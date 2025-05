T-Mobile in de VS test Starlink-ondersteuning in Android-telefoons en iPhones

De Amerikaanse tak van T-Mobile is begonnen met het testen van Starlink-ondersteuning in telefoons. Dat gebeurt op telefoons met Android 15 en iOS 18.3. Het gaat momenteel om een klein aantal klanten die in de test zitten; dat moeten er later meer worden.

Het begint met berichten kunnen sturen via Starlink en daar moet later bellen en mobiel internet bij komen, meldt T-Mobile. De eerste klanten hebben nu toegang sinds de ondersteuning in het onlangs uitgekomen iOS 18.3 zit. Daar moeten later meer klanten bijkomen; dat gebeurt komende maand.

Apple ondersteunde al langer het sturen van noodberichten en berichten via satelliet door een samenwerking met GlobalStar. De Starlink-ondersteuning werkt anders, omdat telefoons automatisch moeten wisselen als mobiel bereik wegvalt. Dat kan met GlobalStar niet. De Starlink-support verschijnt als optie in de instellingen voor mobiel netwerk. De test werkt alleen in de VS.