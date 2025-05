T-Mobile VS zet Starlink-connectiviteit open voor abonnees andere providers

De Amerikaanse tak van T-Mobile heeft de bèta van Starlink-ondersteuning opengezet voor abonnees van concurrerende providers. Die kunnen tot juli de dienst voor satellietcommunicatie op smartphones gratis proberen, daarna kost het 20 dollar per maand.

De dienst werkt op vrijwel alle smartphones van de afgelopen vier jaar, meldt T-Mobile. Als klanten de dienst gebruiken, verbindt een telefoon automatisch met de satellieten als de telefoon buiten bereik van het mobiele netwerk is. Vervolgens blijven berichten binnenkomen zoals dat gebeurt als er wel bereik is. Ook noodberichten werken.

De bèta duurt tot juli, zegt T-Mobile. Vanaf dan moeten klanten 20 dollar per maand betalen voor de Starlink-dienst. Voor klanten van de provider zelf is dat 15 dollar per maand. De test werkt alleen in de VS.