NXP wil npu-ontwikkelaar Kinara overnemen voor 307 miljoen dollar

Het Nederlandse NXP wil het Amerikaanse Kinara overnemen. Dat bedrijf maakt npu's, neurale processors. NXP heeft 307 miljoen dollar over voor Kinara. Het is de derde geplande overname van NXP in drie maanden.

Er is nog geen goedkeuring voor de overname: die zou binnen vijf maanden moeten volgen, denkt NXP. De npu's van Kinara zijn onder meer in gebruik voor multimodale AI-systemen. "De overname vergroot en versterkt NXP's vermogen om complete en schaalbare AI-platforms te bieden, van TinyML tot generatieve AI, door discrete npu's en robuuste AI-software toe te voegen aan NXP's portfolio van processors", zo zegt het bedrijf.

Het is de derde geplande overname van NXP in drie maanden. Vorige maand maakte NXP bekend het Oostenrijkse bedrijf TTTech Auto te willen overnemen voor 625 miljoen dollar. In december ging het om Aviva Links voor 242 miljoen dollar.