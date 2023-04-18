Europese Unie bereikt akkoord over Chips Act met miljardensteun voor chipsector

De EU heeft een akkoord bereikt voor zijn Chips Act, meldt Eurocommissaris Thierry Breton. Daarmee wordt 43 miljard euro aan investeringen voor de Europese chipsector vrijgemaakt. De komst van de European Chips Act wordt al langer besproken in de EU.

Eurocommissaris Thierry Breton meldt op dinsdag dat de EU officieel een deal heeft bereikt over de Europese chipwet. De Europese Commissie was sinds dinsdagochtend in onderhandeling met EU-lidstaten en -wetgevers over de laatste details van de Chips Act, die miljarden aan subsidies voor de chipsector moet vrijmaken. Eerder werd al breder onderhandeld met Europese lidstaten en het Europarlement.

De European Chips Act werd in 2022 al voorgesteld door de Europese Commissie, nadat de EU in de jaren daarvoor al ambities deelde over het versterken van zijn chipsector. Als onderdeel van de Chips Act hoopt de EU tegen 2030 zijn wereldwijde marktaandeel in de chipproductie te verdubbelen naar twintig procent. Europa wil zo minder afhankelijk worden van andere regio's. Dat wil de regio vanwege oplopende geopolitieke spanningen, bijvoorbeeld tussen de VS en China.

EU-lidstaten en de EU zelf maken daarvoor in totaal 43 miljard euro vrij voor de chipsector. Dat geld wordt onder meer ingezet als subsidie voor de bouw van chipfabrieken in Europa. Verschillende bedrijven hebben daar al aanspraak op gedaan. Onder meer Intel is van plan om een chipfabriek in Duitsland te bouwen en wil daar subsidie voor. Volgens geruchten is ook marktleider TSMC dicht bij een overeenkomst voor de bouw van een Duitse chipfabriek nabij Dresden.

Aanvankelijk werd de Chips Act vooral gericht op de productie van geavanceerde chips. De Europese Commissie sprak bij zijn eerste voorstel over de productie van 'sub-2nm'-chips. Inmiddels is de wet uitgebreid ook om financiering vrij te maken voor de gehele halfgeleiderwaardeketen, waaronder de productie van oudere chips en de bouw van r&d-centra rondom halfgeleiders. Tweakers publiceerde eerder achtergrondverhalen over Europa's chipambities en de European Chips Act die ze mogelijk moet maken.

Eerder introduceerde de Amerikaanse president Joe Biden al een soortgelijke chipwet, die tientallen miljarden vrijmaakt voor de bouw van nieuwe chipfabrieken binnen de Verenigde Staten. Ook andere landen, waaronder Zuid-Korea, Japan en China, investeren in het versterken van hun inheemse chipsectoren.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-04-2023 17:19 76

18-04-2023 • 17:19

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Reacties (76)

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BramVroy 18 april 2023 17:42
Ik hoor vaak dat als bedrijven zich met grote fabrieken in Europa willen vestigen, dat ze vaak voor Duitsland kiezen. Hoe komt dat? Is het zo simpel als subsidies+belastingen of zijn er andere redenen waarom Duitsland zo gunstig is?
wildhagen
@BramVroy18 april 2023 17:46
Duitsland heeft best wel veel (fysieke) ruimte voor grote fabrieken, veel meer dan Nederland bijvoorbeeld. Zeker de regio Dresden, waar het hier om gaat, zet flink in op high-tech industrie. Dit was al zo in de tijd van de DDR, en dat is nog altijd zo. Denk bijvoorbeeld aan Infineon.

Dit gebied wordt niet voor niets Silicon Saxony genoemd.

Daarnaast heeft Duitsland natuurlijk best wel een aantal hoog aangeschreven universiteiten, en als gevolg daarvan hoog aangeschreven personeel.

Ook is de infrastructuur in Duitsland best goed, en ligt het redelijk centraal in Europa, wat transport-technisch ook ideaal is.

En de Duitse regering zet ook actief in op dit soort zaken, met o.a. subsidies etc.

