'Duitsland en Intel naderen akkoord miljarden extra subsidie voor chipfabriek'

De Duitse overheid en Intel zijn volgens betrokkenen dicht bij een akkoord over een subsidie van 9,9 miljard euro voor de bouw van een geavanceerde chipfabriek. Eerder werd al 6,8 miljard euro subsidie toegezegd, maar dat vond de chipfabrikant te weinig.

Het Duitse Handelsblatt schrijft dit op gezag van betrokkenen binnen de regering en spreekt daarmee een officiële verklaring van minister van Financiën Christian Lindner tegen. Enkele dagen geleden zei de minister nog dat er geen budget is om bijna tien miljard euro uit te geven voor de bouw van de chipfabriek. Minister van Economische Zaken Robert Habeck zou de laatste tijd echter hard gewerkt hebben om de betreffende subsidieverhoging te bewerkstelligen.

Volgens dezelfde bronnen vinden dit weekend de laatste onderhandelingen tussen Intel en de Duitse overheid plaats. Daaropvolgend zou ceo Pat Gelsinger maandag naar het parlement komen om de bindende overeenkomst te tekenen.

Vorig jaar werd bekend dat Duitsland 6,8 miljard euro overheidssubsidie zou geven aan Intel voor de bouw van een chipfabriek in de Duitse stad Maagdenburg. Later stelde Intel zijn subsidie-eisen echter naar boven bij. Dat deed de fabrikant onder meer omdat de prijzen van de bouw en de energiekosten zijn gestegen. Daardoor is volgens de fabrikant een 'kostengat' ontstaan.

Opvallend genoeg zei Pat Gelsinger vorig jaar tijdens een Q&A-sessie met Europese media dat de energieprijzen 'geen bepalende factor' waren voor de bouw van een Duitse chipfabriek. De topman zei dat de beschikbaarheid van energie wel belangrijk was. "Uiteraard gebruiken we energie, maar dat is niet de grootste kostenpost van een fabriek", zei de topman in september. "Dat zijn eerder de kosten van de apparatuur en het gebouw. Natuurlijk zijn we bezorgd over de effecten van inflatie, maar de energieprijs is voor ons niet de bepalende factor."

Renders van Intel-fabriek in Maagdenburg

Renders van de Intel-campus in Maagdenburg. Bron: Intel Corporation

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 16-06-2023 15:43 67

16-06-2023 • 15:43

67

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Reacties (67)

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SuperDre 16 juni 2023 18:55
Blijf het toch heel hypocriet vinden dat in een hele biel sectoren staatssteun verboden is, totdat het toevallig goed uit komt, zelfde met zaken als prijsafspraken, zie energiesector bv.
bamboe @SuperDre16 juni 2023 22:25
Ja het is hypocriet, maar wat nu als er in china een oorlog met taiwan uit breekt, en we geen chips meer uit china mogen halen, en dan precies op dat moment jouw pc het niet meer doet.. Erg lastig om dan een ander te vinden als we geen made in china meer mogen gebruiken.
SuperDre @bamboe17 juni 2023 18:12
Dan moeten wij geen sancties opleggen aan China. Taiwan is officieel sowieso nog gewoon van China (maar zeer weinig landen die Taiwan als souverein land erkennen).
kr4t0s @SuperDre18 juni 2023 03:00
Taiwan denkt daar zelf anders over.
namelessness @kr4t0s18 juni 2023 11:45
nee hoor. Taiwan https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
officially the Republic of China (ROC)

Rusland is echt wezelijk anders dan China. dat kan je niet zo naast mekaar houden.
Rusland valt een souverein land binnen, volgens VN charter is dat verboden.
Taiwan is niet een officieel land, het word zowel als VS als Taiwan zelf als China gezien als China.
Dat lijkt me een binnenlandse aangelegenheid.

Wij nederlanders moeten vooral iedereen te vriend houden, en niet teveel vijanden maken of zomaar als een een colonie van VS gaan gedragen.
Scarra @namelessness18 juni 2023 20:25
Het huidige land China heeft nooit over Taiwan geregeerd. Er is geen enkele claim, behalve dat ze het nog niet veroverd hebben. Dat de twee landen vergelijkbare namen hebben zegt niet zo veel.

