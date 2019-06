Infineon wil Amerikaanse chipmaker Cypress overnemen

De Duitse chipfabrikant Infineon wil het Amerikaanse Cypress Semiconductor Corporation overnemen. Met de overname verwacht Infineon een betere positie op de markt voor chips voor automotive, internet of things,, en industriële toepassingen te verkrijgen.

Met het overnamebedrag van 23,85 dollar (21,33 euro) per aandeel waardeert Infineon Cypress op een totaalbedrag van 9 miljard euro. Met een overname zou Infineon onderzoeksfaciliteiten in Silicon Valley in handen krijgen. Naast de betere positie op de Amerikaanse markt verwacht het bedrijf ook in Japan sterker te staan met Cypress in de gelederen.

Door de overname zou een chipbedrijf met een jaaromzet van 10 miljard euro ontstaan. Dat is berekend op basis van de omzetten van 2018,. Wat omzet betreft zou Infineon daarmee op plek acht in de top tien van chipfabrikanten ter wereld komen. Met een overname van Cypress wordt Infineon naar eigen zeggen de belangrijkste leverancier van chips voor de automotivemarkt.

Daarmee heeft het Nederlandse chipbedrijf NXP er een geduchte concurrent bij. Dat bedrijf stond vorig jaar op het punt overgenomen te worden door Qualcomm, maar de overname ging niet door omdat Chinese instanties geen goedkeuring verleenden. Ook de overname van Cypress door Infineon is afhankelijk van goedkeuring door aandeelhouders en verschillende mededingingsautoriteiten.

Cypress, met hoofdkantoor in San Jose, is in 1982 opgericht en is tegenwoordig gespecialiseerd in chips voor internet of things, geheugen en sensoren. Infineon, uit het Duitse Neubiberg, is naast automotive gericht op de markt voor chips voor energiebeheer en controllers voor beveiligingschips zoals die voor identiteitskaarten.