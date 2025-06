Amerikaanse T-Mobile start op 23 juli met Starlink-satellietdienst

De Amerikaanse tak van T-Mobile begint op 23 juli met ondersteuning voor Starlink. Vanaf die datum kunnen abonnees via satellietcommunicatie berichten op hun smartphones versturen en ontvangen.

Met de Starlink-dienst kunnen Amerikaanse Android- en iOS-gebruikers berichten sturen via de satellieten. Daarbij is het in eerste instantie alleen op Android-toestellen mogelijk om afbeeldingen en korte audiofragmenten mee te sturen. Op 1 oktober moet het ook mogelijk worden om mobiel te internetten via Starlink.

De satellietdienst is bedoeld voor gebruikers die zich bevinden in gebieden buiten bereik van het mobiele netwerk. De Starlink-ondersteuning zit gratis inbegrepen in het Experience Beyond-abonnement van T-Mobile. Andere gebruikers, waaronder abonnees van concurrerende providers, moeten 10 dollar per maand betalen voor de dienst. Eerder werd een maandprijs van 20 dollar gecommuniceerd. De Starlink-connectiviteit wordt al sinds begin dit jaar getest onder een kleine groep klanten. Tijdens de testperiode is het gebruik van de dienst gratis.