Alleen de economische dreiging van China houdt erkenning tegen (geld zal altijd voor principes gaan), de militaire dreiging doet inmiddels de rest.
namelessness @Scarra19 juni 2023 11:26
het huidige china heeft nooit over Taiwan geregeerd ?
als er een nieuwe regering aan de macht komt in een land, wilt dat zeggen dat deze regering al haar territorium automatisch verliest ?

Laten we eerlijk zijn, Taiwan is alleen interessant omdat daar chips vandaan komen. Was dit een woestijn geweest zoals veel golf staten, of afrika, dan zal niemand erom geven en zal het zeker niet in het nieuws zijn.
tunnelforce1 @Scarra19 juni 2023 16:34
In de peiling in zuid korea staan de pro chinezen op voorsprong, grote kans dat ze volgende verkiezing winnen na het zien wat de steun van Amerika inhoud voor Ukraine, death and destruction op grote schaal
Tijanus @bamboe17 juni 2023 10:00
... te meer reden om China een beetje te vriend te houden dan. En ja, daar hebben we zelf best een groot aandeel in.
bamboe @Tijanus17 juni 2023 15:33
moeten we de russen nu ook te vriend houden en ze gewoon landje pik laten doen?
op een gegeven moment moet er gewoon hard door andere landen worden ingegegrepen.
Dat hebben ze gelukkig ook gedaan tijdens de 2e wereld oorlog, als ze dat niet gedaan hadden
dan hadden wij hier nu duits gesproken en geen vrijheid gehad.
Als china te ver gaat moeten we gaan reageren, als we toestaan dat ze een land invallen dan zullen ze ook andere landen gaan inpikken, waar is dan het einde?
kr4t0s @Tijanus18 juni 2023 03:02
Dictators te vriend houden heeft met Rusland anders niet zo goed gewerkt. Denk dat het slim is dat EU (al dan niet met US) groot aantal zaken zelf kan produceren.
MSalters
@SuperDre16 juni 2023 22:25
Het idee is dat concurrentie-vervalsing nadelig is. Déze steun is door de EU gereguleerd (Chips Act), en Intel is zeker niet de enige partij die mee wil doen. Dat minimaliseert de concurrentie-nadelen.
Tijanus @MSalters17 juni 2023 09:57
Dat minimaliseert de concurrentie-nadelen voor de landen die wij relevant achten.

We geven geen fluit om 'ideeën', zeker de Chicago-boys zelf niet, als ze ons een keer in de weg zitten.
tunnelforce1 @MSalters19 juni 2023 16:36
Ik heb dan toch liever een staatsbedrijf die het gaat doen.
Of anders moet Intel gewoon aandelen geven voor het geld dat ze krijgen van de overheid.
ph4ge 16 juni 2023 16:29
Intel maakte vorig jaar 8 miljard winst, deze subsidie hebben ze helemaal niet nodig.
CrazyBernie @ph4ge17 juni 2023 00:23
Het gaat er niet om of het Intel het wel of niet nodig heeft als bedrijf. Het gaat erom dat andere continenten /landen vergelijkbare subsidies aanbieden. Dus je doet of mee of je hebt niks.
ph4ge @CrazyBernie17 juni 2023 08:39
Of je gaat met die landen samenzitten om tot de conclusie te komen dat je toch gek bent als je allemaal miljarden overmaakt naar de aandeelhouders van Intel en dat we er allemaal mee stoppen. Of je besteedt die miljarden ergens anders, er is helemaal geen gedegen onderzoek waar uit blijkt dat dit de beste investering is. Het is puur ideologisch gedreven en dat is geen goed idee, het zit zo diep dat zelfs vraagtekens zetten bij het verrijken van aandeelhouders van Intel al felle reacties oplevert.