Het is dus niet één factor, maar een optelsom van meerdere factoren.
Bender @wildhagen18 april 2023 18:29
Aanvullend:

Duitsland is een erg stabiel land.
Polen is ongeveer net zo groot maar de (huidige) overheid maakt het niet heel stabiel.
batjes @Bender19 april 2023 00:39
Duitsland heeft ook Rotterdam om de hoek liggen, wat Polen ook mist. Ze hebben via ons (zo breed is ons landje ook niet) best een goede verbinding met de rest van de wereld.

Neemt niet weg dat Polen ook goed op weg is een high end industrie op te zetten. Opslag, geheugen en steeds meer zelf ontwikkelde high end onderdelen komen daar de fabriek uitrollen.

Want op zich ligt Polen wel mooi naast Duitsland, als Duitsland een beetje de high end tech hub gaat spelen in Europa.
jurgy @batjes19 april 2023 09:13
Als de bestemming Dresden is, dan ligt Rotterdam niet bepaald om de hoek.
batjes @jurgy19 april 2023 16:36
Geen enkele haven is daar om de hoek. De infrastructuur is bepalend.
GoT @batjes19 april 2023 12:32
Alsof Duitsland zelf geen havens e/o rivieren heeft.
https://www.google.nl/search?q=sea+ports+in+germany
batjes @GoT19 april 2023 16:35
Ah, vandaar de Betuwelijn en dat een groot gedeelte van de vracht die Rotterdam binnen komt, onze oosterlijke grens passeert.
GoT @batjes20 april 2023 08:00
Wil niet zeggen dat alle transport daaroverheen gaat, je snapt toch wel dat niet heel Midden-Oost Europa alleen van 1 route gebruik kan maken.
Wat bedrijven willen voorkomen is een single point of failure, wat we hebben gezien bij het Suezkanaal en Panamakanaal.

Kijk verder dan je neus lang is, er zijn meerdere wegen naar Rome.
Waarbij de kortste weg meestal de goedkoopste is, maar je niet afhankelijk wilt zijn van 1 route.

[Reactie gewijzigd door GoT op 22 juli 2024 16:52]

Aldy @batjes19 april 2023 16:09
Wat mij opvalt is dat er sowieso meestal wordt gekozen voor de landen in het noordelijker deel van Europa. Wat mankeert er aan de landen om de Middellandse Zee en Portugal? Denk dat dit de werkgelegenheid in Spanje en Italië best ten goede zal komen. Zeker op korte termijn, tijdens de bouw.
BartLeferink @Aldy20 april 2023 13:33
Omdat er in het noorden over het algemeen ook een betere werk ethiek is. Naast betere infrastructuur en gemiddeld meer hoger opgeleiden.
Aldy @BartLeferink20 april 2023 13:39
Net als wij halen we de hoger opgeleiden uit het buitenland. In Eindhoven sterft het van de hoger opgeleide buitenlandse werknemers, vaak uit het verre oosten. In andere landen om ons heen, zal dat niet veel anders zijn. En wat betreft de infrastructuur, dat is een kwestie van aanleggen. Weer werkgelegenheid.
Jerie @wildhagen19 april 2023 18:28
En optelsommen kunnen ook minpunten omvatten.

Het land is superduur qua energie. Zo heeft BASF Duitsland sinds de oorlog verlaten: https://www.ft.com/conten...fb-4d81-a26a-3afb93e0bf57
J2S @BramVroy18 april 2023 17:45
Duitsland ligt dichterbij veel Europese landen dan de meesten. Enorme industriële basis. Hoog opgeleide bevolking. Zo maar een paar redenen die meespelen.
Dekaaizer @BramVroy18 april 2023 17:58
Hoog opgeleid, goed gelegen, veel ruimte, relatief lage lonen, goede infrastructuur, en makkelijker om mee te werken dan de Fransen.
laptopleon @Dekaaizer18 april 2023 19:08
Niet om Fransen af te zeiken, maar met name Duitsers, Nederlanders, Scandinaviërs, Britten hebben een andere cultuur van (samen)werken die imho eenvoudiger en effectiever en daardoor goedkoper is. Het zal misschien ook schelen dat ze vaker en beter Engels spreken.
dmantione
@laptopleon18 april 2023 20:18
Dat legt de nadruk op wellicht hun negatieve aspecten. De Fransen hebben evenwel ook een positieve eigenschap: Ze zijn eigenzinnig. Ons eigen NXP besloot om geen geavanceerde fabs (beter dan 90nm) te bouwen en de geavanceerde chips bij TSMC bestellen.

