Belgische Banken verhogen transactielimiet contactloos betalen volgende week

In navolging van Nederlandse banken verhogen ook Belgische banken de transactielimiet voor contactloze betalingen zonder pincode van 25 naar 50 euro. Ook gaat de cumulatieve limiet voor opeenvolgende betalingen omhoog naar 100 euro. Dat gaat op 14 april in.

Banken komen met de aanpassing om digitale betalingen tijdens de coronapandemie te stimuleren, meldt Febelfin, de vertegenwoordiger van de Belgische financiële sector. Veel winkels vragen klanten om digitaal te betalen.

Volgens de organisatie worden alle betaalterminals die nu binnen de huidige quarantainemaatregelen nog actief zijn, vanaf 14 april stapsgewijs aangepast. De aanpassingen blijven van kracht 'zolang dat nodig blijft'. Febelfin gaat filmpjes ter beschikking stellen die op een eenvoudige manier uitleggen hoe contactloos betalen werkt.

Belgische banken kiezen voor dezelfde maatregelen als in Nederland in maart werden ingevoerd. Eerst ging de cumulatieve limiet waarna weer een pincode moet worden ingevoerd, omhoog van 50 naar 100 euro. Daarna werd de transactielimiet verhoogd van 25 naar 50 euro.

De Belgische tak van betalingsverwerker CCV deed vorige maand een oproep aan de financiële sector om de limieten te verhogen. De verwerker verwees daarbij naar Nederland als voorbeeld. CCV Belgium zegt nu tevreden te zijn over de genomen maatregelen. Wel blijft de betalingsverwerker pleiten voor de oprichting van een Belgische Betaalvereniging, zoals die er in Nederland ook is. Daarmee zou de sector in de toekomst sneller kunnen ingrijpen.