[Reactie gewijzigd door ph4ge op 23 juli 2024 01:37]

CrazyBernie @ph4ge17 juni 2023 11:43
Probleem is dat al die landen/continenten geheel andere belangen hebben. China, Taiwan en Zuid Korea hebben er enorm veel belang bij om ervoor te zorgen dat hun partners in het westen afhankelijk zijn van hun producten zodat in geval van een conflict er strategische waarde is voor het westen om ze te helpen.
Datzelfde westen heeft een compleet ander doel namelijk die afhankelijkheid afbouwen.

En natuurlijk is er door ambtenaren en landen gekeken naar alternatieven. Er wordt echt niet zomaar gezwaaid met tientallen miljarden aan subsidies. Alleen moet wel voldaan worden aan de hoofdstelling minder afhankelijk worden van China, Taiwan en Zuid Korea. Aangezien het ontwikkelen van een beetje chip complex ongeveer 10 jaar kost. Geeft dat weinig opties. Zelf aan de slag gaan is risicovol dus moet je kijken naar bestaande partijen.

En dat zijn er maar 3 , die beschikken over de deskundigheid om dit soort strategisch belangrijke producten op enige schaal te produceren. En dat geld voor vrijwel alle schakels binnen de productie keten van chips voor veel schakels zijn er maar 1 tot max 3 opties (Wereldwijd).
De chinezen is het nog steeds niet gelukt om op alle vlakken een optie hebben terwijl ze een veelvoud hebben geinvesteerd van de bedragen die nu door de EU en VS als subsidie verstrekt worden.

Bedenk dan ook dat de meeste van deze subsidies voor het grootse deel onze eigen economie weer in vloeien omdat veel van de toeleveranciers van deze bedrijven zich wel in het westen bevinden. bijv. Applied materials, Asml, Asmi, Besi, Carl Zeist en Tokyo Electron,

Bottom line op dit moment is er weinig keus anders dan dit te doen.

Daarom is het denk ik ook totaal niet ideologisch gedreven want politici met zeer verschillende ideologische achtergrond stemmen er uiteindelijk mee in. Niet vanuit ideologie maar omdat er echt geen beter alternatief is.

Of je ideologie of geloof moet zijn dat alle landen in vrede moeten samenwerken aan hetzelfde doel . De recente geschiedenis laat zien dat lang niet altijd lukt.
Tijanus @ph4ge17 juni 2023 10:05
Het is evident vergelijkbaar zwakzinnig als het afschaffen van de dividendbelasting. Waarschijnlijk voelt minister Christian Lindner dus ook vergelijkbaar tot in zijn diepste verzels dat dit een goed idee is, en is verder onderzoek helemaal niet nodig.
Pasteis
@ph4ge17 juni 2023 11:07
Helaas zijn we als mens van nature egoeistisch, dat werkt natuurlijk door in beleid voeren... het is dus een utopie om te denken dat alle landen samen bij elkaar te krijgen en één beleid m.b.t. chips te gaan voeren.

Ik ben het er helemaal mee eens dat we dit niet moeten willen, maar helaas voor korte- tot middellang beleid is dit wel het veiligstellen van één van tegenwoordig belangrijkste producten in de wereld. Toch hoop ik dat we als Europa het geld ook goed investeren in ervoor te zorgen dat we in de hightech zelf ook een belangrijke rol spelen in plaats van afhankelijk te zijn van Azië of Amerika.
maykoga @ph4ge17 juni 2023 15:56
Een alternatief voor 8 miljard subsidie om daarmee Intel te overtuigen meer in Europa te produceren is:

Netzoals China doet: Europa moet verplichten dat Intel voor alles wat ze in Europa verkoopt ze 35% ook hier produceren

