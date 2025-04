Intel begint met bouw van twee geavanceerde chipfabrieken in Ohio

Intel is begonnen met de bouw van de eerste twee chipfabrieken op zijn nieuwe Ohio-campus, genaamd Silicon Heartland. Op termijn moet die locatie uitgroeien tot acht chipfabrieken. Intel investeert naar eigen zeggen tot 100 miljard dollar in de locatie in Ohio.

De eerste twee chipfabrieken op de Silicon Heartland-campus worden tegelijkertijd gebouwd. De locatie beslaat in totaal zo'n vier vierkante kilometer, voldoende voor de acht beoogde chipfabrieken. Intel maakt vooralsnog niet bekend op welke nodes de eerste fabrieken gaan publiceren, maar het bedrijf had het eerder wel over 'geavanceerde' chips. De fabrieken starten met productie in 2025. Volgens de huidige roadmap start ook de massaproductie op Intels 18A-procedé in dat jaar.

De twee fabrieken leveren volgens Intel 3000 permanente banen op. De bouw zou ook 7000 banen opleveren. De locatie in Ohio wordt Intels eerste grote nieuwe campus in jaren. De fabs zijn onderdeel van Intels IDM 2.0-strategie. Met dat bedrijfsmodel gaat de fabrikant onder andere chips produceren voor andere bedrijven, zoals foundries als TSMC en Samsung dat al doen. Voorheen produceerde Intel exclusief chips voor zijn eigen producten.

Als onderdeel van de nieuwe campus investeert Intel daarnaast in lokaal onderwijs. Het bedrijf stelt 17,7 miljoen dollar beschikbaar voor acht voorstellen van onderwijsinstellingen in Ohio. Dat geld moet onder meer gestoken worden in de ontwikkeling van 'onderwijs- en opleidingsprogramma's gericht op halfgeleiders'.

De eerste twee fabrieken kosten volgens ceo Pat Gelsinger gezamenlijk 20 miljard dollar. Een deel daarvan zal vermoedelijk gefinancierd worden via de nieuwe Amerikaanse chipwet, die miljardensubsidies voor de halfgeleidersector vrijmaakt en onlangs werd ondertekend door president Joe Biden. De president was op vrijdag aanwezig bij een ceremonie in Ohio om de bouw van de nieuwe fabrieken af te trappen.

Naast de locatie in Ohio, heeft Intel ook uitbreidingsplannen in Europa. Het bedrijf begint volgend jaar met de bouw van zijn chipfabrieken in de Duitse stad Maagdenburg. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de komst van die 'megachipfabriek'. Intel bouwt ook een packagingfabriek en r&d-locaties in Europa, en is al langer bezig met het moderniseren van zijn fabriek in Ierland.