Wellicht dat de eigenzinnigheid het Italiaans/Franse ST Micro hielp dat juist wel te doen en wellicht niet geheel toevallig is ST Micro de grootste Europese chipfabrikant. De fabs in Agrate Brianza en Crolles zijn de meest geavanceerde in Europa die in Europees eigemdom zijn (in buitenlands eigendom zijn de Duitse fabs van Global Foundries en Ierse fabs van Intel geavanceerder).
batjes @laptopleon19 april 2023 00:45
Ik heb meermaals mogen samenwerken met Fransen en keer op keer zijn dat naar mijn idee de meest efficiente/productieve mensen.

Ze hebben zo hun quirkjes en dingetjes. Maar het is niet zo heel ongewoon dat een internationaal Europees bedrijf met een Franse tak, veruit de meeste omzet per werknemer binnenhaalt uit die Franse tak.

In Nederland leuten we relatief veel tijdens werk, die Fransen houden meer van vroegtijde pensioen perks en leuten dan maar wat minder tijdens werktijd. Om maar een beetje stereotypisch voorbeeld te noemen.
Groningerkoek @batjes19 april 2023 13:16
Groot nadeel wat Frankrijk heeft in vergelijking met landen als Duitsland is de rechten van de werknemers in combinatie met de stakingscultuur.
batjes @Groningerkoek19 april 2023 14:18
De rechten voor werknemers zijn in Frankrijk heel sterk. Wat zich reflecteert in de werkzaamheden die ze verrichten. De stakingscultuur is daar onderdeel van.

Blije werknemers werken harder.

Ik zou willen dat we ons in Nederland zouden verzetten tegen het massaal afnemen van werknemersrechten, kelderende koopkracht en verhogende pensioenleeftijd de afgelopen 20 jaar.

Hier zijn wij burgers ondergeschikt aan het bedrijfsleven. In Frankrijk is dat andersom, mogen we echt wel een voorbeeld aan nemen.
wildhagen
@Blaze8518 april 2023 18:42
Sorry, maar DDR geheugen staat voor "Double data rate synchronous dynamic random-access memory", en heeft dus niks met de voormalige DDR te maken als land.

DDR1 is pas in 1998 op de markt gekomen, toen bestond het land al 7 jaar niet meer.

Dit type geheugen wordt ook niet (op grote schaal) in Duitsland gemaakt, maar vooral in Taiwan en Zuid-Korea.
dmantione
@wildhagen18 april 2023 20:35
Helemaal juist, maar Oost-Duitsland en geheugen, daar is wel het één en ander van waar: Oost-Duitsland was erg goed in optica (Carl Zeiss Jena) en wilde in de jaren '80 die kennis inzetten om een grote speler op chipgebied te worden. Ze hadden drommels goed door dat de computer de toekomst was en westerse dominantie op computergebied dodelijk zou zijn. Oost-Duitsland zette in op geheugenchips, maar legde het af tegen Japan (de V.S. overigens ook). Het heeft het land een lieve duit gekost.

