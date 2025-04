Nvidia houdt deze maand GeForce-presentatie, vermoedelijk voor nieuwe gpu's

Nvidia houdt tijdens GTC 2022 later deze maand een GeForce Beyond-evenement. Dat maakt het bedrijf bekend op zijn website. Vermoedelijk kondigt het bedrijf dan de eerste van zijn nieuwe GeForce RTX-videokaarten aan, op basis van de Lovelace-architectuur.

De Nvidia GeForce Beyond-presentatie vindt plaats op dinsdag 20 september om 17.00 uur Nederlandse tijd, zo staat op de Nederlandse website van het bedrijf. De livestream wordt uitgezonden op YouTube en Twitch. Nvidia zette eerder op donderdag al een teaser op Twitter, waarin 'Project Beyond' werd aangekondigd.

Nvidia-topman Jensen Huang deelt tijdens de presentatie meer over 'de nieuwste doorbraken in gaming, creating en grafische technologie', laat het bedrijf weten. De presentatie vindt plaats tijdens GTC 2022. Het was al bekend dat Huang daar een presentatie zou houden, maar tot op heden was niet bekend dat het bedrijf daar GeForce-aankondigingen zou doen.

Nvidia maakt niet concreet bekend wat de presentatie inhoudt, maar het ligt voor de hand dat de gpu-maker zijn eerste GeForce RTX 40-videokaarten aankondigt. De RTX 40-serie wordt al langer verwacht en de meest recente geruchten stelden al dat Nvidia zijn nieuwe gpu-architectuur eind september zou aankondigen. Ceo Huang meldde in augustus aan aandeelhouders dat het bedrijf meer nieuws zou delen over een nieuwe gpu-architectuur.