Eerste vermeldingen Nvidia GeForce RTX 4090-gpu's verschijnen bij webwinkels

Verschillende webwinkels hebben listings voor een nog onaangekondigde Nvidia GeForce RTX 4090-videokaart gepubliceerd. Daarmee lijkt de release van deze gpu dichtbij. Nvidia houdt op 20 september een livestream met GeForce-nieuws.

De GeForce RTX 4090 is onder meer verschenen bij een webwinkel in Vietnam, merkt techwebsite VideoCardz op. Het betreffen modellen van Gigabyte; die fabrikant lijkt in ieder geval te komen met modellen in de Aorus-, Gaming OC- en WindForce 3X-series. De listings bevestigen onder meer dat de RTX 4090 24GB aan geheugen krijgt, zoals de verwachting al was, maar verdere specificaties worden niet vermeld.

Gigabyte RTX 4090-modellen zijn ook opgedoken bij een Australische webshop. Daar staat onder meer een RTX 4090 Aorus vermeld tegen een prijs van 3900 Australische dollar. Dat komt omgerekend neer op ongeveer 2658 euro. Een andere webwinkel noemt een RTX 4090 Gaming OC voor 4270 Australische dollar, oftewel 2910 euro. Vermoedelijk zijn dit placeholders; er zijn vooralsnog geen geruchten over Nvidia's prijsstelling voor de komende generatie en Nvidia heeft volgens bronnen van VideoCardz ook nog geen prijzen gecommuniceerd aan boardpartners.

De webwinkels maken verder geen melding van lager gepositioneerde kaarten, zoals de GeForce RTX 4080 en RTX 4070. Er gaan al langer geruchten dat Nvidia die videokaarten op een later moment uitbrengt, zodat distributeurs en videokaartfabrikanten hun huidige voorraden eerst kunnen wegwerken. De RTX 4080 en RTX 4070 zouden daarom pas begin 2023 verschijnen.

Nvidia houdt op 20 september een GeForce Beyond-presentatie tijdens GTC 2022. Naar verwachting kondigt het bedrijf op dat moment de RTX 4090 aan. De videokaart zal vermoedelijk pas op een later moment in de winkel verschijnen. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet bekend. Geruchten wijzen op een RTX 4090-release in oktober.