Ik heb zelf enkele Oost-Duitse DRAM-chips in mijn verzameling. Ze werken prima in een Commodore 64, al hoewel ik ze niet actief gebruik, ik bewaar ze in een doos als museumstuk.
Blaze85 @dmantione18 april 2023 22:21
Wel apart dat ik een flauw grapje over DDR-geheugen en DDR-Duitsland maak, blijkt het nog deels waar te zijn ook :+
m_snel @Blaze8519 april 2023 00:34
Dram is toch echt iets anders ddram 64 kb of 64 mb
Jerie @Blaze8519 april 2023 18:30
Het DDR geheugen is dan ook een collectief litteken te wijten aan wijlen Mielke e.c.
mekkieboek @Blaze8519 april 2023 08:34
Vermoedelijk is de grap niet overal geland :)
Tintel 18 april 2023 17:38
vanwege oplopende geopolitieke spanningen, bijvoorbeeld tussen de VS en China.
En niet omdat Europa zelf ook 'politieke spanning' heeft met China, Rusland...?
Cyb @Tintel18 april 2023 18:00
Europa is de speelbal tussen de machtsstrijd tussen China en VS. Denk bijv. aan het bezoekje van Rutte over ASML bij Biden, en de inflation reduction act, of de Macron die de hele EU voor schut zet met zijn hielenlikkende bezoekje aan Xi. Of Duitsland (en andere EU landen, en allerlei andere landen over de wereld) die strategische posities verkoopt aan China. Naar verwachting worden de spanningen alleen nog maar erger, bijv. zodra China het westen verder op de knieen gaat drukken met schaarste in grondstoffen.
Het is hard nodig dat Europa wat zelfstandiger wordt, een stap die we veels te laat hebben ingezet.
batjes @Cyb19 april 2023 01:05
We zijn geen speelbal. Die machtsstrijd is niet tussen de VS en China. Die is tussen EU+VS en China.

We kunnen wel moeilijk gaan doen tussen de EU en VS, maar we hebben elkaar nodig en zijn ook van elkaar afhankelijk. Invidueel moeten we het op het wereldtoneel afleggen en dat weet de VS ook dondersgoed.

Grootste probleem is de interne verdeeldheid in de EU, gezien we niet dezelfde soort federale overheid hebben. Maar goed, Rusland helpt wel goed om te zorgen dat op globaal niveau onze neuzen ook weer meer dezelfde kant op staan.

Weetje wie de speelbal is? Taiwan. Want wie heeft er een probleem zodra het westen niet meer afhankelijk is van Taiwan? Taiwan. We roepen wel van alles, maar zowel de EU als de VS erkennen beide Taiwan niet en erkennen beide enkel de People's Republic of China als de enige "China". Strict genomen zijn onze handelsembargo's ook van toepassing op TSMC.
Cyb @batjes19 april 2023 09:25
Omdat de EU afhankelijk is van veel landen, hebben we iedereen nodig. Zowel de VS als China. Dat weet de EU, dat weet de VS, en dat weet China, en daarom doen we nog heel goed zaken met China, en zijn we huiverig voor de plannen van de VS. Dat van "EU+VS" vs China, klopt dus naar mijn mening niet echt. De EU zit juist er tussen, ondanks dat we de VS meer zien als bondgenoot dan China. Het probleem is gewoon dat we China hard nodig hebben voor o.a. grondstoffen. Zonder die grondstoffen komt o.a. onze energietransitie flink in de problemen. Het is ook de reden waarom er juist nu meer druk wordt gezet om de Critical Raw Materials Act te versnellen.
Voor de rest ben ik het eens met je reactie. Ook Taiwan is inderdaad een speelbal.
batjes @Cyb19 april 2023 14:30
En de EU is hard op weg om juist minder afhankelijk te worden van niet EU landen. Dit is lang niet de enige gigantische investering die de EU onderneemt.

Het is ook in ons eigen bestwil om samen met de VS op te trekken voor geopolitieke zaken.

De VS nam het voortouw in deze kwestie, maar dat neemt niet weg dat het beleid jegens China ook in ons eigen belang is.

We hebben voor grondstoffen prima de mogelijkheid zelfvoorzienend te zij als Europa. We hebben alles zelf, er zijn 2 of 3 elementen die hier niet heel praktisch te delven zijn, maar wel elders binnen de westerse wereld. Voor de rest hebben we alle grondstoffen gewoon zelf in de grond zitten.