Dan kost het je geen subsidie, en betaald de aandeelhouder
Ongepast @ph4ge16 juni 2023 16:31
Waarom zouden ze dan deze investering doen in een EU land met strenge wetgeving ipv een lage lonen land waar ze vrij hun gang kunnen gaan? Voor de EU is het ontzettend handig een chipfabriek op eigen terrein te hebben, mochten er ooit problemen komen met leveringen vanuit Azië.
ph4ge @Ongepast16 juni 2023 16:37
Waarom zouden ze dan deze investering doen in een EU land met strenge wetgeving ipv een lage lonen land waar ze vrij hun gang kunnen gaan? Voor de EU is het ontzettend handig een chipfabriek op eigen terrein te hebben, mochten er ooit problemen komen met leveringen vanuit Azië.
Omdat hier oa klanten, opgeleide mensen, veiligheid en infrastructuur zijn. En anders niet, jammer dan, voor dit geld kan je heel wat goeds doen voor technologie of mensen die niet al enorm winstgevend zijn. Bedrijven die landen tegen elkaar uitspelen met dit soort argumenten is per definitie een slechte zaak.

[Reactie gewijzigd door ph4ge op 23 juli 2024 01:37]

Stijnvi @ph4ge16 juni 2023 18:52
Omdat hier oa klanten, opgeleide mensen, veiligheid en infrastructuur zijn.
Dat heb je ook in de VS. Maar daar mag je in veel staten een werknemer zonder pardon van de ene op de andere dag ontslaan en daar zijn de overige lasten per werknemer (zoals pensioenbijdrage etc.) ook nog eens lager. Dus voor een bedrijf is dat veel gunstiger.
ph4ge @Stijnvi16 juni 2023 20:10
Maar daar mag je in veel staten een werknemer zonder pardon van de ene op de andere dag ontslaan en daar zijn de overige lasten per werknemer (zoals pensioenbijdrage etc.) ook nog eens lager. Dus voor een bedrijf is dat veel gunstiger.
Dat verschilt enorm van staat tot staat. De personeelskosten voor laagopgeleid personeel ligt iets lager in de VS, maar voor de technici die je voor zo'n fabriek nodig hebt niet.

Er zijn genoeg redenen waarom je als multinational niet van een land afhankelijk wil zijn, ook zonder miljarden subsidie bovenop je miljardenwinst.
Boxman @ph4ge16 juni 2023 16:52
Het is juist een voordeel voor die opgeleide mensen, namelijk high-tech werkgelegenheid. Daarmee ook goed voor de landelijke economie en belastingopbrengste.

Even voor het counterpoint.
Verwijderd @Boxman16 juni 2023 18:12
En hogere lonen, goedkopere hardware, anders moet het worden doorberekend
Verwijderd @ph4ge17 juni 2023 00:43
Nee niet jammer dan. Het is cruciaal dat we een eigen fab hebben, jammer dan is geen optie.
Aldy @ph4ge17 juni 2023 15:17
Strategisch is het van het allergrootste belang om dit soort technologie binnen de EU te hebben. Rusland is een heel goed voorbeeld dat het mogelijk is om een land of werelddeel af te snijden van hoogwaardige technologie. Natuurlijk zijn er altijd nog illegale kanalen, maar afgezien van de veel hogere prijs, komt er ook niet meer die enorme hoeveelheden binnen als eerst.
Jouw reactie klinkt alsof Europa superieur is t.o.v. andere landen of werelddelen, maar zelfs als je het juist hebt is dit iets dat snel om kan slaan.
ph4ge @Aldy17 juni 2023 19:00
Ik denk dat er andere middelen zijn om onafhankelijk te worden dan miljarden over te boeken naar een zwaar winstgevend buitenlands bedrijf. Ik heb geen enkel bewijs dat dit geld effectief wordt ingezet.

Dat heeft niks met superioriteit te maken, meer met een sceptische houding tov grote Amerikaanse tech bedrijven en afpersing van overheden.

We kunnen in plaats van de wortel ook de stok gebruiken als deze bedrijven niet meedenken. Gewoon verplichten om een deel van de productie naar hier te verplaatsen bijvoorbeeld. Dat kost de belastingbetaler niks. Maar dergelijke opties worden niet eens onderzocht, terwijl er miljarden weggeven worden zonder onderbouwing.

Voor de duidelijkheid, ik werk voor een multinational en local content requirements zijn schering en inslag.

