Amerikaans bedrijf neemt Nederlands fintechbedrijf CCV over

Het Amerikaanse bedrijf Fiserv neemt de Nederlandse betalingsprovider CCV over. Hoeveel het Amerikaanse bedrijf betaalt, is niet bekend.

Met de overname wil Fiserv groeien op de Europese markt, zegt het bedrijf. CCV bestaat sinds 1958 en is actief in Nederland, België en Duitsland. CCV heeft 600.000 klanten in Europa. Fiserv wil na de overname zijn Clover-platform voor betalingen verder laten groeien. De bedrijven maken geen financiële details van de overname bekend.