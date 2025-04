Witte Huis wil dat grote techbedrijven VS zich aan zes basisregels houden

Het Witte Huis wil dat techgiganten zich in de Verenigde Staten aan zes basisregels gaan houden. Deze regels moeten de macht van grote techbedrijven beperken en onder andere zorgen voor eerlijke concurrentie, meer transparantie en betere privacybescherming.

Met de zes basisregels wil het Witte Huis de macht van techgiganten zoals Apple, Google, Meta, Microsoft en Amazon beperken en zo andere bedrijven ook een kans geven. Eén van de basisregels is dan ook om de concurrentie in de technologiesector te bevorderen. Het Witte Huis vindt dat de Verenigde Staten 'duidelijke verkeersregels nodig hebben om ervoor te zorgen dat kleine tot middelgrote bedrijven en ondernemers kunnen concurreren op een gelijk speelveld'.

Het Witte Huis wil techgiganten met een andere regel op federaal niveau verplichten om de hoeveelheid privacygevoelige informatie die ze verzamelen tot een minimum te beperken. Hierdoor hoeven Amerikanen 'niet te worden belast met het lezen van de kleine lettertjes'. Het gaat hierbij vooral om gevoelige informatie, zoals locatiegegevens en gezondheidsdata.

Daarnaast wil het Witte Huis bereiken dat de veiligheid van kinderen vooropstaat en dus belangrijker is dan omzet en winst. Techgiganten moeten kinderen daarom beschermen met nog sterkere maatregelen op het gebied van privacy en online. Een onderdeel daarvan is het aan banden leggen van het 'buitensporig verzamelen van gegevens en gerichte reclames voor jongeren'.

Ook heeft het Witte Huis een regel opgesteld die de wettelijke bescherming voor grote technische platforms moet laten verdwijnen. De grote techbedrijven in de Verenigde Staten kunnen vanwege de huidige wetgeving momenteel namelijk vrijwel niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er illegale content op hun platforms verschijnt. Het Witte Huis wil daar verandering in brengen.

Verder moeten techbedrijven transparant zijn over hun algoritmes en beslissingen op het gebied van contentmoderatie. Volgens het Witte Huis zijn techplatforms ondoorzichtig in hun keuzes, terwijl hun beslissingen over welke inhoud aan welke gebruiker wel of niet getoond wordt van 'diepgaande invloed zijn op het leven van Amerikanen'.

Tot slot moet discriminerende algoritmische besluitvorming stoppen. Er moet volgens het Witte Huis een sterke bescherming komen om ervoor te zorgen dat de algoritmes van techbedrijven niet discrimineren. Algoritmische discriminatie vindt bijvoorbeeld plaats door niet alle groepen een gelijke kans te geven of door kwetsbare groepen op discriminerende wijze bloot te stellen aan risicovolle producten.

Update, zondag 14:25 uur: artikel aangepast om de zes basisregels duidelijker weer te geven en uitgebreider uit te leggen.