[Reactie gewijzigd door ph4ge op 23 juli 2024 01:37]

Bintzak @Ongepast16 juni 2023 18:26
Je geeft al antwoord op je eigen vraag
batjes @Ongepast17 juni 2023 21:54
We kunnen het toch ook omdraaien, lokaal geproduceerd of hoge import tarieven. En niet loopholes van hier assembleren.
lighting_ @ph4ge16 juni 2023 19:33
Weinig concurrentie.
DeltaJuliett 16 juni 2023 23:34
Laat voor even het tech-stukje of competitiestukje achterwege.
Puur sec. Waarom krijgt een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf megasubsidies om in EU te vestigen. Waarom niet een Europees bedrijf ( of een EU instantie ) die dit gaat doen. De afhankelijkheid blijft nu toch hangen bij geopolitieke partners.
CrazyBernie @DeltaJuliett17 juni 2023 00:23
Omdat er gewoon geen europees alternatief is met vergelijkbare expertise. Voor deze ontwikkeling is er keuze uit 3:
Intel
TSMC
Samsung

Dan is Intel waarschijnlijk de meest stabiele optie.
batjes @CrazyBernie17 juni 2023 21:58
Waarom zouden we hier niet de expertise hebben? Een significant deel van de onderdelen in deze industrie komt al uit de EU. Genoeg chipfabrikanten die ook maar een paar nodes achterlopen.

We doen dit als EU om minder afhankelijk te worden van anderen, door afhankelijker te worden van... anderen. Beetje krom.
CrazyBernie @batjes17 juni 2023 22:14
Omdat het iets anders is om een fab complex te runnen met alle complexiteit die daarbij komt kijken ipv zelf de deel expertises te hebben. Daarbij komt dat men zekerheid zoekt , ga je zelf een alternatief ontwikkelen voor wat Intel , Samsung of tsmc doen dan moet je eerst een research fase van jaren door voordat je kunt beginnen met het bouwen van je complex. En dan moet ook nog de research succesvol zijn en gezien de ervaringen uit onder andere China en India is dat allemaal echt niet zo makkelijk .
HairyWeasel @DeltaJuliett17 juni 2023 09:36
Er is ook een European Processor Initiative met als missie "European independence in High Performance Computing Processor Technologies", maar dat is echt op de heel lange termijn en gezien de geopolitieke situatie met een steeds agressiever China en de ervaringen tijdens de pandemie, wil de EU oplossingen op kortere termijn.
Dancing_Animal 16 juni 2023 16:59
Gaat intel daar ook chips maken voor Duitse / Europese (auto-)fabrikanten? Ik las elders dat de EU graag “ook chips wil maken”, maar waarom krijgt een Amerikaans commercieel bedrijf zoveel geld van Duitsland?
wildhagen
@Dancing_Animal16 juni 2023 17:28
Intel heeft aangekondigd inderdaad ook voor derde partijen te willen gaan produceren: nieuws: Intel bouwt nieuwe chipfabrieken en gaat produceren voor andere fabri...

Of dat specifiek ook voor deze fabriek gaat gelden, en of dit voor de autoindustrie is, dat weet ik verder niet.
BvdSteeg 17 juni 2023 15:01
Waarom alleen INTEL, is AMD ook geen optie of het bedrijf uit Taiwan. Tegen elkaar laten opbieden.
Binnnen EU moeten bedrijven, boven een bepaald bedrag, open inschrijving doen. Alle EU landen mogen dan bieden.
orvintax @BvdSteeg17 juni 2023 15:19
Omdat AMD geen eigen foundries heeft. Die koopt gewoon in bij TSMC. Intel wel.
Rhaegar1 16 juni 2023 15:47
Ik snap dat we wat meer kijken naar Duitsland maar ondertussen in Polen:

https://www.reuters.com/t...-plant-poland-2023-06-16/

edit: ah is ook al een berichtje over ik trek mijn opmerking in ;-)

[Reactie gewijzigd door Rhaegar1 op 23 juli 2024 01:37]

NullZer0 @Rhaegar116 juni 2023 15:48
Stond eerder vandaag al op hier op Tweakers:

nieuws: Intel gaat assemblage- en testfabriek voor chips bouwen in Polen
Gepstra 16 juni 2023 15:59
Opvallend genoeg zegt Pat wel vaker dingen die niet waar bleken te zijn.

