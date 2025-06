'Intel stelt bouw Duitse chipfabriek uit tot 2025'

De bouw van Intels Duitse chipfabrieken loopt mogelijk opnieuw vertraging op. De bouw zou worden opgeschoven naar mei 2025, meldt Volksstimme. Aanvankelijk zou Intel in de eerste helft van 2023 al beginnen met de bouw van zijn eerste chipfabrieken in Duitsland.

De bouw loopt volgens Volksstimme vertraging op omdat bepaalde grond eerst verwijderd moet worden. De locatie van Intels Duitse fabrieken, nabij de stad Maagdenburg, bevat zwarte aarde, ook wel chernozem. Dergelijke grond is rijk aan humus en is zeer vruchtbaar. De grond dient volgens Duitse wetgeving eerst verwijderd te worden zodat het hergebruikt kan worden, bijvoorbeeld in de landbouw. De eerste veertig centimeter wordt door de overheid verwijderd, wat overeenkomt met '80.000 vrachtwagenladingen'. Op sommige plekken zou de zwarte aarde tot wel negentig centimeter diep zitten. Intel moet de verwijdering van die grond zelf betalen.

De chipmaker heeft echter nog geen goedkeuring gekregen voor de subsidies die de Duitse overheid wil bijdragen. Naar verwachting ontvangt de chipmaker tien miljard euro van de Duitse regering, maar de Europese Commissie heeft daarvoor nog geen groen licht gegeven. Intel wil pas beginnen met de bouwwerkzaamheden nadat de goedkeuring binnen is.

Normaliter gelden strenge staatssteunregels in de Europese Unie. De European Chips Act maakt uitzonderingen mogelijk, maar daar zijn voorwaarden voor. Zo mogen subsidies alleen gebruikt worden om 'bewezen financieringsgaten' op te vullen, om te voorkomen dat bedrijven meer subsidie ontvangen dan nodig is.

De beoogde subsidie van tien miljard euro omvat ongeveer een derde van de totaalkosten, stelde Intel eerder. De fabrikant wil in eerste instantie twee geavanceerde chipfabrieken neerzetten in Duitsland, iets wat in totaal dertig miljard euro gaat kosten. De beoogde subsidiebijdrage is relatief gezien in lijn met andere projecten die subsidie ontvangen onder de European Chips Act. TSMC ontvangt bijvoorbeeld vijf miljard euro subsidie voor een chipfabriek die tien miljard euro gaat kosten, hoewel ook die subsidiebijdrage nog niet is goedgekeurd door de EU.

Volgens Volksstimme wordt de opening van de fabrieken mogelijk ook uitgesteld. Bij de aankondiging in 2022 zei Intel al dat de eerste Duitse fabrieken in 2027 operationeel worden. Intel zelf verwacht dat 'vier tot vijf jaar' nodig is om de fabrieken te bouwen, zo blijkt uit documenten die door Volksstimme zijn ingezien. Dat wijst op een opening in 2029 of 2030.

De bouw van Intels eerste chipfabrieken in de Duitse stad Maagdenberg zou aanvankelijk in de eerste helft van 2023 al beginnen. Dat werd vorig jaar al uitgesteld naar 2024, mede vanwege onenigheid over de hoeveelheid subsidie die de Duitse overheid zou bijdragen. Nu wordt de bouwstart dus nog een jaar opgeschoven. Intel gaat in de fabrieken chips produceren op de 'geavanceerdste nodes' die het bedrijf bij opening aanbiedt. De chipmaker heeft voor eind 2027 een 10A-node op de planning staan, die overeen zou komen met een 1nm-procedé.