We hebben China niet nodig. Het is alleen veel minder winstgevend om zelfvoorzienend te zijn. Het switchen is vooral moeilijk vanwege ons kapitalistische systeem, volgend jaar kan de winst niet lager uitvallen en langer dan enkele jaren vooruit kijken een doodzonde is. Heel veel investeringen gaan gewoon ruim 10 jaar kosten om zich af te betalen.
Cyb @batjes19 april 2023 15:55
Het grote probleem is dat we te laat begonnen zijn met investering in zelfstandigheid. Met name de oorlog in Oekraine heeft dat ons laten doen beseffen. Voordat grondstoffen daadwerkelijk gewonnen zijn (inc. het opzetten van plants en eindproduct beschikbaar kunnen stellen in de productieketen), ben je jaren verder (Politico: 10-15 jaar). Eurometaux schrijft dan ook:
Europe’s energy transition faces supply vulnerabilities and a sufficiency deficit in the next 15 years without secure inputs.
Misschien dat men dat kan versnellen, zoals men ook in coronatijd stappen veel sneller heeft kunnen maken, maar als China bijv. vandaag Taiwan zou binnenvallen, dan zal de EU voor de moeilijke keuze staan tussen ethiek en economie, omdat de EU nog veel te veel afhankelijk is van zowel China als de VS. Ook de mogelijkheid dat een mens als Trump in de VS aan de macht kan komen, laat je doen beseffen dat je niet al te afhankelijk van de VS wilt zijn, ondanks dat het op veel vlakken een bondgenoot is.
turbojet80s @Tintel18 april 2023 17:48
The government subsidies, stability and availability of skilled workers were factors that encouraged the CEO to choose Germany for the new plant, the source said.
Bron

Edit: deze had onder het bericht van Bramvroy gemoeten

[Reactie gewijzigd door turbojet80s op 22 juli 2024 16:52]

Pasteis 18 april 2023 19:29
Laten we dat geld nu niet alleen maar aan niet-Europese landen besteden, maar ook eens kijken wat we zelf op termijn kunnen maken. Genoeg kennis in huis!

Worden er eigenlijk in Europa al echt Europese chips gemaakt? Al dan niet wat minder geavanceerd?
wildhagen
@Pasteis18 april 2023 19:43
Ja hoor. Infineon produceert in Duitsland al jaren diverse soorten chips, en hebben plannen om dat verder uit te breiden: nieuws: Infineon krijgt toestemming voor bouw chipfabriek in Duitsland

Ze produceren ook in Oostenrijk: nieuws: Infineon start productie in nieuwe chipfabriek in Oostenrijk

En het Nederlandse NXP produceert ook chips, laten we die ook vooral niet vergeten.
d3x @wildhagen19 april 2023 08:06
Global foundries staat ook met een grote chipfabriek en tech center in Dresden (ex AMD)

En ik ben het 100% eens met de topic, laat dat geld nu eens naar echte EU technologie gaan en niet weer naar wat financiering van andere "vriendjes" aka TSMC/Intel die enkel uit zijn op de co-funding.

Volgende stap, cloud provider op het niveau brengen van andere US partijen.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 16:52]

Maurits van Baerle
@Pasteis18 april 2023 20:26
Ja hoor, het Frans-Italiaanse STMicroelectronics is best een grote speler. Daar heb jij vrijwel zeker chips van in huis, op je moederbord of in je TV bijvoorbeeld.
F_J_K Forummoderator 18 april 2023 18:08
Het is vrij eng dat iedereen racet om fabrieken buiten Taiwan te hebben. Concrete angsten dat er daar een invasie of blokkade komt?
meowmofo @F_J_K18 april 2023 18:11
Ik denk dat het helemaal geen rare gedachte is dat de US wellicht wat raketten de fabs injaagt daar mocht China de boel overnemen. Het is nu een enorm effectief middel om China tegen te werken. Als zij dat in handen krijgen dan krijg je een enorme verandering in het wereld politieke landschap.
Blokmeister
@meowmofo18 april 2023 18:42
Dat is echt niet nodig. Zodra China de fabs in handen heeft, stopt de support van de leveranciers en loopt het boeltje binnen een paar weken vast. Chips maken is ongelofelijk complex. Eigenlijk kan je het schier onmogelijk noemen. Alleen vanwege zeer veel onderzoek, technologische ontwikkeling en het vergaren van kennis, krijg je het enigszins aan de praat. Die fabs draaien op kennis, met in verhouding een klein beetje elektriciteit. Zodra de vloei van kennis naar de fabs stokt, kan je geen chips meer bakken.
Mud.Starrr @Blokmeister19 april 2023 07:06
Die kennis zit daar toch gewoon?
Denk je nou echt dat die mensen met een (spreekwoordelijk) geweer tegen het hoofd van hun kinderen/partner, geen chips willen produceren?