"The bottom is in"
Blaze85 16 juni 2023 18:37
"Natuurlijk zijn we bezorgd over de effecten van inflatie, maar de energieprijs is voor ons niet de bepalende factor."
Dat blijkt ook wel uit de TDP's van Intel-processoren :P
Patrickccc 16 juni 2023 20:21
En hoeveel return? 0 Euro.
The Realone @dok3316 juni 2023 15:56
Het feit dat dit lokaal banen en infrastructuur creëert en er voor zorgt dat we minder afhankelijk worden van (voor ons) onvoorspelbare landen doet er bij jou niet toe begrijp ik?
Als we morgen geen gamestoel meer kunnen krijgen voor de komende 6 maanden zal daar niemand een traan om laten. Maar volgens mij staat iedereen nog erg goed bij toen de semiconductor markt op z'n gat lag, toch?
Jan Onderwater @The Realone16 juni 2023 16:06
Dat waren vooral chips voor automotive, geen x86 processoren toch?
En hoeveel mag een nieuwe arbeidsplaats kosten? Als de D overheid al die miljarden die ze gestoken hebben in bedrijven in Lastenverlichting hadden gestoken, stond D er een stuk beter voor.
firest0rm @Jan Onderwater16 juni 2023 16:18
Bedrijf waar ik bij werk levert onder anderen betaalsystemen die ook x86 processoren gebruiken.
De hele supplychain had een leveringsvertraging van een half jaar rond de covid jaren.
Dit had met meerdere factoren te maken waaronder overstromingen, tekorten, een grotere vraag van computersystemen en assemblage plaatsen die stil lagen.

Die vraag naar computer chips is niet echt kleiner geworden na covid.
Voor die gene die niet snappen waarom ik dit opnoem, de chip tekorten is een resultaat van de genoemde factoren en heeft niet alleen invloed gehad op automotive chips de hele supplychain is in feiten geraakt en we voelen deze dagen nog steeds naweeën.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 23 juli 2024 01:37]

Verwijderd @firest0rm16 juni 2023 18:17
Wat denk je van ai en crypto, daar gaan / gingen een hoop videokaarten heen en nu weer, het is erbij gekomen en zal me niets verbazen waarom Google de stekker uit stadium trekt en de hardware gebruikt voor ai. De nieuwe datacenters rijzen de pan uit
hiostu @dok3316 juni 2023 16:02
Kijk eens naar de totale afhankelijkheid die onze complete economie, welvaart en zelfs defensie heeft van halfgeleiders, dan moet je jezelf afvragen, waarom hebben we dit niet eerder gedaan. We zijn nu voor een heel groot deel afhankelijk van een aantal landen in Azië, waarbij we niet weten hoe stabiel deze landen op langere termijn zijn. Met name Taiwan is natuurlijk erg onzeker door de taal die China al een aantal jaren gebruikt.

Het is peanuts vergeleken met een aantal miljard om hierbij een risico af te dekken. Tevens komen die miljarden uiteindelijk ook weer terug in de vorm van arbeid en ook naar Nederland door de machines van ASML (die weer onderdelen inkoopt bij Zeiss).
Frame164 @dok3316 juni 2023 16:16
Als je een heel goed plan maakt willen ze best wel.met je praten. Even goed beschrijven wat de economische impact is van jouw activiteiten, wat het strategische belang is er van en meer van dat soort dingen. Misschien heb je wel goud in handen.
cold_as_ijs @dok3316 juni 2023 15:55
tjaa, niet gaan lopen als als China Taiwan blokkeert en de chipprijzen door het dak gaan en we in een gigantische recessie belanden ;)
Die 10 Miljard is dan een peulenschil
darkness_nightf @cold_as_ijs16 juni 2023 16:01
nee, met Trump een goede partner. ( sarcasm off)

Denk dat we zelf wat moeten gaan doen.

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