatieve limiet is het maximale totale bedrag dat per dag contactloos betaald kan worden. Dat werd eind vorige week verhoogd van 50 tot 100 euro. De NVB roept banken wel op om misbruik van contact- en pinloos betalen ook tot de nieuwe limieten te blijven vergoeden.