Als je ziet hoe ze Oygurs behandelen zijn ze er niet vies van om de Taiwanezen te verplichten chips te bakken.
Blokmeister
@Mud.Starrr19 april 2023 08:39
Wellicht, maar het ligt waarschijnlijk complexer dan dat. Verder is er ook het probleem dat je daarmee echt niet de support engineers van ASML naar binnen krijgt om een systeem weer aan de praat te krijgen. Ik geef ze na een inval maximaal een maand om de huidige wafers in de productielijn naar buiten te krijgen, maar ik verwacht dat de fabriek al na minder dan een week stil ligt.
Groningerkoek @meowmofo18 april 2023 18:27
De kans dat Amerika fabrieken opblaast die China dan al als de hare beschouwt acht ik nihil.
Guus Leeuwis @Groningerkoek18 april 2023 23:18
Ze hebben ook 20 jaar in Afghanistan gezeten, en waarom ook alweer? De as van het kwaad?
Verwijderd @Groningerkoek19 april 2023 00:12
Taiwan zal ze zelf wel opblazen.
Sissors
@meowmofo18 april 2023 19:08
Alsof Taiwan die fabrieken in Chineze handen zullen laten vallen. Die weten dat dat ook één van hun grootste troefmiddelen zijn, China duidelijk maken dat ze die nooit in één stuk krijgen.
tweakuwe @meowmofo19 april 2023 01:57
China krijgt Taiwan enkel in handen door het hele eiland zelf eerst plat te gooien. De kans is trouwens vele malen groter dat China het eiland gaat blokkeren, zoals de VS met Cuba doet. Een invasie is gekkenwerk.
RonJ @meowmofo19 april 2023 11:49
Dat hoeft niet, het is namelijk al Taiwanees beleid om dat zelf te doen zodra China binnenvalt.
meowmofo @RonJ19 april 2023 12:07
In dat geval zat ik er niet ver naar met mijn gedachte.
marcieking @F_J_K18 april 2023 18:13
Er zijn überhaupt niet genoeg fabrieken om aan de globale vraag te voldoen, dus wil iedere regio omwille van werkgelegenheid liever dat de volgende fabriek bij hen staat dan elders.
batjes @F_J_K19 april 2023 00:51
Het akkefietje van Rusland daar in Oekraïne, de globalistische standpunten van ene Xi en een Japan die al jaren de broek van de heupen schreeuwt voor 1 of ander mogelijk aankomend conflict met grote impact, heeft het westen een beetje laat doen wakker schudden.

De klapper kwam een paar jaar geleden toen China 'even met onze tech' een raketje in elkaar sleutelt die voorloopt op de raketjes die wij tot nu toe in elkaar hebben weten te sleutelen. +/- dezelfde tijd dat opperwaus Trump over China begon te stampvoeten.

We zijn momenteel militair afhankeiljk van China, gelukkig primair het Taiwanese gedeelte. We zijn dus niet in staat om onze eigen broek op te houden als het WW3 puntje bij paaltje komt.
YangWenli @F_J_K19 april 2023 12:28
Als Taiwan minder belangrijk wordt voor de wereld gaat straks niemand een derde wereldoorlog ontketenen om ze te redden.

