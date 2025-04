Criminelen stalen creditcardgegevens door inbraak op site Intratuin

Criminelen hebben de creditcardgegevens van Nederlandse Intratuin-klanten gestolen door een hack bij de webshop van de winkelketen. De aanvallers vervingen de normale betaalpagina voor klanten die met een creditcard wilden afrekenen door een eigen pagina.

Intratuin: betalen niet mogelijk met creditcard

Intratuin heeft getroffen klanten via mail op de hoogte gesteld en creditcardmaatschappijen hebben ook al actie ondernomen naar aanleiding van de hack. Omdat het een pagina was om af te rekenen, kregen de aanvallers gegevens in handen zoals het creditcardnummer, naam, verloopdatum en ccv. Dat is genoeg om creditcards bij frauduleze betalingen elders op het internet te kunnen inzetten.

De aanvallers kwamen niet binnen via systemen van Intratuin zelf, zo zegt de winkel in de mail aan klanten. "Criminelen hebben, via onze automatiseringspartners, onrechtmatig toegang gehad tot onze webserver." Om welke partners het gaat, zegt de winkelketen niet. Intratuin bevestigt de hack tegenover Tweakers. Er is tot nu toe niets bekend van schade die klanten hebben geleden.

Het bedrijf heeft Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van het datalek. Bij ontdekking zijn creditcardbetalingen op de webshop meteen uitgezet, terwijl er stappen zijn gezet om herhaling te voorkomen. Betalen met creditcard is momenteel niet mogelijk bij de webshop van de winkelketen.