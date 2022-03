Infineon start productie in nieuwe chipfabriek in Oostenrijk

Infineon opent vrijdag officieel zijn nieuwe 300mm-fab voor de productie van chips in het Oostenrijkse Villach. De productie moet daar grotendeels geautomatiseerd plaatsvinden, waardoor het aantal nieuwe arbeidsplekken relatief gering is.

De bouw van Infineons Oostenrijkse chipfabriek was in augustus gereed en deze week vindt niet alleen de opening plaats, maar verlaten ook al de eerste wafers de productielijnen. Het gaat dan om 300mm-wafers voor de productie van chips voor auto's, datacenters en toepassingen rond duurzaamheid zoals zonnepanelen en windmolens, volgens Infineon.

De chipfabriek in Villach heeft een oppervlak van ongeveer 60.000 vierkante meter en biedt werk voor vierhonderd arbeidsplaatsen. Dat is relatief weinig omdat Infineon de productie zoveel mogelijk geautomatiseerd laat verlopen. De start van de bouw vond begin 2019 plaats en Infineon heeft 1,6 miljard euro in de fab gestoken. In 2020 opende Infineon al een vernieuwd onderzoekscentrum op de locatie. Hiermee was een investering van 50 miljoen euro gemoeid en deze uitbreiding leverde 350 extra arbeidsplaatsen op.

Bij de opening van de chipfabriek in Villach zijn topmensen van Infineon en Oostenrijkse politici aanwezig, maar ook eurocommissaris voor de interne markt Thierry Breton. Hij zet zich al langer in om chipproductie in Europa te stimuleren. Afgelopen week werd bijvoorbeeld bekend dat de Europese Commissie een Chip Act voorstelt om de chipproductie op Europees grondgebied een duw in de rug te geven en minder afhankelijk te worden van de VS en Azië.