Kijk naar Hong Kong: ooit een belangrijk financieel en handelscentrum nu een middelgrote Chinese stad.
raro007 18 april 2023 17:29
Mooi bedrag en nu gaan Europese landen om vechten, zoals toen Europese online opslag dienst zou komen.
lighting_ @raro00718 april 2023 17:36
Logisch. Het levert banen op.
Maar een chip fabriek bouwen vereist veel water en andere hoge eisen. Niet elk land kan daaraan voldoen. Al met al is het goed voor NL.
magnifor 18 april 2023 18:19
Goed zo, alleen niet investeren in de fabrieken die in bezit zijn van een TSMC of Intel maar ook daadwerkelijk zelf hardware en software ontwikkelen zodat je minder afhankelijk bent van de Amerikanen. Leuk dat we ASML hebben en wil de rol van dit fantastische bedrijf zeker niet onderschatten, echter is ASML maar een onderdeel van de chipmaking process, alle overige hardware die OOK benodigd zijn voor cutting edge komt zo goed als alleen van Amerikaanse bedrijven. Leg de hardware even opzij, om chips überhaupt te kunnen ontwerpen heb je software nodig en de enige software die dat kan komen ook van Amerikaanse bedrijven. Kortom, de gehele chipindustrie geniet van grote Amerikaanse afhankelijkheid en hoop dat de EU zich meer kan losweken. Zo heb je meer leverage tegen de grootmachten en misschien kan je eens een keer een eigen koers varen zonder overal ja en amen op te antwoorden waar Uncle Sam mee betrokken is.
Sissors
@magnifor18 april 2023 19:16
Leg de hardware even opzij, om chips überhaupt te kunnen ontwerpen heb je software nodig en de enige software die dat kan komen ook van Amerikaanse bedrijven.
Siemens is anders ook een grote speler. Granted Siemens EDA is weer in Amerika hoofdkwartier, maar is van Siemens wat Duits is.

En verder hoewel het valide punt is, blijft het wel dat productie heel veel meer afhankelijkheid geeft waar moeilijker wat aan te doen is, dan de design software.
AlphaWierie 18 april 2023 22:22
Waar is Nederland hierin? Als er een land is met een chip industrie en exclusieve kennis dan is het Nederland wel. Jammer dat dan weer de focus op Duitsland ligt.
dmantione
@AlphaWierie19 april 2023 00:35
Allereerst denk ik dat een flink deel van dit geld naar ASML en wellicht ook ASMI en BESI zal stromen. Secundair kan ook NXP aanspraak maken, maar dan moet het wel geavanceerde chips willen maken en niet blijven uitbesteden.
CivLord
@AlphaWierie19 april 2023 13:37
En waar denk je dat al die mooie nieuwe chipmachines vandaan moeten komen, die in Duitsland komen te staan? Voor een groot deel uit Nederland.
Roel1966 18 april 2023 18:24
Enerzijds ben ik er wel voorstander van dat er meer in Europa gefabriceerd gaat worden vooral na het hele debacle met dat chiptekort. Alleen was en is wel de rede dat chips in b.v. China of Taiwan geproduceerd worden vaak wel omdat daar de lonen veel lager liggen. Dus dan vraag ik mij wel af hoe ze dat hier in Europa willen gaan realiseren waar toch al moeilijk mensen te vinden zijn.

Waar ik dan niet kapot van ben is dat er dan uiteindelijk mensen van buitenaf aangetrokken worden of mensen dan gedwongen worden in chipfabrieken te gaan werken.
Blaze85 @Roel196618 april 2023 18:38
Zou toch wel fijn zijn als chips weer in Nederland worden geproduceerd. Niets is leuker dan een stapel flippo's bij de aankoop van een Intel- of AMD-processor.
Roel1966 @Blaze8518 april 2023 18:41
Mwah nee, Nederland is veel te klein voor grote chipfabrieken.
Blaze85 @Roel196618 april 2023 19:11
Alleen voor grote chipsmachine-fabrikanten :+
Roel1966 @Blaze8518 april 2023 19:35
Daarvoor wel ja, mjam :*)
laptopleon @Roel196618 april 2023 19:19
Maar wel groot genoeg voor ASML…

Het maakt in veel opzichten natuurlijk weinig uit of zo’n fabriek nou in Noord-Brabant of 200 km verderop staat.

En dat er in Nederland geen ruimte zou zijn vind ik ook een bijzonder verhaal als ik zie wat voor enorme industrieterreinen er her en der liggen.

De Tweede Maasvlakte is nieuw aangelegd land, 2.000 ha groot en dat blijkt prima mogelijk.

Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van geld. Duitsland kan nou eenmaal makkelijker zo’n subsidie terugverdienen.
Sissors
@laptopleon18 april 2023 19:30
Plus wie zouden er werken? Kijk naar ASML en andere tech bedrijven in Eindhoven regio, dat is grotendeels bevolkt door Aziaten. Ik zou het niet vreemd vinden als een ander Europees land wel mensen heeft die er kunnen werken, dat het daar neergezet wordt.
batjes @Roel196619 april 2023 00:54
Hoe groot denk je dat Taiwan is?

