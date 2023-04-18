Europese Unie bereikt akkoord over Chips Act met miljardensteun voor chipsector

De EU heeft een akkoord bereikt voor zijn Chips Act, meldt Eurocommissaris Thierry Breton. Daarmee wordt 43 miljard euro aan investeringen voor de Europese chipsector vrijgemaakt. De komst van de European Chips Act wordt al langer besproken in de EU.

Eurocommissaris Thierry Breton meldt op dinsdag dat de EU officieel een deal heeft bereikt over de Europese chipwet. De Europese Commissie was sinds dinsdagochtend in onderhandeling met EU-lidstaten en -wetgevers over de laatste details van de Chips Act, die miljarden aan subsidies voor de chipsector moet vrijmaken. Eerder werd al breder onderhandeld met Europese lidstaten en het Europarlement.

De European Chips Act werd in 2022 al voorgesteld door de Europese Commissie, nadat de EU in de jaren daarvoor al ambities deelde over het versterken van zijn chipsector. Als onderdeel van de Chips Act hoopt de EU tegen 2030 zijn wereldwijde marktaandeel in de chipproductie te verdubbelen naar twintig procent. Europa wil zo minder afhankelijk worden van andere regio's. Dat wil de regio vanwege oplopende geopolitieke spanningen, bijvoorbeeld tussen de VS en China.

EU-lidstaten en de EU zelf maken daarvoor in totaal 43 miljard euro vrij voor de chipsector. Dat geld wordt onder meer ingezet als subsidie voor de bouw van chipfabrieken in Europa. Verschillende bedrijven hebben daar al aanspraak op gedaan. Onder meer Intel is van plan om een chipfabriek in Duitsland te bouwen en wil daar subsidie voor. Volgens geruchten is ook marktleider TSMC dicht bij een overeenkomst voor de bouw van een Duitse chipfabriek nabij Dresden.

Aanvankelijk werd de Chips Act vooral gericht op de productie van geavanceerde chips. De Europese Commissie sprak bij zijn eerste voorstel over de productie van 'sub-2nm'-chips. Inmiddels is de wet uitgebreid ook om financiering vrij te maken voor de gehele halfgeleiderwaardeketen, waaronder de productie van oudere chips en de bouw van r&d-centra rondom halfgeleiders. Tweakers publiceerde eerder achtergrondverhalen over Europa's chipambities en de European Chips Act die ze mogelijk moet maken.

Eerder introduceerde de Amerikaanse president Joe Biden al een soortgelijke chipwet, die tientallen miljarden vrijmaakt voor de bouw van nieuwe chipfabrieken binnen de Verenigde Staten. Ook andere landen, waaronder Zuid-Korea, Japan en China, investeren in het versterken van hun inheemse chipsectoren.