Om zes uur vanavond zond Nvidia een vooraf opgenomen evenement uit, waarin CEO Jensen Huang de nieuwe Ampere-videokaarten voor gamers introduceerde. Over de GeForce RTX 3070, RTX 3080 en RTX 3090 was de afgelopen tijd al het nodige uitgelekt, maar desondanks wist Nvidia op punten te verrassen - zo blijken de nieuwe gpu’s dubbel zoveel Cuda-cores te hebben als eerder werd gesuggereerd. In deze preview lees je alles wat we tot nu toe weten over Nvidia’s gloednieuwe gamingkaarten.

Nvidia GeForce RTX 3000: Ampere + 8nm

De belangrijkste nieuwigheden in de GeForce RTX 3000-serie zijn de Ampere-architectuur, die zowel de Volta-architectuur voor servers als de Turing-architectuur voor gaming opvolgt, en het ‘in samenwerking met Nvidia ontwikkelde’ 8nm-proces van Samsung. Dit procedé is een doorontwikkeling van Samsungs 10nm-proces, wat betekent dat er nog geen euv wordt toegepast bij de productie.

De line-up: RTX 3070, RTX 3080 & RTX 3090

De line-up bestaat vooralsnog uit drie modellen, met als vlaggenschip de GeForce RTX 3090 (bijgenaamde BFGPU - bedenk zelf gerust waar dat voor staat) op basis van de GA102-gpu. In feite is dit de opvolger van de RTX 2080 Ti (of zelfs van de Titan RTX, zoals Nvidia zelf zegt), waarin de TU102-chip zat, maar om de naamgeving te versimpelen heeft men dit keer gewoon voor een hoger modelnummer gekozen. De RTX 3080 is gebaseerd op dezelfde chip, maar dan met 17% minder ingeschakelde rekeneenheden. Pas de RTX 3070 maakt gebruik van de GA104-chip - ter vergelijking, bij de vorige serie werd de TU104 al ingezet voor de RTX 2080.

RTX 3090 RTX 2080 Ti RTX 3080 RTX 2080 RTX 3070 RTX 2070 Architectuur 8nm, GA102 12nm, TU102 8nm, GA102 12nm, TU104 8nm, GA104 12nm, TU106 Cuda-cores '10496' 4352 '8704' 2944 '5888' 2304 Boostsnelheid 1700MHz 1635MHz 1710MHz 1800MHz 1730MHz 1710MHz Vram 24GB gddr6x 11GB gddr6 10GB gddr6x 8GB gddr6 8GB gddr6 8GB gddr6 Geheugensnelh. 19,5GBit/s 14Gbit/s 19Gbit/s 14Gbit/s 16Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 352bit 320bit 256bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 616GB/s 760GB/s 448GB/s 512GB/s 448GB/s Tgp 350W 260W 320W 225W 220W 175W

Verderop in dit artikel gaan we in op de belangrijkste nieuwe features van de Ampere-architectuur, de reeds genoemde GA102- en GA104-gpu’s en het ontwerp van Nvidia’s eigen Founders Edition. Daarbij moeten we ons volledig baseren op wat Nvidia vandaag heeft bekendgemaakt; er zijn nog geen samples in ons lab aanbeland en de uitgebreide persbriefings, waarin doorgaans dieper wordt ingegaan op de architectuur, hebben nog niet plaatsgevonden. Gelukkig ligt de eerste GeForce RTX 3000-videokaart al op 17 september in de winkels en is het dus niet al te lang wachten op alle details én natuurlijk uitgebreide, onafhankelijke benchmarks - maar dat betekent natuurlijk niet dat we jullie weerhouden van onze voorlopige analyse.