De coordinaten pakt die niet goed over, je mag de puzzel zelf even afmaken
https://www.thetruesize.c...TI1MTAzNDI.MjQyOTExNzA)MQ
Roel1966 @batjes19 april 2023 18:05
Evenzogoed moet je dat dan niet willen dat het beetje natuur wat we nog hebben in Nederland dan volgebouwd word met grote fabriekshallen.
batjes @Roel196619 april 2023 18:10
Natuur in Nederland? Rivieren weer los laten, dijken doorprikken, terug naar de ongerepte wilde bossen waar holland haar naam van gekregen heeft en de moerassen in de rest van het land waar we nu nog al die terpjes tegenkomen. We beheren onze natuur, dat noem je normaal een park. Natuur is onbeheerd.

Ik denk dat het belangrijker is als we die energie stoppen in het beschermen van de oerbossen in Oost-Europa. Diezelfde bossen die we hier in biomassacentrale's in gooien omwille van de 'natuur'.

Als we die fabriekshallen niet hier neerzetten, worden ze elders wel neergezet. Probleemverplaatsing.

Het gaat niet alleen om Nederland. Het plaatje is groter.
Roel1966 @batjes19 april 2023 18:27
Rivieren weer los laten, dijken doorprikken, terug naar de ongerepte wilde bossen waar holland haar naam van gekregen heeft en de moerassen in de rest van het land waar we nu nog al die terpjes tegenkomen.
Ja ik denk wel dat het verstandig is rivieren weer meer los te laten maar dan om een andere rede want je ziet nu al dat bij heviger regenval complete gebieden onderstromen. Wat heb je dan eraan als je daar fabriekshallen neer legt en die dan onderstromen, ook net zo goed niets.
Ik denk dat het belangrijker is als we die energie stoppen in het beschermen van de oerbossen in Oost-Europa. Diezelfde bossen die we hier in biomassacentrale's in gooien omwille van de 'natuur'.
Dat is weer een heel ander punt en ben ik zondermeer met je eens dat deze oerbossen beschermd moeten worden. En tja, biomassacentrale, grootste flop die men ooit bedacht heeft en totaal on-efficiënt naast ook nog het feit dat het voor het milieu een fiasco is.
Als we die fabriekshallen niet hier neerzetten, worden ze elders wel neergezet. Probleemverplaatsing.
Het gaat niet alleen om Nederland. Het plaatje is groter.
Maar ergens spreek je je nu tegen, het gaat niet om Nederland dus dan maakt het in feite niet uit waar je dan die fabriekshallen neerzet. Dus dan kan je veel beter kiezen voor landen die veel meer ruimte hebben zoals dan b.v. Duitsland. Vooral Noord-Duitsland bied genoeg ruimte en daar al voorbereidingen bezig zijn zoals dan Intel doet.
CivLord
@Roel196619 april 2023 13:32
De loonkosten zijn maar een onbeduidend onderdeel van de totale productiekosten van chips. Natuurlijk is het als bedrijf leuk wanneer je een paar ton aan personeelskosten kunt besparen door in een lagelonenland te gaan produceren, maar per chip zal het nog geen cent extra kosten om in Nederland of Duitsland te gaan produceren.
Roel1966 @CivLord19 april 2023 18:19
Ik betwijfel dat want het is niet voor niets dat bedrijven hun chips laten produceren in lage lonenlanden.
Macron 18 april 2023 21:03
Bizar, zoveel geld. En dan maar 1,5 miljard uitgeven aan een EV laadnetwerk in Europa. Zo zie je maar waar de prio ligt.
CivLord
@Macron19 april 2023 13:36
Het tankstationnetwerk is toch ook niet met EU-geld gebouwd?
KKose 18 april 2023 18:40
Eindelijk!
Hopelijk houden ze ook rekening met kwantumcomputertechnolgie .

[Reactie gewijzigd door KKose op 22 juli 2024 16:52]


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